St.Galler Kantonsgericht bestraft notorischen Dieb mit Gefängnis

Kantonsgericht St.Gallen Gefängnisstrafe für notorischen Dieb: Wegen Geldnot stahl ein Algerier über Jahre immer wieder Ein 33-jähriger Mann hat sich am Kantonsgericht St.Gallen wortreich gegen eine Haftstrafe gewehrt. Genützt hat es wenig. Claudia Schmid 16.09.2021, 17.00 Uhr

close up consumer thief’s hands putting the new gadget in the pocket in the store Bild: Getty

Der algerische Staatsangehörige kam 2010 in die Schweiz und beantragte Asyl. Als Grund gab er an, seine Familie habe in grosser Armut und die Eltern getrennt gelebt. Sein Plan sei gewesen, im Ausland die Berufsausbildung fertig zu machen und eine Zukunft aufzubauen, erklärte er an der Verhandlung am Kantonsgericht St.Gallen. Er liebe die Schweiz und habe sich 2012 in eine EU-Bürgerin verliebt, weshalb er trotz negativem Asylbescheid nicht habe in seine Heimat zurückkehren können. 2015 habe er geheiratet und 2019 sei die gemeinsame Tochter geboren.