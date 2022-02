Kantonsgericht St.Gallen reduziert Strafmass

Kantonsgericht St.Gallen Freundin geschlagen und gewürgt, aber nicht sicher bedroht: Kantonsgericht reduziert Strafe Einem 34-jährigen Mann wurde vorgeworfen, er habe seine Freundin drangsaliert. Am Kantonsgericht wollte er eine mildere Strafe erwirken, dies gelang ihm teilweise. Claudia Schmid 06.02.2022, 17.00 Uhr

Das Kreisgericht St.Gallen hatte den Beschuldigten wegen einfacher Körperverletzung, sexueller Nötigung, Drohung und Tätlichkeiten für schuldig erklärt. Dagegen ging er in Berufung. Bild: Getty

Laut Anklageschrift kam es zwischen dem Beschuldigten und seiner damaligen Freundin mehrmals zu tätlichen Auseinandersetzungen. So soll er sie mit beiden Händen am Hals gepackt und gewürgt haben. Ein weiterer Vorwurf lautete, dass er ihren Kopf gegen die hölzerne Rückenlehne eines Sofas schlug und ihr drohte, den Finger zu brechen. Zudem habe er sich gegen ihren Willen auf sie gesetzt und sich selbst befriedigt.

Eine Beziehung mit sehr viel Streit

Im Oktober 2020 hatte das Kreisgericht St.Gallen den Mann wegen einfacher Körperverletzung, sexueller Nötigung, Drohung und Tätlichkeiten schuldig erklärt und ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten bei einer Probezeit von vier Jahren sowie zu einer Busse von 700 Franken verurteilt. Im Berufungsverfahren verlangte der Beschuldigte einen Freispruch vom Vorwurf der sexuellen Nötigung, der Drohung und der Tätlichkeiten sowie die Ausfällung einer bedingten Geldstrafe für die unangefochten gebliebene einfache Körperverletzung.

Die Beziehung sei von Beginn an von sehr viel Streit geprägt gewesen, erzählte der 34-Jährige am Kantonsgericht. Vieles, was seine ehemalige Freundin ihm vorwerfe, entspreche aber nicht der Wahrheit. Sie seien kurz nach dem Kennenlernen in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Dies aber nur, weil ihre Mutter darauf bestanden habe. Sehr bald habe er gemerkt, dass es zwischen ihnen nicht passe und habe mehrmals ausziehen und sich von ihr trennen wollen.

Freundin wehrt sich gegen eine Trennung

Gemäss den Schilderungen des Beschuldigten liess ihn die Frau nicht gehen, sondern habe ihn immer wieder mit der Begründung zurückgehalten, es gehe ihr schlecht. Einmal sei sie mit einem kleinen Küchenmesser vor ihm gestanden und habe zu ihm gesagt, er gehe nirgends hin. Daraufhin habe er ihr das Messer aus der Hand geschlagen. Bei einem heftigen Streit, bei dem er von ihr stark beleidigt worden sei, habe er sie am Kragen gepackt und gesagt, sie solle ihn nicht provozieren.

Der vorsitzende Richter sprach den Mann auf einen Bericht des Kantonsspitals an, welcher bestätige, dass es bei den Auseinandersetzungen heftig zu und her gegangen sein müsse. Er schäme sich sehr, dass er handgreiflich geworden sei, antwortete der Beschuldigte.

In seinem Elternhaus habe er gelernt, dass man sich Frauen gegenüber respektvoll verhalte und in gar keinem Fall zuschlage. Er habe die Beziehung im Guten beenden wollen, doch sei dies nicht gelungen. Seit diesen Vorfällen und der Verurteilung durch das Kreisgericht gehe es ihm sehr schlecht. Erhalte er einen Brief von den Strafbehörden, sei er nicht in der Lage, ihn selber zu öffnen.

Freispruch vom Vorwurf der Drohung

Das Kantonsgericht St.Gallen sprach den Mann lediglich vom Vorwurf der Drohung frei. Bei den anderen Anklagepunkten bestätigte es die Schuldsprüche der Vorinstanz.

Die bedingte Freiheitsstrafe reduzierte es von acht auf sechs Monate und die Probezeit von vier auf drei Jahre. Die Höhe der Busse beliess es bei 700 Franken. Der Privatklägerin muss der Beschuldigte eine Genugtuung von 3000 Franken bezahlen.