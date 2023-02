St.Gallen: Wegen nicht bezahlten Alimenten vor Kantonsgericht

KANTONSGERICHT ST.GALLEN Alimente für Kind nicht bezahlt: Beschuldigter muss doch nicht ins Gefängnis Vor Kantonsgericht wehrte sich ein 37-jähriger Italiener erfolgreich gegen eine Haftstrafe wegen unterlassener Alimentezahlungen. Stattdessen muss er eine Geldstrafe bezahlen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 01.02.2023, 12.00 Uhr

Die Angelegenheit wurde vor Kantonsgericht verhandelt. Bild: Ralph Ribi

Wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflichten drohte einem 37-jährigen Italiener eine unbedingte Freiheitsstrafe von einem Monat. Dagegen wehrte er sich am Kantonsgericht St.Gallen und verlangte entweder einen Freispruch oder aber eine bedingt ausgesprochene Strafe, damit er nicht in Haft muss.

Dem in der Schweiz aufgewachsenen Beschuldigten wurde vorgeworfen, er habe während acht Monaten für eines seiner Kinder die Unterhaltsbeiträge nicht bezahlt, obwohl er finanziell mindestens teilweise dazu in der Lage gewesen wäre. Da er pro Monat 680 Franken hätte bezahlen müssen, seien 5440 Franken ausstehend geblieben.

Angesprochen wurden zudem frühere Verurteilungen, welche im Strafregisterauszug des Mannes gelistet sind. So musste er in der Vergangenheit wegen Diebstahls und Nötigung, wegen Vernachlässigung von Unterhaltspflichten sowie wegen Fälschung von Ausweisen und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes entweder zu Geldstrafen oder Bussen verurteilt werden.

Drei Kinder von drei Frauen

An der Berufungsverhandlung erzählte der Beschuldigte, er habe drei Kinder von drei verschiedenen Frauen. Das älteste Kind dürfe er seit vielen Jahren nicht sehen. Die Mutter habe ihm jeglichen Kontakt verweigert. Er habe das Neugeborene nur nach der Geburt kurz sehen dürfen. Auch die Mutter des zweiten Kindes – um dessen Alimente es an der Gerichtsverhandlung ging – verweigere ihm ein Besuchsrecht. Für das dritte Kind müsse er keine Unterhaltspflichten zahlen, da seine Ex-Frau nach der Scheidung wieder geheiratet und ihr neuer Ehemann das Kind adoptiert habe. Zu diesem jüngsten Kind habe er ein gutes Verhältnis und sehe es regelmässig.

Sowohl das aktuelle Strafverfahren als auch die früheren Verurteilungen stünden in einem direkten Zusammenhang, betonte der Beschuldigte weiter. Nach seiner Scheidung sei sein Leben aus den Fugen geraten. Um am Arbeitsplatz funktionieren zu können, habe er angefangen, Kokain zu konsumieren. Damit habe ein eigentlicher Teufelskreis seinen Anfang genommen. Er habe viel Geld für den Drogenkauf verwendet und sei nicht mehr in der Lage gewesen, den Überblick über seine Finanzen zu behalten.

Gericht gewährt unbedingte Geldstrafe

In der Zwischenzeit habe er sich dank seiner neuen Lebenspartnerin gefangen und den Weg zu Gott gefunden. Demnächst trete er eine neue Arbeitsstelle an. Zudem wolle er sich weiterbilden, um im Beruf weiterzukommen. Er mache sich grosse Sorgen, dass er dies alles wieder verliere, falls er für einen Monat in Haft müsse.

Auch sein Verteidiger betonte, eine unbedingte Freiheitsstrafe bringe die Gefahr mit sich, dass alle Bemühungen seines Mandanten zunichtegemacht würden und er wieder in ein schwarzes Loch falle. Durch den starken Drogenkonsum sei seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen und er habe das Unrecht seines Handelns nicht einsehen können.

Das Kantonsgericht St.Gallen sprach den italienischen Staatsangehörigen der Vernachlässigung der Unterhaltspflichten schuldig. Es schickte ihn jedoch nicht in Haft, sondern verurteilte ihn in teilweisem Zusatz zu früheren Strafbefehlen zu einer unbedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Franken.

