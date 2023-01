Kantonales Schwingfest Wittenbach: Das läuft hinter den Kulissen

Kantonales Schwingfest Die «Bösen» kommen nach Wittenbach: «Das wird einer der grössten Anlässe, den es hier jemals gab» In einem halben Jahr kämpfen die Schwinger am 108. St.Galler Kantonalschwingfest in Wittenbach um den Tagessieg. Bis es so weit ist, gibt es aber noch einiges zu organisieren ‒ vom Auftritt der Ehrendamen bis hin zur Sponsorensuche. Auch Helferinnen und Helfer werden gesucht. Melissa Müller Jetzt kommentieren 06.01.2023, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werner Schlegel und Samir Leuppi im Schlussgang am letzten St. Galler Kantonalschwingfest in Wil. Bild: Benjamin Manser (29. Mai 2022)

Über 200 Schwinger werden sich am 4. Juni in Wittenbach messen. Das kantonale Schwingfest auf dem Schulareal der Oberstufe Grünau soll 5000 Fans anlocken. Im OK sind nebst Personen aus Wittenbach auch Leute aus der Szene vertreten. «Auf diese sind wir angewiesen. Sie wissen, wie der Ablauf ist und worauf bei einem kantonalen Schwingfest geachtet werden muss», sagt OK-Präsident Georges Gladig, der in den Vorbereitungen für den Grossanlass steckt.

OK-Präsident Georges Gladig. Bild: Beat Belser

Eigentlich war Gladig nur als Vizepräsident vorgesehen, Gemeindepräsident Oliver Gröble war OK-Chef des Schwingfests. Als Gröble im September jedoch aus gesundheitlichen Gründen ausfiel, rutschte Gladig nach. «Das hat sich so ergeben.» Der neue OK-Präsident sieht's als «positive Herausforderung»:

«Wir freuen uns. Das wird einer der grössten Anlässe, den es in Wittenbach jemals gegeben hat.»

Der ehemalige Turnlehrer war bisher an zwei Schwingfesten. «Ein ehrlicher und bodenständiger Sport, da muss man keine Angst vor Hooligans oder Chaoten haben.» Das sei im Sport heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich.

Arnold Forrer gegen Simon Winzeler am letztjährigen St.Galler Kantonalschwingfest in Wil. Bild: Benjamin Manser (29. Mai 2022)

Ein Anlass mit mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern wird nicht in drei Tagen aus dem Boden gestampft. Deshalb sind die Verantwortlichen seit Monaten mit der Planung beschäftigt. Bevor in Wittenbach Schwingergrössen wie Kilchbergsieger Damian Ott und Titelverteidiger Werner Schlegel in die Zwilchhosen steigen, gibt es noch viel zu tun.

40 Franken für einen Sitzplatz

In der zweiten Januarhälfte kann man die Tickets online bestellen. Unter den zwei gedeckten Tribünen stehen 1800 Sitzplätze zur Verfügung. Der Zugang zur Tribüne kostet 40 Franken, ein Platz auf den Festbänken auf dem Rasen 16 Franken, die Stehplätze 14 Franken.

Das OK sucht 400 bis 500 Helferinnen und Helfer. Sie erhalten eine kleine Entschädigung von minimal fünf Franken pro Stunde, inklusive Verpflegung. «Wenn’s gut läuft, gibt's etwas mehr Lohn», sagt OK-Präsident Gladig.

Auch die Ehrendamen der Landjugend Ramswag aus Muolen bereiten sich bereits vor, sie werden in der Tracht von früh bis spät Gäste betreuen, Gaben überreichen und Gewinner bekränzen.

Schlagerfestival mit Oesch’s die Dritten

Bauchef Marcel Oertig baut die Tribünen mit seinem Team unter Anleitung von zwei Vorarbeitern der Thurgauer Firma Nüssli zusammen. Das Bauteam kommt aus der Schwingerszene. «Die machen einen super Job», sagt Gladig. Für den Aufbau der Tribünen wird eine Woche benötigt; der Abbau dauert nur drei Tage.

Die Wettkämpfe werden in fünf Sägemehlringen ausgetragen. Zur Infrastruktur gehören aber auch Festzelt, Gabentempel, Rechnungsbüro und eine abgesperrte Ruhezone, zu der nur die Athleten Zutritt haben.

Arnold Forrer erfrischt sich nach einem Wettkampf in Wil. Der Toggenburger ist im vergangenen Jahr zurückgetreten. Bild: Benjamin Manser (29. Mai 2022)

Auf der Wiese beim Schlosshaldenquartier wird ein grosses Festzelt stehen. Darin wird bereits am 2. und 3. Juni ein Schlagerfestival veranstaltet, an dem Oesch's die Dritten auftreten.

Um das leibliche Wohl kümmert sich Festwirt Urs Rohner vom Alterszentrum Kappelhof. Er wird unterstützt vom Gastronomen Markus Frick und von Werner Trunz, der einst im «Hirschen» in Wittenbach gewirtet hat. Es werden vor allem Klassiker serviert, die bei einem volkstümlichen Anlass erfahrungsgemäss gut ankommen: Pommes frites, Bratwurst und Schnitzel. Auch etwas Vegetarisches werde angeboten.

Schnupperschwingen für Jugendliche

Jetzt sei viel Detailarbeit gefragt in den Ressorts, sagt Georges Gladig. Es gelte, weitere Sponsoren zu organisieren und Gabenspender anzufragen. Bereits haben Raiffeisen, Autotreff PP, das Restaurant Vinato, die Mobiliar und Mueller Transporte ihre finanzielle Unterstützung zugesichert. 400’000 bis 500’000 Franken kostet der Anlass. Auf dem Festgelände darf keine Werbung sichtbar sein ‒ eine Bedingung, die an Schwingfesten gilt.

Trotz Grossanlass soll der Schulbetrieb in der Grünau normal weiterlaufen. Etwas ist aber besonders: Einen Tag vor dem Fest nehmen die Schülerinnen und Schüler an einem Schnuppertraining mit Schwingern teil. «Da freuen sich alle schon drauf», sagt Gladig, der Schulratspräsident der Oberstufe ist. Schon jetzt rät der 65-Jährige, zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem ÖV zum 108. Kantonalen anzureisen. «Wir sind sehr gut erreichbar mit Bus und Zug.»

Mehr zum Schwingfest findet man unter www.wittenbach2023.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen