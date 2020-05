Kanton und Stadt liegen über die Finanzierung der St.Galler Talentschule im Clinch – Buschor bedauert den Entscheid Köllikers Die Stadt St.Gallen verliert die Anerkennung als Talentschulstandort für auswärtige Schülerinnen und Schüler. Die Stadt habe sich leider ohne Erfolg für ein angemessenes Schulgeld für auswärtige Talente eingesetzt, sagt Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit. Daniel Wirth 11.05.2020, 16.57 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Momentan besuchen einzig städtische Begabte die Talentschule für Gestaltung im «Bürgli». Bild: Hanspeter Schiess (20.08.19)

Die Mitteilung mit dem Titel «Talentförderung in der Region St.Gallen sichern» aus dem kantonalen Bildungsdepartement kam am Donnerstag vergangener Woche wie aus heiterem Himmel in der Flut der Coronameldungen. Sie drohte gar im Rauschen unterzugehen.