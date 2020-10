Kanton prüft Offerten für neues Seebuskonzept: Die günstigere Variante wird umgesetzt Das neue Seebuskonzept soll 2022 in Kraft treten und verursacht bei den meisten Gemeinden Mehrkosten. Einige profitieren aber auch von der Umstellung: Tübach erhält nun einen Anschluss nach Rorschach und Gebiete Goldachs werden neu erschlossen. Jolanda Riedener 21.10.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Seebus verkehrt neu auch nach Tübach und ins Goldacher Industriegebiet Thannäcker sowie zur Badi. Bild: Rudolf Hirtl



Auf den Fahrplanwechsel 2022 wird in der Region Rorschach ein neues Buskonzept eingeführt. Das kantonale Amt für öffentlichen Verkehr hat entsprechende Pläne ausgearbeitet und die Ortsbuslinien öffentlich ausgeschrieben. Bis im August konnten sich Transportunternehmen bewerben. Derzeit prüft die kantonale Stelle die eingegangenen Offerten und entscheidet voraussichtlich im Dezember über die Vergabe, sagt Florian Jud vom Amt für öffentlichen Verkehr, Bereich Bus.



Ausgearbeitet wurde eine Bestvariante und eine reduzierte Variante für das Busnetz in der Region Rorschach. Im Mai hiess es, bei der Ausschreibung des Seebusangebots werden Offerten für die Bestvariante bevorzugt. Inzwischen wird allerdings einzig die reduzierte Variante weiterverfolgt. Florian Jud sagt:

«In Absprache mit den Gemeinden haben wir beschlossen, die reduzierte Variante umzusetzen.»

Folglich wurde die Bestvariante gar nicht erst öffentlich ausgeschrieben.

Reduzierte Variante führt zu weniger Mehrkosten



Dominik Gemperli, Gemeindepräsident Goldach.

Bild: Benjamin Manser

Ein Grund dafür seien die Kosten, die für die Gemeinden bei der Bestvariante deutlich höher ausfallen würden. Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli beschrieb die hohen Mehrkosten gar als «grosser Wermutstropfen» des neuen Konzepts. Goldach hätte für die Bestvariante jedes Jahr zusätzlich 233000 Franken zahlen müssen – die reduzierte Variante kostet die Gemeinde nun nur 57000 Franken mehr pro Jahr.

Diesbezüglich zeigt sich Gemperli zufrieden über die aktuelle Variante. Gemperli sagt:

«Es fallen für die Gemeinde nun erheblich weniger Mehrkosten an, was aus unserer Sicht stimmig und nachvollziehbar ist.»

Das Buskonzept sei weiter ein Kompromiss, bei dem die Anliegen der ganzen Region berücksichtigt werden müssten.

Auch wegen Barrieren braucht es ein neues Konzept

Mehrere Offerten sind laut Florian Jud vom Amt für öffentlichen Verkehr inzwischen eingegangen. Es sei deshalb davon auszugehen, dass der Auftrag wie geplant vergeben werden könne. Momentan laufe das Verfahren noch und man sei dabei, mit den Interessenten Details zu klären.

Nötig wurde ein neues Seebuskonzept infolge veränderter Infrastruktur, zum Beispiel wegen des neuen Bushofs, der aktuell in Goldach gebaut wird oder infolge der Neugestaltung des Rorschacher Bahnhofs Stadt samt Doppelspurausbau. Weiter laufen die bestehenden Konzessionen ohnehin Ende 2021 aus.

Weiter erforderlich wird ein neues Buskonzept wegen der veränderten Schliesszeiten an den Rorschacher und Goldacher Barrieren. Ein neuer Intercityzug sowie neue Durchfahrtszeiten des Eurocitys führen zu weiteren Wartezeiten vor den Bahnschranken.



Tübach und Teile Goldachs werden neu erschlossen

Am auffälligsten ist am neuen Busnetz unter anderem, dass Tübach wieder eine ÖV-Verbindung Richtung Rorschach bekommt. Allerdings fällt der Schnellbus von Rorschacherberg nach St. Gallen weg: Die Linie 241 wird ersatzlos gestrichen. Denn das Buskonzept will künftig Doppelspurigkeiten zwischen Bahn und Bus möglichst verhindern: So sollen Pendler von Rorschacherberg her kommend etwa am Bahnhof Stadt vom Seebus auf die S-Bahn umsteigen.



Beat Hirs, Gemeindepräsident Rorschacherberg

Bild: Benjamin Manser

Beat Hirs, Gemeindepräsident von Rorschacherberg, rechnet mit Reaktionen aus der Bevölkerung dazu. Hirs sagt aber auch:

«Wir können mit dem neuen Buskonzept leben, es ist ein Kompromiss mit den umliegenden Gemeinden.»

Immerhin gebe es noch Direktbusse nach St. Gallen, wenn auch neu mit Umwegen. Ausserdem könnten Rorschacherberger Passagiere zu erst in den Bus einsteigen und von einem Sitzplatz profitieren. Dafür fährt dieser Bus nicht mehr bis Marktplatz und Bahnhof: Endstation in St.Gallen ist Theater/Kantonsschule. Für die Rorschacherberg fallen mit dem neuen Buskonzept jährlich 33000 Franken Mehrkosten an.



Goldach bedauert gestrichenen Direktkurs nach St.Gallen

Auch Goldach sieht die Einstellung der gut frequentierten Linie 241 als Nachteil, betont Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Gleichzeitig profitiert Goldach von Gebieten, die mit dem Fahrplanwechsel 2022 neu erschlossen werden: Zum Beispiel der Bereich Thannäcker und die Badi wären neu mit dem Seebus zu erreichen, auch wenn das Angebot auf Pendlerzeiten ausgerichtet ist und nur in eine Fahrtrichtung bedient wird.



Auch Altenrhein und Buriet profitieren von besseren Anschlüssen: Hier gibt es neu Direktverbindungen nach St.Margrethen und in den Rheinpark, sowie einen schlanken Anschluss von Altenrhein auf die Linie 351 in Richtung Rorschach.