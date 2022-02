Kandidatur «Ich habe eigentlich keinen Grund, Andwil zu verlassen»: Weshalb Toni Thoma trotzdem fürs Gemeindepräsidium Neckertal kandidiert Seit 2017 leitet Toni Thoma die Geschicke der Gemeinde Andwil. Nun kandidiert der SVP-Politiker für das Gemeindepräsidium in Neckertal. Ihn reize die berufliche Herausforderung, begründet Thoma. Er sagt aber auch: «Ich habe lange mit mir gerungen.» Perrine Woodtli 17.02.2022, 11.55 Uhr

Toni Thoma ist seit 2017 Gemeindepräsident von Andwil und seit 2009 im Kantonsrat. Nun will der Vater von fünf Kindern Gemeindepräsident von Neckertal werden. Bild: Andri Vöhringer (1. September 2021)

Fünf Jahre. So lange leitet Toni Thoma (SVP) schon die Geschicke der Gemeinde Andwil. Davor sass er bereits zwölf Jahre im Gemeinderat. Nun könnte es sein, dass das 2000-Seelen-Dorf in absehbarer Zukunft ohne ihren derzeitigen Gemeindepräsidenten auskommen muss: Toni Thoma schielt ins Toggenburg. Der 54-Jährige kandidiert am 19. Juni für das Gemeindepräsidium Neckertal. Dort steht eine grosse Veränderung an. Die Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg werden per 1. Januar 2023 zur Einheitsgemeinde Neckertal fusionieren.

Wieso wollen Sie Gemeindepräsident von Neckertal werden? Haben Sie Andwil nach 17 Jahren als Gemeinderat und Gemeindepräsident gesehen?

Toni Thoma: Nein, überhaupt nicht. Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl in Andwil. Wir pflegen im Gemeinderat ein kollegiales Verhältnis und ich bin stark mit dem Dorf verbunden. Mein Haus liegt 200 Meter von meinem Arbeitsort entfernt, besser könnte es nicht sein. Ich habe also eigentlich gar keinen Grund, Andwil zu verlassen. Aber mich reizt die berufliche Herausforderung, die mich in Neckertal erwartet.

Was genau reizt Sie denn an diesem Wechsel?

Die Fusion von Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg ist die grösste Gemeindevereinigung im Kanton St.Gallen der vergangenen Jahre. Damit entstehen ganz neue Strukturen und spannende Aufgaben in dieser neuen Gemeinde mit ihren rund 6200 Einwohnerinnen und Einwohnern. Mich reizt schlicht und einfach diese Challenge. Es ist mir wichtig, zu betonen, dass es sonst keinen Grund gibt, wieso ich aus Andwil weggehen würde.

Haben Sie lange überlegt, bevor Sie Ihre Kandidatur eingereicht haben?

Ja, ich habe mir den Entscheid relativ schwer gemacht und habe lange mit mir gerungen. Nachdem ich das Stelleninserat gesehen habe, habe ich zunächst mit meinem Töff ausgiebig das Gebiet erkundet. Ich habe mir jeden Weiler in Neckertal angeschaut und mich gefragt, ob ich dort hinpasse. Ich kam schliesslich zum Schluss, dass das sehr gut passen würde. Im Hinterkopf hatte ich aber immer Andwil. Im vergangenen Herbst habe ich mich dann aber definitiv dazu entschlossen, zu kandidieren.

Adieu Andwil: Toni Thoma reizt eine neue Herausforderung. Urs Bucher (7. April 2017)

Bedeutet Ihre Kandidatur im Toggenburg, dass Sie das Andwiler Gemeindepräsidium so oder so abgeben – unabhängig davon, wie die Wahl in Neckertal ausgeht?

Nein. Wenn ich die Wahl gewinne, werde ich in Andwil natürlich demissionieren. Falls es in Neckertal nicht klappt, will ich gerne in Andwil bleiben. Manche werden jetzt denken, da will einer den Fünfer und das Weggli. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie das bei den Andwilerinnen und Andwilern ankommen könnte. Aber wie gesagt: Ich habe eigentlich keinen Grund, dort zu gehen.

Sie kandidieren nicht alleine. Die Findungskommission schlägt nebst Ihnen auch Christian Gertsch (SP) und Michael Ledergerber (Die Mitte) für das Präsidium der neuen Gemeinde Neckertal vor. Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen ein?

Das ist schwierig zu sagen. Christian Gertsch und Michael Ledergerber sind beides Einheimische, ich bin ein Externer. Unsere Profile sind alle sehr unterschiedlich, sei es vom Alter oder von der Partei her. Für mich ist es daher völlig offen. Wir befinden uns ja aber auch noch ganz am Anfang des Wahlkampfs.