Kanbenmusik der Stadt St.Gallen mit Doppelauftritt

Musik Doppelauftritt und neue Location: Knabenmusik der Stadt St.Gallen mit frischem Konzertprogramm Am Wochenende lädt die Knabenmusik zum «KM in concert» in der Rudolf-Steiner-Schule ein. Es steht nicht wie gewohnt ein einzelner Konzertabend an, sondern ein musikalisches Wochenende mit zwei Konzerten auf dem Programm. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 23.06.2022, 12.04 Uhr

Die Hauptprobe der Knabenmusik im Spelterini-Schulhaus. Bild: Belinda Schmid

Die Knabenmusik der Stadt St.Gallen tritt am 25. und 26. Juni mit einem neuen Programm auf. Austragungsort wird für einmal weder das Olma-Gelände noch die Tonhalle, sondern die Rudolf-Steiner-Schule sein. Mit dem neuen Konzept hat die Knabenmusik auf besondere Umstände reagiert. «Zurzeit sind die Olma-Hallen stark ausgelastet und die Tonhalle wegen des Theaterumbaus mehrheitlich belegt», erklärt Vereinspräsident Daniel Kern.

Saal mit vielversprechender Akustik

Vereinspräsident Daniel Kern. Bild: Belinda Schmid

Neben Tonhalle und Olma-Hallen einen geeigneten Konzertsaal für ein Blasorchester ausfindig zu machen, ist in der Gallusstadt keine einfache Sache. Daniel Kern ist deshalb froh, dass ein alternativer Konzertsaal gefunden werden konnte. «Die Bühne in der Rudolf-Steiner-Schule bietet ausreichend Platz für die Formationen der Knabenmusik und die Akustik des faszinierenden Saals ist sehr vielversprechend», sagt er. Nur das Platzangebot sei etwas reduzierter als in den anderen Hallen, weshalb der Anlass zum ersten Mal auf zwei Konzerte verteilt werde. Das erste Konzert findet wie gewohnt am Samstagabend um 19.30 Uhr statt, das zweite am Sonntagmorgen um 10 Uhr, wobei dieses Programm speziell auf Familien und Kinder ausgerichtet ist.

«Das Blasorchester unter der Leitung von Michael Wachter, die Tambouren unter der Leitung von Urs Brunschwiler sowie die Majoretten unter der Leitung von Caroline Mazenauer haben ein abwechslungsreiches und faszinierendes Programm einstudiert und freuen sich darauf, das Publikum wieder live begeistern zu können», betont der Präsident der Knabenmusik. Als Gast tritt die Sängerin Nadine Dörig auf, welche zusammen mit dem Blasorchester die beiden Hymnen «Skyfall» und «You Raise Me Up» präsentieren wird. Das Matinee-Konzert am Sonntagmorgen wird zusätzlich von den Gallini und Gallus Winds der Musikschule St.Gallen unter der Leitung von Thomas Länzlinger mitgestaltet.

Ein erster Platz am Kreismusiktag

Die Knabenmusik freut sich nach der coronabedingten Zwangspause ganz besonders auf das diesjährige «KM in concert». Bereits nach den Sportferien konnte sie den regulären Probebetrieb wieder aufnehmen und gestaltete am 7. Mai ein Gemeinschaftskonzert zusammen mit der Stadtharmonie Eintracht Rorschach. Das Konzert vor vollen Zuschauerrängen motivierte die jugendlichen Musizierenden zur intensiven Vorbereitungsarbeit auf den Kreismusiktag St.Gallen, der am ersten Juniwochenende ausgetragen wurde.

Prompt holte sich die Knabenmusik am Konzertwettbewerb des Kreismusiktages mit ihrem Selbstwahlstück «Appalachian Overture» von James Barnes den 1. Platz in der Kategorie Harmonie 2. Klasse mit 96 von 100 Punkten. «Auf diese Leistung sind wir besonders stolz, weil wir während der Pandemie nur sehr eingeschränkt Proben durchführen konnten und die jüngeren Mitglieder sehr wenig Konzerterfahrung hatten», erklärt Daniel Kern.

Auch die Nachwuchsförderung kam im ersten Halbjahr 2022 nicht zu kurz. So führte die Knabenmusik in den Frühlingsferien zusammen mit der Musikschule St.Gallen das Projekt «Band Camp St.Gallen» durch. 32 Kinder aus St.Gallen nahmen am Ferien-Workshop teil und hielten mehrheitlich zum ersten Mal ein Instrument in ihren Händen. «Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein städtisches Jugendorchester mit einer grossen Besetzung spielen kann, sondern das Resultat intensiver Bemühungen in der Nachwuchsförderung», sagt Daniel Kern dazu.

Grosses Fest zum 75-Jahr-Jubiläum

Mit Spannung und Freude blickt die Knabenmusik bereits heute auf das Vereinsjahr 2023. Das 75-Jahr-Jubiläum wird ein Grossereignis der Jugendmusikszene nach St.Gallen bringen. «Aufgrund des Jubiläums haben wir vom Jugendmusikverband den Zuschlag für die Durchführung des Schweizer Jugendmusikfestes erhalten», freut sich Daniel Kern. So werden am Wochenende vom 15. bis 17. September 2023 gegen 5000 jugendliche Musizierende in der Gallusstadt erwartet. Auch das Jubiläumskonzert der Knabenmusik wird am Freitagabend ein Teil dieses grossen Festes sein.

Rechtzeitig auf das Jubiläum soll die Knabenmusik auch einen neuen Vereinsnamen erhalten. Laut dem Präsidenten laufen schon seit geraumer Zeit Vorabklärungen für die Namensänderung. So habe beispielsweise ein Wettbewerb gezeigt, dass die Mehrheit der Rückmeldungen einem moderneren Namen wohlwollend gegenüberstehen würden. «Die Hälfte unserer jugendlichen Musizierenden sind Mädchen und auch die männlichen Mitglieder lassen sich heute nicht mehr gerne als Knaben bezeichnen», betont Daniel Kern. Noch ist der neue Vereinsname nicht gefunden. Ein definitiver Entscheid in dieser Sache ist im Herbst dieses Jahres zu erwarten.

