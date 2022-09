Kampfwahl Philipp Klingler kandidiert für den Thaler Gemeinderat: «Ich will mit Engagement und Herzblut mitgestalten» Philipp Klingler (Mitte) ist am 25. September einer von zwei Kandidaten bei der Ersatzwahl für den Thaler Gemeinderat. Nötig wird diese durch den Rücktritt von Werner Reifler. Klingler will als Gemeinderat aktiv auf die Zukunftsfragen der Gemeinde eingehen. Er sieht sich politisch nicht vorbelastet und scheut sich nicht, auch unangenehme Themen offen anzusprechen. Rudolf Hirtl 17.09.2022, 05.00 Uhr

Philipp Klingler wurde von der Mitte für die Wahl in den Gemeinderat Thal nominiert. Bild: PD

Die Thaler Mitte-Partei zeigt sich im Vorfeld der Wahl überzeugt davon, dass ihr Kandidat Philipp Klingler motiviert und bereit ist, sich als Gemeinderat mit Engagement und Herzblut einzubringen. Abgesehen von seinem Herzblut, was motiviert ihn, als Gemeinderatskandidat anzutreten? «Ich möchte die Zukunftsfragen der Gemeinde mitgestalten und beeinflussen können und auch Anreize schaffen sowie Unterstützung bieten für die Förderung von gemeindespezifischen Traditionen», sagt er und räumt ein, dass die Arbeit als Gemeinderat auch eine persönliche Weiterentwicklung und Horizonterweiterung sei.

Mit seiner Berufserfahrung, seiner kommunikativen und kollegialen Art werde er den Gemeinderat, sollte er gewählt werden, bestimmt bereichern, zeigt er sich überzeugt. Nach den Vorzügen der Gemeinde Thal befragt, nennt er den Seeanschluss, den Airport, den Autobahnanschluss, die ortsansässige Industrie und auch das vielfältige Vereinsleben.

Mehr aus dem Seeanstoss herausholen

Die Gemeinde ist seiner Meinung nach politisch ausgeglichen aufgestellt und sollte das auch bleiben. «Nur mit Vernunft und Weitsicht können wir das beibehalten. Die Gemeinde muss das ortsansässige Gewerbe fördern und die Rahmenbedingungen attraktiv halten.»

Nach Meinung von Philipp Klingler haben Verwaltung und Gemeinderat auch in der vergangenen turbulenten Zeit sehr gut gearbeitet. Auch Schule, Kita, Hort und Tagesstruktur seien fortschrittliche Systeme, die in Thal gut funktionieren würden. Er sieht aber auch Bereiche, die noch Verbesserungspotenzial haben: «Die Schulen müssten auf die wachsende Bevölkerung vorbereitet sein», sagt Klingler und fügt Ideen an, wie der Zugang zum See besser gestaltet werden könnte.

«Ich bin der Meinung, in Staad könnte man mehr aus den vorhandenen Plätzen machen. Ein Zelt-Werk, Beachvolleyball, wie in Rorschach, oder eine Tiki-Bar, wie in Goldach, könnte man auch sehr gut in Staad realisieren. Vereine, die so ein Anlass stemmen könnten, gäbe es genug in der Gemeinde.» Ausserdem gebe es in Staad eigentlich keine Spielplätze für junge Familien, da müsste dringend etwas gemacht werden.

Weitere Linienflüge nicht partout abgelehnt werden

Zum Airport hat Philipp Klingler eine konkrete Meinung. «Der Airport gehört zur Gemeinde Thal und sollte wie bis anhin betrieben werden. Wenn die Airportleitung jedoch Pläne hat, die Linienflüge auszubauen, müsste man das sicher prüfen. Ein Ausbau der Linienflüge könnte auch wieder wirtschaftliche Vorteile für die Gemeinde bringen und sollte nicht partout abgelehnt werden.»

Und weshalb soll man ihn am 25. September wählen? «Ich bin offen, bodenständig, teamfähig und objektiv. Politisch bin ich nicht vorbelastet und habe ein ausgewogenes Umfeld, das nicht zurückschreckt, mir die Wahrheit zu sagen, sollte ich einmal falsch liegen. Meine Führungs- und Berufserfahrungen sind zudem optimale Voraussetzungen, um den Rat zu ergänzen.»

Philipp Klingler ist auf dem Buechberg, Thal, aufgewachsen, hat die obligatorischen Schulen in der Gemeinde besucht und war schon früh in den ortsansässigen Vereinen aktiv. Nach der Ausbildung zum Elektroinstallateur blieb er in der Gegend wohnhaft. Dadurch blieb er auch den Vereinen verbunden, etwa als Leiter im TV Staad oder im Vorstand der Guggenmusik Räbäforzer.

Mit seiner Frau Barbara, die ebenfalls in Thal aufgewachsen ist, und ihren zwei Kindern im Schulalter lebt Philipp Klingler auf dem Buechberg. Beruflich ist er als Leiter eines zehnköpfigen Teams für den Unterhalt, die Wartung und die Instandhaltung mehrerer Produktionsanlagen sowie deren Infrastruktur in einer Firma in der näheren Umgebung verantwortlich.