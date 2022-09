Kampfwahl «Ich habe meine Familienplanung abgeschlossen»: SVP-Kandidatin für das Muoler Schulpräsidium wehrt sich gegen Rollenklischees Martina Würth will Schulpräsidentin von Muolen werden. Die Schulleiterin und dreifache Mutter muss allerdings gegen Vorurteile kämpfen. Mitte und FDP bevorzugen den männlichen Kandidaten. Manche glauben, dass sich dann mehr männliche Lehrer in der Gemeinde bewerben würden. Melissa Müller Jetzt kommentieren 01.09.2022, 18.00 Uhr

Martina Würth, die Schulratspräsidentin werden will, in ihrem Daheim in Muolen. Bild: Melissa Müller

Nachdem Martina Würth im Gemeindeblatt gelesen hatte, dass in Muolen das Schulpräsidium neu zu besetzen ist, wurde sie neugierig. Im Dorf wurde sie immer wieder darauf angesprochen: «Das wäre doch etwas für dich.»

Erst winkte die Pädagogin, die in einem 20-Prozent-Pensum in Oberuzwil als Schulleiterin arbeitet, ab. Doch als sie zum zehnten Mal aufgefordert wurde zu kandidieren, beschloss sie, es zu wagen. «Ich bringe viel Fachwissen und Führungskompetenzen aus dem Bildungsbereich mit», sagt Würth, die seit 20 Jahren als Lehrerin und Schulleiterin tätig ist.

Das Vorsprechen bei den Ortsparteien fiel für die SVP-Frau allerdings ernüchternd aus. FDP und Mitte beschlossen, ihre Stimme dem parteilosen Gegenkandidaten Franco Candio zu geben, der bereits seit neun Jahren im Schulrat sitzt. Martina Würth sagt:

«FDP-Präsidentin Jehan Mukawel begründete den Entscheid unter anderem damit, dass sich mehr männliche Lehrpersonen in Muolen bewerben würden, wenn der Schulpräsident ein Mann ist.»

Das Argument sei falsch, da die Anstellung und personelle Führung der Lehrkräfte ja gar nicht Sache des Schulpräsidiums sei, sondern der Schulleitung.

Wie würde Würth mit dem Lehrermangel umgehen? «Ich würde alles daran setzen, dass die Schule Muolen ein attraktiver Arbeitsort ist, an dem man sich wohl und geschätzt fühlt.» Sie würde Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht besuchen, loben und auch mal zu einem Teamtag mit den Schulräten einladen, um das Wirgefühl zu stärken.

«Einem Mann traut man das Amt locker zu»

Die abtretende Schulratspräsidentin Jasmin Oosthuysen (SVP) gibt ihr Amt nach nur zwei Jahren auf, weil sie ein zweites Kind erwartet. «Nun befürchten manche Muolerinnen und Muoler, dass auch ich das Amt frühzeitig an den Nagel hängen könnte», sagt Martina Würth, die drei Kinder hat.

«Das ist unfair. Einem Mann traut man das Amt locker zu, egal, wie viele Kinder er hat.»

Die Bedenken seien in ihrem Fall jedenfalls unbegründet: «Ich habe meine Familienplanung abschlossen.» Zudem habe sie als Mutter stets Teilzeit gearbeitet. Sie habe freie Kapazität und sei flexibel.

Die 41-Jährige wohnt mit ihrem Mann, einem Unternehmer, und den drei Kindern Cataleya, 7, Lioen, 4, und Naoel, 2, in einem grossen Einfamilienhaus. Auf die ungewöhnlichen Namen der Kinder angesprochen, sagt sie: «Ich wollte keine Namen, die ich schon kenne.»

Schwinger, Trachten und Aerobic

Eine Katze streicht um die Beine der Hobbytänzerin, die Aerobic mag. Als Bauerntochter in Egnach am See aufgewachsen, bezeichnet sie sich als «traditionsbewusste Schweizerin», weshalb sie auch der SVP beitrat. Sie hat Sympathien für den Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark und SVP-Regierungsrätin Monika Knill.

Auch für den Schwingsport begeistert sie sich. 2010 fungierte sie als Ehrendame am Eidgenössischen in Frauenfeld, wo sie in der Tracht neben den Athleten posierte. Die Tracht trägt sie immer noch, wenn sie die betagte Trachtengruppe Neukirch-Egnach dirigiert:

Martina Würth mit den Trachtenfrauen in Neukirch-Egnach. Bild: PD

Bewandert in Finanzen

Als Schulleiterin kenne sie das Bildungssystem aus dem Effeff; an den Primarschulen in Oberuzwil und Bichwil war sie auch für die Finanzen zuständig. Die Schulen in Oberuzwil seien in vielen Bereichen «professionell unterwegs, wie in Sachen IT-Bildungsoffensive» - wovon auch Muolen ihrer Meinung nach profitieren könnte.

Um bei der Wahl am 25. September Stimmen zu gewinnen, lädt Martina Würth am Samstag von 8 bis 11 Uhr zu Kaffee und Gipfel vor dem Rössli-Beck in Muolen ein. Da sie zehn Jahre an der Schule Muolen unterrichtet hat, sei sie mit den Abläufen, dem Leitbild und der Strategie der Schule bestens vertraut.

Es sei weiter von Vorteil, dass sie eine Frau ist, sagt Martina Würth: «Den zwei männlichen Schulräten in Muolen würde weibliche Verstärkung ebenso gut tun wie dem Gemeinderat, in dem erst eine Frau sitzt.»

