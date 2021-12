Umweltaktivist Michel Klein will in den Wittenbacher Gemeinderat

Kampfwahl «Hier gibt es noch etwas zu retten»: Umweltaktivist Michel Klein kämpft um eine der letzten Wiesen Wittenbachs – und will in den Gemeinderat Der 58-jährige Wittenbacher Michel Klein gilt als bunter Vogel, Idealist und Nervensäge. Jetzt kandidiert er für den Gemeinderat. Er will das Amt nutzen, um die Wiese am Dorfhügel in einen grünen Begegnungsort für Mensch und Tier zu verwandeln. Melissa Müller Jetzt kommentieren 27.12.2021, 12.00 Uhr

Will Gemeinderat werden: der Wittenbacher Michel Klein in seiner Stube. Bild: Andri Vöhringer

Michel Klein geht in Wanderschuhen über die Wiese, die er retten will. Sie liegt am Südhang des Dorfhügels, unterhalb des Friedhofs und der alten Schulhäuser: einer der letzten Grünräume im Wittenbacher Zentrum. Das Land gehört der Gemeinde. Wie diese in ihrem Entwicklungskonzept festhält, könnte der untere Teil der Wiese an der Romanshornerstrasse überbaut werden. Da, wo ein Flüsschen durchfliesst. «Es wäre schade, wenn man dieses Potenzial verbauen würde», sagt Klein, der ursprünglich Bauingenieur war. Diese Wiese, die für ganz Wittenbach wertvoll und nicht zu ersetzen sei, solle man für das Gemeinwohl erhalten. Doch die Gemeinde habe keinen Plan B. Es gehe um kurzfristige Interessen statt um die Frage: «Tut uns das langfristig gut?»

Solche Fragen würde Michel Klein stellen, wenn er Gemeinderat wäre. Das will er nun werden: Er kandidiert für die Freie Liste Wohl-Wirtschaft Wittenbach und will die Nachfolge von Gemeinderätin Silvia Schlegel (SP) antreten. «Nicht aus Karrieregründen», wie der gebürtige Belgier sagt. «Ich erhoffe mir, dass ich als Gemeinderat mehr Einfluss nehmen kann.» Für die SP kandidiert Pflegefachfrau Sanja Bezinarevic; der erste Wahlgang findet am 13. Februar statt.

Die Wiese in einen Essgarten verwandeln

Michel Klein beobachtet mit Sorge, wie immer mehr Land unter Beton, Strassen, Häusern und Steingärten verschwindet. «Früher gab es zwischen Wittenbach, Kronbühl und der Stadt St.Gallen noch Wald und Wiesen.» In den letzten Jahren seien diese Orte zu einem einzigen Siedlungsbrei verschmolzen. Auch die «Betonwüste» beim Oedenhof im Zentrum zeuge von dieser Entwicklung. Neben der Wittenbacher «Landi» sei schon das nächste Grossprojekt einer Immobilienfirma in der Pipeline.

«Und was haben wir im Dorf davon? Mehr Verkehr, Staus, Lärm und Luftverschmutzung.»

Klein hat Ideen. Er will die Wiese am Dorfhügel mit Gleichgesinnten in einen Begegnungsort verwandeln. Er öffnet die Tür zu seinem Haus an der Dorfstrasse. Im Parterre stehen Stühle im Kreis. An der Wand hängt ein Plan der Dorfwiese. Bunt eingezeichnet mit Obstbäumen, Blumenwiesen und Spazierwegen. «Hier könnte man Beeren, Kirschbäume, Zwetschgen und Nussbäume anpflanzen.» Ein Essgarten schwebt ihm vor, oder warum nicht eine Obstsortensammlung wie in Roggwil? «Und natürlich könnte man auch das Flüsschen in die Gestaltung einbinden, statt es mit einer Überbauung unter die Erde zu verbannen.»

Der Südhang soll zu einem Hotspot der Biodiversität werden, «in wenigen Minuten erreichbar auch für ältere Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht mehr so gut zu Fuss sind, und für Kinder».

Noch ist die Wiese am Dorfhügel eine grüne Wüste – überdüngt und für die Viehzucht genutzt. Michel Klein will das ändern. Bild: Melissa Müller

Manche verdrehen genervt die Augen

Der Mann mit der asketischen Figur und dem langen Haar eckt an. Manche verdrehen die Augen, wenn er an einer Bürgerversammlung das Wort ergreift und mit seinem französischen Akzent energisch für den Erhalt der alten Schulhäuser oder gegen den Abriss des Pavillons plädiert. Bei solchen Themen legt er sich auch einmal mit dem Gemeindepräsidenten an.

Den Drang nach Wachstum sieht er kritisch. In den letzten 20 Jahren sei Wittenbach von 8000 auf 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. In den nächsten 20 Jahren soll die Gemeinde gemäss kantonalen Vorgaben um weitere 2000 Personen wachsen. Das bedeute auch mehr Verkehr. «Wenn die Bevölkerung weiterwächst, werden die Probleme in unserer Gemeinde komplexer. Dann müsste man die Verwaltung noch weiter ausbauen.»

Hausmann und Entwicklungshelfer

Seit bald 30 Jahren wohnt Michel Klein mit seiner Frau, einer Wittenbacherin, auf dem Dorfhügel. Er lädt in seine luftige Stube mit Kachelofen, bietet Glühmost und Guetzli an. Ein Teppich in den Farben des Regenbogens, ein Sofa in Form eines Flusssteins, zarte Vorhänge mit Schmetterlingen. Am Boden stehen archaische Holzhocker afrikanischer Marktfrauen – ein Souvenir aus der Zeit, als das Ehepaar Entwicklungsarbeit in Burkina Faso leistete.

«Vor zehn Jahren sagte ich mir: Ich versuche die Welt in der Schweiz zu ändern und nicht mehr in Afrika.»

Seither fliegt Klein nicht mehr. Sein 27-jähriger Sohn Jonas steckt den Kopf zur Tür herein und sagt Hallo. Klein hat sich als Hausmann 15 Jahre um ihn gekümmert. Im Büchergestell stehen Werke wie «Trance und Trauer», Hesses «Siddhartha» und «Peace Food». «Die Idee von Peace Food gefällt mir sehr», sagt Klein, der sich ohne Fleisch, Milch und Käse ernährt und sich mit Yoga in Balance hält. Als Veganer mag er sich aber nicht bezeichnen, denn die Eier seiner eigenen Hühner isst er. Er hält auch Laufenten, um die Schneckenpopulation im Garten zu regulieren. Unter «Friedensernährung» versteht der Hobbygärtner, dass man regionale Bioprodukte statt Quinoa oder Chiasamen aus Südamerika kauft und schaut, «was für den Planeten Sinn macht».

Der 58-Jährige gilt in Wittenbach als bunter Vogel, Idealist, Träumer und manchmal auch Nervensäge. Wäre einer wie er in einer linken Stadt wie Zürich vielleicht besser aufgehoben und würde mehr Verbündete finden? «Ach was. Es gibt in Wittenbach viele, die so denken wie ich», sagt Michel Klein. «Ausserdem ist in den Städten schon viel verdichtet. Hier gibt es noch etwas zu retten.»

Weitere Infos der Freie Liste Wohl-Wirtschaft Wittenbach: www.fl-www.ch

