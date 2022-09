Kampfwahl «Meine Kandidatur ist der nächste logische Schritt»: Vize-Schulpräsident von Muolen will an die Spitze Als die Muoler Schulratspräsidentin am 29. Mai zum zweiten Mal Mutter wurde, übernahm Vizepräsident Franco Candio die Leitung. Nun will der Parteilose definitiv Schulpräsident werden. Er hat jedoch Konkurrenz. Melissa Müller Jetzt kommentieren 06.09.2022, 12.10 Uhr

Der parteilose Franco Candio in seinem Daheim in Muolen. Bild: Melissa Müller

Franco Candio sitzt seit neun Jahren im Muoler Schulrat. Jetzt will er Schulpräsident werden; am 25. September findet die Kampfwahl statt. Er wisse bereits gut, was auf ihn zukomme. Als die aktuelle Schulratspräsidentin Jasmin Oosthuysen im Februar in ihrer Schwangerschaft drei Wochen ausfiel, übernahm Candio als stellvertretender Schulpräsident. «Dabei hatte ich einen guten Einblick in die Geschäfte, die der künftige Schulpräsident oder die Präsidentin übernehmen muss.»

Nachdem Oosthuysen am 29. Mai ihr zweites Kind bekam, wurde er Schulpräsident ad interim. «Ich weiss, worauf ich mich einlasse.» Der regelmässige Austausch mit der Schulleiterin liege ihm am Herzen. Dadurch sei er über den aktuellen Stand der Schule bestens informiert. Aus familiären Gründen gibt die Schulpräsidentin ihr Amt nach ihrem Mutterschaftsurlaub per Ende September ab. Candio sagt: «Nach ihrem Rücktritt war es für mich nach Absprache mit meiner Familie der logische Schritt zu kandidieren.»

FDP und Mitte geben ihre Stimme dem parteilosen Franco Candio statt SVP-Kandidatin Martina Würth, die als Schulleiterin in Oberuzwil tätig ist. Der 39-Jährige sagt:

«Das freut mich natürlich sehr und zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin.»

Candio, der eine kaufmännische Ausbildung mit Berufsmatur absolviert hat, arbeitet bei einem schwedischen Medizintechnikkonzern. Der Innendienstleiter und sein fünfköpfiges Team kümmern sich um Service und Verkauf von Spitalzubehör, vom Operationstisch bis zur Leuchte. Er pendelt zwischen Homeoffice und seinem Büro im aargauischen Rheinfelden.

Jung Vater geworden

Wird es ihm nicht zu viel, wenn er sich nebst seiner 100-Prozent-Stelle auch noch ein 20-Prozent-Pensum als Schulpräsident und Gemeinderat aufbürdet? «Erfahrungsgemäss geht es sehr gut», sagt der Parteilose. Er habe das mit seiner Frau Sabrina besprochen, die ihm den Rücken freihält. Sie haben drei Söhne: Gianluca, 15, Alessio, 12, und Luano, 5.

Candio wurde mit 24 Jahren erstmals Vater. «Wir wollten jung Eltern werden.» Die Candios entschieden sich für die klassische Rollenteilung: Er macht Karriere, die gelernte Drogistin bleibt zu Hause bei den Kindern und macht zweimal in der Woche einen Mittagstisch im Dorf. Seine Frau sei ein «Muoler Urgestein». Darum zog der Amriswiler in ihr Dorf, «nicht weit weg von meiner Heimat». Er schätze den guten Zusammenhalt auf dem Land.

Katzen, Kühe und Roger Federer

Im Einfamilienhaus sind neben der Polstergruppe bunte Spielzeugautos nach Farben gruppiert. Das Trampolin steht gegenüber einer Wiese mit Apfelbäumen; manchmal trample eine Kuh in den Garten. Auf einem Katzenbaum spielen junge Kätzchen neben einer Vitrine, in welcher der Familienvater seine Lieblingsstücke ausstellt: Cabriolets im Kleinformat, das schwarze K.I.T.T.-Auto von David Hasselhoff und zahlreiche Roger-Federer-Artikel: eine Dächlikappe mit der Unterschrift des Tenniskönigs, eine Trinkflasche mit seinem Abbild und Tennisbälle. «Ich bin seit 34 Jahren leidenschaftlicher Tennisspieler.»

Er arbeitet seit 14 Jahren in der gleichen Firma, ist seit zehn Jahren verheiratet, wirkt seit bald 10 Jahren im Muoler Schulrat. Kontinuität ist ihm wichtig, zieht sich als roter Faden durch seinen Lebenslauf. «Ich laufe nicht davon, wenn es Probleme gibt.»

