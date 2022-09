Kampfwahl Cornel Rüst kandidiert für den Thaler Gemeinderat: «Für mich ist der optimale Zeitpunkt dafür gekommen» Der parteilose Cornel Rüst ist am 25. September einer von zwei Kandidaten bei der Ersatzwahl für den Thaler Gemeinderat. Nötig wird diese durch den Rücktritt von Werner Reifler. Rüst sieht den richtigen Moment einer Kandidatur gekommen, um seine Fähigkeiten und Kompetenzen im Rat aktiv einzubringen. Rudolf Hirtl 12.09.2022, 12.00 Uhr

Cornel Rüst (parteilos) will in den Thaler Gemeinderat. Bild: PD

Als Präsident, Trainer und Funktionär des FC Staad und Mitglied des Tennisclubs Thal ist Cornel Rüst in der Gemeinde Thal aus sportlicher Sicht kein Unbekannter. Auch politisch hat er sich in der Gemeinde bemerkbar gemacht. Der 37-Jährige war von 2016 bis 2020 Präsident der CVP Thal-Staad-Altenrhein – jetzt die Mitte Thal-Staad-Altenrhein. Für die Wahl vom 25. September tritt er allerdings als parteiloser Kandidat an. «Für mich ist der optimale Zeitpunkt einer Kandidatur gekommen, um meine Fähigkeiten und Kompetenzen aktiv einzubringen, damit die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin und lebe, weiterhin eine positive Entwicklung macht», begründet Rüst seine Kandidatur.

Aber wieso sieht er sich selbst als gute Ergänzung zum bestehenden Gemeinderatsteam? «Von Berufs wegen kann ich meine Kompetenzen und meine Erfahrung in der Energieversorgung – ein hochaktuelles Thema – einbringen. Im Weiteren verstehe ich als Klubpräsident die Anliegen und Sorgen der Vereine, die in der Gemeinde Thal in gesellschaftlicher Hinsicht eine besonders wichtige Rolle spielen.» Und dank seines kürzlich abgeschlossenen Nachdiplomstudiums könne er sich zudem in den Finanzen und der Strategiearbeit einbringen.

Abgesehen davon, dass es für ihn der richtige Zeitpunkt ist, was motiviert ihn sonst noch, als Gemeinderatskandidat anzutreten? «Nachdem ich bis anhin nicht direkt in die Thaler Politik involviert gewesen bin, möchte ich nun aktiv mitgestalten und zur Lösung der kommenden Aufgaben wie auch zur Weiterentwicklung der Gemeinde beitragen.»

Vorausschauendende und kluge Planung fortsetzen

Thal sei äusserst lebenswert und vielfältig, biete schöne Naherholungsgebiete am See und in der Natur, verfüge über ein reiches Vereinsleben sowie – zumindest in Staad – eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Auch die gut geführten Schulen sowie die wachsende Anzahl an Arbeitsplätzen innerhalb der Gemeinde könnten dazu gezählt werden, sagt Rüst, auf die Vorzüge der Gemeinde angesprochen.

Während Thal finanzpolitisch auf einem guten Weg sei, sieht er bezüglich Infrastruktur Kommunikationsbedarf: «Die Finanzen haben sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt, die Steuern konnten kontinuierlich und in vernünftigem Masse gesenkt werden. Dies ist dank einer vorausschauenden und klugen Planung gelungen, die hoffentlich auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird. Aktuell ist etwas unklar, wie es mit dem Christ-Areal weitergeht und welche anderen grösseren Projekte – zum Beispiel im Bereich des Verkehrs – anstehen. Hier wird eine umfassende Planung zumindest bis jetzt nicht kommuniziert.»

Airport soll so bleiben, wie er ist

Schulen, Gemeindeverwaltung, Vereinsleben und vieles mehr funktionieren seiner Meinung nach gut. Wo braucht es Nachbesserungen? «Bei der Schaffung und Nutzung von öffentlichen Plätzen und Begegnungszonen. Die schöne Hafenmole in Staad darf zum Beispiel kaum genutzt werden, was sehr schade ist. Es werden meiner Meinung nach Verkehrsprobleme auf die Gemeinde zukommen, vor allem in Staad aber auch aus allen Richtungen zum Buriet. Hier sehe ich bis jetzt noch keine Lösungsansätze.»

Was sagt er zum Airport, wie soll, darf sich dieser in Zukunft entwickeln? «Den Klassiker unter den politischen Fragen in der Gemeinde Thal beantworte ich ganz kurz», sagt er mit einem Schmunzeln:

«So, wie es jetzt ist, passt es ganz gut und so darf es auch bleiben.»

Thal hat die Feuerwehr mit Rheineck und Lutzenberg zusammengelegt, wo sieht Cornel Rüst weitere Möglichkeiten zur regionalen Zusammenarbeit? «Bei der Verkehrsplanung sollte nicht jede Gemeinde auf sich alleine schauen. Hier braucht es eine regionale Zusammenarbeit, um das Verkehrsaufkommen zu lenken und bestenfalls zu reduzieren. Im Weiteren fehlt mir im Tourismusbereich ein ganzheitlicher Ansatz. Die Region als Ganzes hat unheimlich viel zu bieten, es scheint jedoch etwas an Kooperation zu fehlen, damit dieses Potenzial auch ausgeschöpft werden kann», so der Gemeinderatskandidat, der ein Studium der Allgemeinen Geschichte an der Universität Zürich absolvierte, im März dieses Jahres den Executive MBA an der Universität St.Gallen abschloss und zur Zeit Bereichsleiter bei EKZ in Zürich ist.

Und die wichtigste Frage, wieso soll man ihn am 25. September wählen? «Ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen, kenne die Probleme und verfüge über ein grosses Netzwerk. Im Weiteren bringe ich eine gute Ausbildung und Berufs- wie auch Führungserfahrung mit. Menschen, die mich kennen, nennen mich lösungsorientiert, zielstrebig und umgänglich.»