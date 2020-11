Kampfwahl am Rorschacher Kreisgericht: Ein Kantonspolizist und eine Juristin wollen Laienrichter werden

Markus Mäder aus Steinach will den frei werdenden Sitz als nebenamtlicher Richter für die SVP erhalten. Doch auch die Grünen steigen mit der Goldacher Juristin Ines Alther ins Rennen. Damit kommt es zur unüblichen Kampfwahl. Jolanda Riedener 11.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für nebenamtlich tätige Richter am Kreisgericht Rorschach braucht es einen Urnengang.

Bild: Benjamin Manser (16. Mai 2020)

Nach zwölf Jahren gibt Claudia Hüttenmoser (SVP) ihr Amt als Laienrichterin ab. Die Goldacherin wird an den Erneuerungswahlen vom 29. November nicht mehr antreten. Um ihre Nachfolge kommt es zur Kampfwahl: Für Hüttenmoser stellt sich mit dem Kantonspolizisten Markus Mäder erneut ein Laienrichter aus derselben Partei zur Verfügung. Er wird von der Juristin Ines Alther herausgefordert, die für die Grünen kandidiert.

Claudia Hüttenmoser, SVP, Goldach.

Bild: Beat Belser

Da Claudia Hüttenmoser nur selten aufgeboten werde, fehle ihr die Routine und das Know-how. «Seit der Gerichtsreform finden Verhandlungen nicht mehr oft vor grösseren Gremien statt», sagt sie, weshalb sie letztlich nur noch ein- bis zweimal pro Jahr an Verhandlungen teilgenommen habe.



Ein weiterer Grund sei auch der Mehraufwand, der anfällt, wenn die Rollstuhl-Spitzensportlerin an Verhandlungen teilnehme: Weil das Rorschacher Kreisgericht nicht rollstuhlgängig ist, musste die Verhandlungen jeweils ins Rathaus verlegt werden. So habe sie entschieden, das Amt an jemand anderen abzugeben.



Versuch, Kampfwahl zu verhindern, ist gescheitert

Die acht bisherigen nebenamtlichen Richterinnen und Richter, die sich für eine nächste Amtszeit zur Verfügung stellen, repräsentieren das Parteienspektrum wie folgt: Die SVP wird vertreten durch Uwe Albers, Peter Edelmann und Silvia Blum, die FDP durch Enrik Hippmann sowie Ursula Widmer, die CVP mit Jana Brändli und die SP durch Silvia Maag und Fredi Alder. Würde mit Markus Mäder erneut ein SVP-Laienrichter gewählt, verfügte die Partei über vier Vertreter.



Sabina Revoli, Präsidentin SVP-Regionalpartei. Bild: PD

Wenig erfreut über die Kandidatur der Grünen ist Sabina Revoli, Präsidentin der SVP-Regionalpartei. So habe man sich im Vorfeld wie üblich mit allen Regionalparteien zusammengesetzt und versucht, eine Kampfwahl zu verhindern. Sie sagt:



«Schade, dass es zur Kampfwahl kommt.»

Das sei bei Laienrichtern nicht Usus. Da die SVP nur durch Laien und keine hauptberuflichen Richterinnen und Richter am Kreisgericht vertreten ist, hält es Revoli für gerechtfertigt, dass die Partei ihre abtretende Richterin ersetzt. «Eine Juristin ist ausserdem als Laienrichterin fehl am Platz», sagt Revoli. Das sei nicht der Sinn. Vielmehr sollten die Laienrichter die breite Bevölkerung vertreten und Lebenserfahrung aufweisen.



Richard Faust, Präsident Regionalpartei Grüne.

Bild: Benjamin Manser

Geschlecht sei wichtiger als Partei

Anderer Meinung ist Richard Faust, Präsident der Grünen:

«Wir haben mit der Wahl unserer grünen Kantonsrätin auch Anspruch auf eine Vertretung am Kreisgericht.»

Zwar stimme das Parteienverhältnis unter den Laienrichter schon länger nicht mehr. Solange die amtierenden Richter aber ihre Arbeit gerne und gut machten, wollte man sicher keinen Gegenkandidaten stellen. Anders sehe das nun bei der entstandenen Vakanz aus: So möchten die Grünen «nach erfreulichem Stimmenzuwachs» ihren Platz mit einer geeigneten Kandidatin auch an der Rechtsprechung einnehmen.



Weiter sei die juristische Ausbildung von Ines Alther ein Vorteil, wenn es darum gehe, komplexe Gerichtsfälle zu verstehen. Ausserdem sei es wünschenswert, dass Claudia Hüttenmoser wieder durch eine Frau ersetzt werde, damit das Geschlechterverhältnis möglichst ausgeglichen bleibe.



Laienrichter helfen der Akzeptanz von Urteilen

Olav Humbel, Präsident des Kreisgerichts Rorschach.

Bild: Christof Sonderegger

Dass Laienrichter an der Urne statt in einer stillen Wahl bestimmt werden, ist im Kreis Rorschach selten, wie Olav Humbel, Präsident des Kreisgerichts, bestätigt. Jährlich werden am hiesigen Kreisgericht zirka 40 bis 50 Fälle mit Laienrichtern verhandelt, schätzt Humbel.

Welche Richterinnen und Richter für die jeweiligen Verhandlungen in Dreier- oder Fünferbesetzung aufgeboten werden, hänge vor allem von der zeitlichen Verfügbarkeit der nebenamtlichen Richter ab. Bei Sexualdelikten legt Olav Humbel Wert darauf, dass mindestens eine Richterin vertreten ist. Bei Verhandlungen im Arbeits- oder Mietrecht zum Beispiel, wo etwa soziale Aspekte eine Rolle spielen, würde man dafür eher das Augenmerk auf ein ausgewogenes Parteienspektrum legen. Gleiches gilt auch für das Strafrecht. Nicht ausgeschlossen ist bei anderen Fällen, dass alle anwesenden Richter aus der gleichen Partei stammen.



Während des Lockdown seien ältere Laienrichterinnen und Richter öfters ausgefallen, da sie gelegentlich zur Risikogruppe gehörten. Andererseits seien pensionierte Personen zeitlich flexibler als solche, die sich mitten im Arbeitsleben befinden, da eine Verhandlung auch einmal bis zu zwei Tage dauern könne.



Nebenamtliche Richter sollten die breite Bevölkerung abbilden

Laut Olav Humbel spielt die Parteizugehörigkeit der Laienrichter bei der Rechtssprechung keine entscheidende Rolle. Dennoch mobilisieren traditionell die Parteien geeignete Personen für das Amt. Auch Parteilose könnten theoretisch gewählt werden. Zentral sei, dass die Laienrichter die Bevölkerung repräsentierten. Neben der politischen Einstellung sind dabei aber auch Geschlecht und Alter Faktoren. Das Kreisgericht Rorschach hat für Parteien einen Leitfaden erlassen, der unter anderem Anforderungen an Laienrichter formuliert.



Ein Vorteil des gegenwärtigen Modells sei laut Humbel, dass ein Urteil mit Laienrichtern zu mehr Akzeptanz führe. Für den Präsidenten des Kreisgerichts diene es aber auch als Kontrollfunktion, um zu gewährleisten, dass das Rechtssystem für die breite Bevölkerung verständlich bleibe.

Ines Alther: Umfassender Werdegang und Blickwinkel der Frau

Ines Alther, Grüne. Bild: PD

Ihre Sicht als Frau sowie ihre Lebens- und Berufserfahrung will Ines Alther ins Richtergremium am Rorschacher Kreisgericht einbringen. Die Goldacherin sagt:

«Ich will mich mit Sachverstand und Menschlichkeit engagieren.»

Sie betont: «Gerade in der Rechtsprechung ist es wichtig, dass Frauen vertreten sind, da sie in Bezug auf frauenspezifische Themen wie Gewalt an Frauen, Kindswohl oder Lohngleichheit einen anderen Blickwinkel einnehmen.»

Die 53-Jährige ist in Tübach aufgewachsen und hat auf dem zweiten Bildungsweg ein Studium zur Juristin abgeschlossen. Nach der Erwachsenenmatura studierte sie an der Universität Zürich. Die Lehre schloss sie als Bahnbetriebssekretärin bei den SBB ab und arbeitete danach unter anderem in einem Altersheim und in der Privatwirtschaft.

Für Gerechtigkeit und Menschlichkeit

Ines Alther verfügt über juristische Berufspraxis in einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie beim Kreisgericht St. Gallen. Derzeit ist sie als juristische Mitarbeiterin im Generalsekretariat des Bundesverwaltungsgerichts in St. Gallen tätig, wo sie sich mit der Publikation und Dokumentation von Entscheiden befasst.

Ines Alther bezeichnet sich als politischer Neuling, seit vergangenen Sommer ist sie bei den Grünen. In ihrer Freizeit spielt sie seit vielen Jahren Korbball beim Korbballclub Goldach. Als nebenamtliche Richterin wolle sie sich für Recht und Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Solidarität sowie Gleichbehandlung mit Augenmass einsetzen.

Markus Mäder: Kein Unbekannter, der den Altersdurchschnitt senken will

Für eine angemessene Vertretung der jüngeren Generation will sich der Steinacher Markus Mäder einbringen. Mit seinen 42 Jahren wäre er der jüngste nebenamtliche Richter in Rorschach, was ihn aber nicht minder qualifiziere. Mäder sagt:

Markus Mäder, SVP. Bild: PD

«Ich habe durch mein Alter eine etwas andere Perspektive und kann mich dadurch vermutlich besser in die jüngere Generation hineinversetzen.»

Gleichzeitig beschreibt er sich als engagiert und verantwortungsbewusst.

Der gelernte Elektromonteur arbeitet seit beinahe 20 Jahre als Polizist bei der Mobilen Polizei der Kantonspolizei St. Gallen. In seiner Laufbahn war er unter anderem für die Kriminal- und Regionalpolizei tätig. Im Laienrichteramt könne er sein Wissen aus Beruf und Alltag einbringen.

Markus Mäder war bereits als Gemeinderat tätig

Markus Mäder ist weiter ausgebildeter Rechtsfachmann. «Rechtsfragen haben mit früh interessiert.» Schon seine Mutter war einst als nebenamtliche Richterin am Kreisgericht tätig.



Mit der Region ist Mäder eng verbunden: Er ist in Steinach aufgewachsen und wirkte elf Jahre als Gemeinderat im Dorf. 2016 nahm er trotz Wiederwahl den Ratssitz nicht mehr an - wegen Differenzen mit dem damaligen Gemeindepräsident Roland Brändli. Nun will er sich in einem weniger politischen Amt für die Region engagieren. Seine Mitbewerberin Ines Alther sieht er dabei nicht als Konkurrenz: «Das Gericht wird mit der Erneuerungswahl neu zusammengesetzt und ich stelle mich zur Verfügung.» In seiner Freizeit bewegt er sich beim Wandern, Skifahren und Biken in der Natur oder nimmt im Turnverein am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde teil.