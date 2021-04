Kampfgebiet Fussgängerzone Wegen Velorowdys: Stadt St.Gallen fordert mehr Rücksicht in den Gassen der Innenstadt Die Stadt St.Gallen startet eine Kampagne für mehr Rücksicht von Velofahrern und Fussgängern im Zentrum und auf der SBB-Sitterbrücke. Den Ausschlag dafür gaben aber weder Unfallzahlen noch eine Petition. Sandro Büchler 08.04.2021, 19.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die blauen Hinweise sollen zur Rücksicht animieren. Sie wurden heute frisch angebracht. Bild: Tobias Garcia

Seit heute Donnerstag, seit der letzte Schnee weggeschmolzen ist, kleben beim Waaghaus, an den Eingängen zur Multer- und Spisergasse, beim Neumarkt oder östlich und westlich der SBB-Sitterbrücke grosse Hinweise auf dem Asphalt. Ein blaues Herz, darin ein Velo und ein Fussgänger, plus die Überschrift: Rücksicht. Die Stadt St.Gallen hat eine Sensibilisierungskampagne gestartet und plädiert für mehr Respekt zwischen Velofahrern und Fussgängern.

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit. Bild: PD

Das Velofahren ist im ganzen Stadtzentrum erst seit einigen Jahren erlaubt, in den Begegnungszonen – der Multergasse etwa – gilt jedoch Tempo 20 und Vortritt für Fussgängerinnen und Fussgänger. «An gewissen Orten sind die Platzverhältnisse sehr eng, dort kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Velofahrenden und zu Fuss Gehenden», sagt Stadträtin Sonja Lüthi.

Die Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit berichtet von Slalom fahrenden Radlern, die so immer wieder ältere Menschen erschrecken würden.

«Sie fühlen sich unwohl und unsicher in solchen Situationen.»

Dies hätten ihr mehrere Pensionäre an der Zukunftswerkstatt zur Altersstrategie im vergangenen September mitgeteilt. «Gerade jetzt, wenn die Velosaison losgeht, ist es wichtig, dass man sich dem annimmt.»

Stadtpolizei wirft ein Auge auf zu schnelle Velofahrer

Michael Städler, Vorstandsmitglied Pro Velo St.Gallen/Appenzell. Bild: PD

Lüthi sagt, problematisch seien vor allem jene, die mit ihrem Zweirad schnell unterwegs seien und dabei nicht genügend Abstand zu Passanten haben. Dem pflichtet Michael Städler, Vorstandsmitglied von Pro Velo St.Gallen und Appenzell, bei. «Fährt ein Velofahrer mit zwei Metern Abstand vorbei, fühlt sich eine Person kaum bedrängt. Bei einem Meter oder gar weniger erschrickt man.» Bei einigen Velofahrern müsse man dieses Bewusstsein schärfen. «Man soll sich so verhalten, wie man es selbst gerne hätte», sagt Städler.

Er und Pro Velo unterstützen deshalb die von der Stadt lancierte Rücksichtskampagne. Neben neun Bodenmarkierungen ist auch die Stadtpolizei in die Aktion involviert: «Mit präventiver Präsenz», sagt Stadträtin Lüthi, «wobei die Velofahrenden mit Flyern zur Rücksichtnahme aufgefordert werden.» Auf Bussen wolle man verzichten, denn Velofahrende wegen ungenügendem Abstand zu behaften, sei schwierig. «Und abgesehen von E-Bikes haben Velos ja auch keinen Tacho.» Die Stadtpolizei will deshalb mit Tipps und Regeln, die sie auch auf ihren Social-Media-Kanälen publiziert, für ein reibungsloses Aneinandervorbeikommen werben.

Eine Velofahrerin in der Multergasse: Hier kommt es immer wieder zu Konflikten mit zu Fuss Gehenden.

Bild: Benjamin Manser (13.08.2019)

So soll man mit dem Velo in den belebten Begegnungszonen nur im Schritttempo fahren oder die Fussgängerzonen in der «Rushhour» ganz umfahren. Ein weiterer Tipp: Als Velofahrer früh genug auf sich aufmerksam machen. Dies sei insbesondere bei der SBB-Sitterbrücke ein Dauerthema, sagt Städler von Pro Velo. Velofahrer sollen nicht zu nah auf Fussgänger auffahren – und dann mit der Glocke oder Zurufen aufscheuchen. «Besser ist es, 20 Meter vorher bereits zu klingeln, damit die Fussgängerinnen reagieren, zur Seite gehen und so den knappen Raum teilen können.» Mit der Glocke solle man einen Hinweis auf das Herannahen geben können – «kein aggressives Wegläuten betreiben.»

«Das Miteinander steht im Vordergrund», sagt Städler. Das gelte auch in der Innenstadt.

«Dort haben Fussgänger Vortritt.»

Es gehe darum, dass die Velofahrer dies akzeptieren und mittragen. «Natürlich muss man am frühen Morgen, wenn die Gassen beinahe leer sind, nicht im Schritttempo fahren und kann etwas beschleunigen.» Für Velofahrer, die rücksichtslos durchs Zentrum brettern, hat aber auch Städler nichts übrig. Es gebe immer Velorowdys, welche die Grenzen des Anstands nicht kennen würden und deren Verbesserungswille nur träge erkennbar sei. «Da werde auch ich hässig.» Diesen müsse man ins Gewissen reden.

«Denn jeder Velofahrer ist auch Fussgänger.»

Im vergangenen Jahr verunfallten in der Stadt St.Gallen 42 Personen mit einem konventionellen Velo, weitere 30 mit einem E-Bike. Insbesondere mit motorisierten E-Bikes zählte die Stadtpolizei 2020 fast dreimal mehr Unfälle als noch im Vorjahr. Die Stadträtin sagt, die jetzt gestartete Sensibilisierungskampagne habe keinen direkten Zusammenhang mit den steigenden Unfallzahlen. «Diese sind vielmehr ein Zeichen dafür, dass immer mehr Velos gekauft und gefahren werden.» Lüthi freut sich über den Veloboom. «Am Bauernmarkt ist es jeweils besonders eindrücklich, wie viele abgestellte Velos die Neu- und Marktgasse säumen.»

Petition verlangt Velofahrverbot fürs Zentrum

An einer Kampagne für mehr Rücksicht beim Langsamverkehr sei man schon länger dran. Eingeflossen seien auch die Erfahrungen anderer Städte mit solchen Aktionen, etwa aus Luzern, so die Stadträtin. «Das Thema wurde auf verschiedenen Kanälen an mich herangetragen.» Die Kampagne sei deshalb auch keine Reaktion auf eine im März von 211 Personen unterschriebene Onlinepetition. In dieser wurde ein Fahrverbot für Velos und E-Trottinette in der Multer- und Spisergasse zwischen 9 und 18 Uhr gefordert.

«Der Stadtrat wird das Anliegen jedoch prüfen und abwägen.»

Michael Städler von Pro Velo hält ohnehin nichts von einem Fahrverbot für Velos. Die Erreichbarkeit von Läden in der Innenstadt, etwa der Migros beim Spisermarkt, müsse gewährleistet bleiben. «Es wäre ja komisch, wenn Lastwagen für die Anlieferung in die Gassen hineinfahren dürfen – Velos hingegen nicht.»