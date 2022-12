St.Galler Kalender: Parkplatzprobleme gab es schon vor 120 Jahren

Kalender Parkplatzprobleme gab es offensichtlich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Mit Bildern von Alt-St.Gallen durchs Jahr 2023 Historische Kalender sind beliebt. Die Auswahl fällt heuer aber magerer aus als auch schon. Reto Voneschen 07.12.2022, 18.00 Uhr

Fuhrwerke in der Marktgasse. Bild: Sammlung Reto Voneschen

Mit Bildern von Alt-St.Gallen durchs Jahr 2023

Wer sich fürs kommende Jahr ein Stück St.Galler Stadtgeschichte in Form eines Kalenders an eine seiner vier Wände hängen will, hat zwei Möglichkeiten: Da ist einmal der letzte historische Kalender im Format A4 von Peter Uhler. Sein 22. Werk ist St.Galler Brauereien gewidmet. Wer es grossformatiger, dafür aber nur schwarz-weiss mag, ist mit dem Kalender «St.Gallen in alten Ansichten» von Orell Füssli gut bedient.

Historische Bilder als Blickfang

Das Format ist tatsächlich das überzeugendste Argument für diesen Jahreskalender. Mit einer Abmessung von 43 auf 34,5 Zentimeter sind die 13 Bilder der Stadt St.Gallen zwischen 1900 und 1920 ein eigentlicher Blickfang. Zwar leidet da und dort die Tiefenschärfe des historischen Bildmaterials unter der gewählten Publikationsgrösse, dafür kann man aber Details studieren, die einem bei kleinerer Bildgrösse schlicht entgehen.

Schon das Titelbild ist ein gutes Beispiel dafür: Darauf ist die untere Marktgasse samt Hotel Hecht und Kirche St.Mangen abgebildet. Auffällig ist, dass auf der Aufnahme um 1900 das Vadian-Denkmal fehlt; es wurde hier erst 1904 aufgestellt. Auffällig ist weiter, dass die Stadt offensichtlich bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts Parkplatzprobleme hatte: Darauf deuten die vielen Fuhrwerke (von Marktfahrern?) hin, die in der historischen Marktgasse abgestellt sind.

Landmarken der Stadt St.Gallen um 1900

Die 13 Bilder des Jahreskalenders sind vor allem allseits bekannten Orten gewidmet. So kommen etwa der alte Bahnhof, der Marktplatz vom Bohl her, der Blick vom Turm der Kirche St.Leonhard über die Davidsbleiche, der Klosterbezirk, die Einfahrt des Zuges an der Bahnhofstrasse, die SOB-Brücke mit Kraftwerk Kubel oder die Spisergasse zum Zug. Diese Motive sind vermutlich ein Muss für einen historischen Kalender über St.Gallen, das eine oder andere Bild ist aber bereits vielfach publiziert.

Der Marktplatz ohne Vadian. Bild: Sammlung Reto Voneschen

Auch für Liebhaber von Fotomaterial über Alt-St.Gallen interessant ist das Juni-Motiv von der Nordseite des Marktplatzes. Das Bild vor 1897 zeigt die Häuserreihe vom Hotel Hirschen bis zum Hotel Hecht vor den Veränderungen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein hübsches Bild ist auch das Juli-Motiv: Mädchen tragen am Kinderfest Blumengirlanden auf den Rosenberg. Ebenfalls interessant sind das frühe Bild der 1896 erstellten Frauenbadi sowie der Bahnhofplatz mit Baustelle um 1916.

Eine eigentliche Trouvaille ist das letzte Bild des Kalenders. Es zeigt eine Strassenszene am Büschengässchen. Dieses führte einst hinter der Kantonsschule vom Burggraben an die Lämmlisbrunnenstrasse. Dieses Gebiet wurde durch die verschiedenen Erweiterungsschritte der Kanti bis heute massiv verändert. Reste der ursprünglichen Bebauung finden sich noch an der Oberen und der Unteren Büschenstrasse.

Erscheint nicht mehr: St.Gallen einst und heute

In den 2010er-Jahren haben die historischen Bildkalender in St.Gallen ein Revival erlebt. Es gab einzelne Jahre, in denen man gleich aus drei bis vier verschiedenen Publikationen auswählen konnte. Ältester Kalendermacher ist dabei Peter Uhler, der 22 seiner St.Galler Stadtkalender vorgelegt hat. Ebenfalls langlebig war der Kalender «St.Galler Zeiten» von Mark Eisenhut. Er war insofern speziell, als er immer einem historischen ein aktuelles Bild der gleichen Situation gegenüberstellte.

Der Bahnhof und ein Teil des Bahnhofplatzes. Bild: Sammlung Reto Voneschen

Die «St.Galler Zeiten» sind neunmal erschienen. Der Kalender fürs laufende Jahr war der letzte seiner Art, wie Mark Eisenhut am Mittwoch auf Anfrage bestätigte. Dass es bereits für 2023 keinen mehr gibt, hat verschiedene Gründe. Der wichtigste ist, dass Eisenhut die Bildmotive ausgehen. Dies, weil er ja nicht nur ein schönes historisches Bild der Stadt St.Gallen braucht, sondern auch noch ein Gegenstück, das heute vom gleichen Standort aus fotografierbar und optisch attraktiv sein muss.

Hinweis: «St.Gallen in alten Ansichten 2023» ist erhältlich für 29.90 Franken bei Orell Füssli. «St.Galler Stadt-Kalender 2023: St.Galler Brauereien» ist für rund 16 Franken (plus allenfalls Porto) erhältlich im Buchhandel oder direkt bei www.peteruhler.ch.