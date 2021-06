Comedy: Joachim Rittmeyer und Patrick Frey in der Kellerbühne

Zum Sterben ist es noch zu früh für den St.Galler Kabarettisten Joachim Rittmeyer. Doch auf der Bühne den Löffel abgeben: Davon träumt er in seiner neuen Rolle als erfolgloser Komiker. An seiner Seite: Patrick Frey als durchtriebener Manager, der ihm helfen will, auf der Bühne seinen eigenen Tod zu inszenieren. Die beiden gastieren diese Woche in der St.Galler Kellerbühne.

Melissa Müller 09.06.2021, 12.26 Uhr