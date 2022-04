Kabarett Eine Kuh aus Arnegg als Zirkusstar: So kam es dazu, dass Feeh mit Nadeschkin durch die Manege galoppiert Der Circus Knie tourt aktuell wieder durch die Schweiz. Mit dabei ist auch Feeh aus Arnegg: Die sechsjährige Kuh reist derzeit mit den Zirkusartisten durchs Land und führt eine Nummer mit Ursus & Nadeschkin auf. Entdeckt wurde sie an der Olma. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 29.04.2022, 17.16 Uhr

Ursus & Nadeschkin treten derzeit mit Kuh Feeh aus Arnegg im Circus Knie auf. PD

Seit Freitag heisst es auf dem Spelteriniplatz: Manege frei! Der Circus Knie macht derzeit wieder Halt in der Stadt St.Gallen. Eine Zirkusartistin hat damit fast ein Heimspiel: die sechsjährige Kuh Feeh. Sie tourt aktuell mit dem Zirkus durch die Schweiz und ist fester Bestandteil des Programms des bekannten Comedy-Duos Ursus & Nadeschkin.

Im Zirkuszelt stiehlt die weisse Kuh mit den braunen Flecken Ursus & Nadeschkin als Rennkuh jeweils die Show. Nadja Sieger alias Nadeschkin reitet im gelb-blau karierten Jockey-Outfit mit Feeh alias Flash durch das Sägemehl in der Manege – und sabotiert die Hula-Hoop-Aufführung von Urs Wehrli alias Ursus. Statt zu jonglieren wird dieser auf einmal quer durch die Manege gejagt. Sehr zur Belustigung des Publikums.

An der Olma entdeckt

Wenn Feeh nicht gerade dem Leben als Zirkuskuh frönt, lebt sie in ihrem Zuhause in Arnegg auf dem Breiti-Hof von Dominique und Urs Hartmann. Die beiden halten auf ihrem Demeterbetrieb nebst Kühen auch Rinder, Pferde, Ziegen, Hühner sowie Schafe, bewirtschaften Hochstammbäume und führen eine Pferdepension. Seit Jahren nimmt Urs Hartmann mit einer Gruppe Reiter und einigen Kühen zudem am Olma-Kuhrennen teil. Im vergangenen Herbst hatte Kuh Feeh ihr Debüt.

Was Hartmanns nicht wussten: Im Publikum sass mit Urs Wehrli ein besonderer Zuschauer. Der Unterhaltungskünstler war aus einem guten Grund an der Olma: Er suchte nach einer geeigneten Kuh für die Nummer im Circus Knie.

Das Kabarett-Duo war bereits Anfang 2020 mit dem Zirkus unterwegs – die Tour musste aufgrund der Pandemie dann aber abgebrochen werden. Schon damals führten Ursus & Nadeschkin eine Nummer mit einer Kuh auf. Nadja Sieger ritt jeweils auf Circe durch die Manege. «Circe war damals schon alt, und als wir im vergangenen Jahr die anstehende Tour vorbereiten wollten, war sie leider verstorben», erzählt Nadja Sieger.

Zirkuskuh Feeh lebt normalerweise in Arnegg bei Urs und Dominique Hartmann und ihren Kindern. PD

Eine neue Kuh musste also her. Nadja Sieger sah sich im vergangenen Jahr zahlreiche Tiere an und besuchte mehrere Höfe. Christian Manser, Präsident der Olma-Tierschauen, empfahl schliesslich die Familie Hartmann aus Arnegg. Und Feeh war am Olma-Kuhrennen dann tatsächlich die Auserkorene. «Dabei hat sie das Kuhrennen gar nicht so bravourös gemeistert», sagt Dominique Hartmann schmunzelnd.

«Sie rannte nur wenige Meter und blieb dann stehen. Ich hab sie dann mit einem Futtereimer gelockt und sie so dazu bewegt, mir nachzulaufen.»

In der Manege hat sich eine Freundschaft entwickelt

Trotzdem kann Dominique Hartmann verstehen, warum sich die Braunviehkuh für einen Zirkusauftritt eignet. «Sie ist eine spezielle Kuh, ist sehr ruhig und man hat irgendwie das Gefühl, dass man mit ihr ganz anders als mit den anderen Kühen reden kann.» Dem stimmt Nadja Sieger zu: «Feeh ist eine ganz Liebe und hat Freude an der Sache.»

Beides seien Voraussetzungen für die Show im Zirkus. Schliesslich wiege eine Kuh um die 800 Kilogramm und wehre sich mit ihren Hörnern, wenn ihr etwas nicht passe. Sie müsse zwar immer damit rechnen, dass sich so ein grosses Tier wehre, sagt Sieger. Aber sie habe keinerlei Angst vor Feeh.

«Ich habe mit Feeh eine richtige Freundschaft aufgebaut. Wenn ich sie rufe, kommt sie und wenn sie mich sieht, muht sie. So herzig. Und dann ist sie auch noch so schön.»

Nadja Sieger besuchte nach dem Olmarennen die Familie Hartmann und Feeh mehrmals in Arnegg. Sie probte mit der Kuh, ging mit ihr spazieren. «Sie lässt sich wunderbar reiten, ihr Galopp ist einfach toll», schwärmt sie. «Für uns war relativ schnell klar, dass wir mitmachen, wenn es mit Feeh funktioniert», sagt Dominique Hartmann. Eine Bedingung war, dass es dem Tier gut im Zirkus gehe. Nachdem sie und ihr Mann gesehen hätten, wie sie dort gehalten wird, seien sie überzeugt gewesen, dass man Feeh das Ganze zumuten könne. «Wir hatten ein gutes, sicheres Gefühl.»

Hatte Kühe schon immer gern, jetzt reitet sie eine: Nadja Sieger alias Nadeschkin und ihre neue Gefährtin Feeh. PD

Proben im Winterquartier

So kam es, dass Feeh im vergangenen November nach Rapperswil ins Winterquartier des Circus Knie kam. Dort probte Nadja Sieger unter der Anleitung von erfahrenen Tiertrainern des Zirkus mit der Kuh, gewöhnte sie an die Manege. Das Leben im Zirkus ist schliesslich doch ein anderes als jenes, das sich Feeh auf dem Hof in Arnegg gewohnt war. Alles habe bestens funktioniert, sagt Nadja Sieger. «Feeh war den Rummel von der Olma schon ein wenig gewohnt.»

Mit dabei waren auch Hartmanns. «Wir durften einige schöne Tage beim Circus Knie verbringen, konnten bei den Proben zusehen, Feeh besuchen und haben auch Fredy Knie kennen gelernt», sagt Dominique Hartmann. Die Familie liess sich dann auch nicht nehmen, bei der Premiere im März im Publikum zu sitzen und zuzusehen, wie ihre Feeh das erste Mal vor vollen Reihen durch die Manege galoppierte.

Feeh weiss, wann sie an der Reihe ist

Sowohl Nadja Sieger als auch Hartmanns sind mehr als glücklich über die Zusammenarbeit. «Ich freue mich, dass wir dieses tolle Projekt zusammen haben und bin ein Fan von der Familie. Es ist toll, wie sie sich um ihre Tiere kümmern», sagt Nadja Sieger. Und auch Hartmanns freuen sich. «Zuerst waren wir natürlich schon sehr überrascht, als Ursus & Nadeschkin uns wegen Feeh angefragt haben», sagt Dominique Hartmann. «Mit so etwas rechnet man ja nicht.»

Bis Ende Jahr wird Rennkuh Feeh noch mit dem Circus Knie auf Tour sein. Während der Auftritte in der Westschweiz, bei denen Ursus & Nadeschkin nicht dabei sind, kehrt sie für Ferien nach Arnegg zurück. Zuerst stehen nun aber die nächsten Auftritte in St.Gallen an. Feeh spüre jeweils schon im Backstage, dass es bald losgeht, sagt Nadja Sieger.

«Sie ist extrem sensibel, kennt inzwischen die Musik und weiss, wann sie dran ist.»

Auch Familie Hartmann wird bei einer Show wieder dabei sein. Und ihrem ganz persönlichen Zirkusstar zujubeln.

