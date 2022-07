Er feierte und wollte eine Rente: IV-Betrüger verurteilt

Justiz Er forderte eine Rente und feierte im Ausgang: St.Galler Kreisgericht verurteilt IV-Betrüger Ein Familienvater klagt über Krankheiten, psychische Probleme und Panikattacken. Überwachungskameras zeigen jedoch einen gut gelaunten, beschwingten und geselligen Menschen, der Ausflüge unternimmt. Der 43-Jährige wollte am Kantonsgericht vergeblich einen Freispruch erwirken. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 18.07.2022, 12.00 Uhr

Überwachungskameras zeigen den Angeklagten beim Velofahren und beim zügigen Gehen. (Symbolbild) Bild: Dominic Kobelt

Das Kreisgericht St.Gallen hatte den Beschuldigten im September 2020 wegen versuchten gewerbsmässigen Betrugs zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwanzig Monaten verurteilt. Die erste Instanz sah es als erwiesen an, dass der Mann seit Anfang 2013 unwahre Angaben über seinen tatsächlichen physischen und psychischen Gesundheitszustand gemacht hatte. Dadurch habe er die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (SVA) getäuscht und zu Unrecht eine 100-Prozent-IV-Rente erwirken wollen. Bis zur Pensionierung wären so rund 843’000 Franken ausbezahlt worden.

Medikamente verursachen Müdigkeit

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen erklärte der dreifache Familienvater, es gehe ihm gar nicht gut. Er habe immer sehr schlechte Gedanken im Kopf. Sein Blutdruck sei sehr hoch und seit einem Jahr leide er an Diabetes. Wegen der vielen Medikamente, die er täglich nehmen müsse, sei er ständig sehr müde.

In der Befragung wurde deutlich, dass der Beschuldigte seit 2009 nicht mehr arbeitet und 2011 ausgesteuert wurde. Er habe versucht, Arbeit zu finden, doch hätten dies seine gesundheitlichen Probleme und die zahlreichen Operationen verunmöglicht. Er habe ständig unter Angst- und Panikattacken gelitten. Nicht er habe eine IV-Rente beantragt. Das sei von der psychiatrischen Klinik ausgegangen, in der er in Behandlung gewesen sei.

Der vorsitzende Richter sprach Überwachungsvideos an, welche den Beschuldigten beim Velofahren und beim zügigen Gehen zeigen. Auch soll er unter anderem regelmässig Ausflüge gemacht haben und im Ausgang gewesen sein. Die Bilder zeigten einen gelassenen, gut gelaunten, beschwingten und geselligen Menschen, erklärte der Richter. Ob dies nicht ein Widerspruch zu seinen Angaben sei, er lebe wegen seiner psychischen Probleme isoliert und zurückgezogen. Die Bilder könnten seinen inneren Zustand nicht zeigen, antwortete der Beschuldigte. Das Velofahren und zügige Gehen sei Teil einer ärztlichen verordneten Therapie gegen seine Knieschmerzen gewesen.

Verteidiger sagt: «Keine arglistige Täuschung»

Der Verteidiger forderte einen Freispruch für seinen Mandanten. Er bemängelte einerseits, dass die Verteidigung keine vollständige Akteneinsicht erhalten habe und sich die Anklage auf keine eigenen Gutachten, sondern diejenigen der SVA abstützte. Vor allem aber liege keine arglistige Täuschung vor, weil der Beschuldigte seinen Gesundheitszustand lediglich so geschildert habe, wie er selber ihn empfinde. Das könne ihm nicht zur Last gelegt werden. Es sei unbestritten, dass er gesundheitliche Schäden und eine psychische Störung habe.

Der Staatsanwalt plädierte für die Abweisung der Berufung. Das wirklich Tragische im vorliegenden Fall sei, dass der Hausarzt seit 2009 Benzodiazepine verschrieben habe, die den Beschuldigten schnell süchtig gemacht hätten. Dies allein aber führe noch nicht zu einer Arbeitsunfähigkeit. Der Hinweis, nicht er, sondern die Klinik habe die IV-Rente beantragt, sei zu einfach. Immerhin habe er das Dokument eigenhändig unterschrieben. Der Mann habe seinen wahren Krankheitszustand gegenüber der SVA klar übertrieben dargestellt.

Bedingte Freiheitsstrafe gesenkt

Das Kantonsgericht gab seinen Entscheid schriftlich bekannt. Es bestätigte den Schuldspruch der Vorinstanz, senkte aber die bedingte Freiheitsstrafe auf 16 Monate. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf rund 48’000 Franken. Davon muss der Beschuldigte rund 44’000 Franken bezahlen. Den Rest übernimmt der Staat.

