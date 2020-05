Juso nominieren für die Wahlen ins St.Galler Stadtparlament: Radikal linken Wahlkampf für die Zukunft der Stadt angekündigt

Die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (Juso) der Stadt St.Gallen haben am Dienstag an einer Online-Versammlung ihre Kandidatinnen und Kandidaten fürs Stadtparlament nominiert. Ziel ist die Eroberung eines zweiten Sitzes. Gewählt wird am 27. September.

27.05.2020, 18.13 Uhr