Junge Geisslein, eine Plauderbox und Gebete:

Das sind die Lichtblicke der Senioren in Bernhardzell Kreativ in der Krise: Mitarbeitende lassen sich einiges einfallen, um den Alltag der Bewohner im Altersheim Wiborada bunter zu gestalten. Melissa Müller 17.04.2020, 05.00 Uhr

Tor zur Aussenwelt: Gefängnisfilme dienten als Inspiration für die Plauderbox. Hier telefoniert Altersheimleiterin Gaby Abenhaim mit Frau Hengartner. Bild: Ralph Ribi

Eine Holzhütte mit roten Herzen steht seit Kurzem vor dem Wohn- und Pflegezentrum Wiborada in Bernhardzell: Eine «Plauderbox». Hier können sich Bewohner und Angehörige trotz Besuchsverbot sehen und gleichzeitig telefonieren, getrennt von einer Glasscheibe. Eine Erfindung von Georg Raguth, Leiter des Altersheims Risi in Wattwil («Tagblatt» von gestern). Er hat sich von Filmen mit Gefängnisszenen inspirieren lassen: Ein Raum, eine Trennscheibe, zwei Telefone. Die Idee wurde inzwischen von etlichen Altersheimen in der ganzen Schweiz adaptiert.