Stadt St.Gallen: 40 Jahre Politische Frauengruppe PFG

Feminismus Diese Partei ist mit «schuld», dass nach 50 Jahren erstmals mehr Frauen als Männer im St.Galler Stadtparlament sitzen Vor 50 Jahren wurden zum ersten Mal Frauen ins St.Galler Stadtparlament gewählt. Heute sind Frauen in der Stadtpolitik breit akzeptiert. Das ist mit ein Verdienst der Politischen Frauengruppe (PFG), die auf über 40 Jahre Geschichte zurückblickt. Reto Voneschen

Wahlwerbung 1996: PFG-Kandidatinnen auf damals gerade aktuellen Rollerblades werben in der Multergasse für ihre Gemeinderatsliste. Bild: PFG

Im Herbst 1972 wurden erstmals Frauen ins St.Galler Stadtparlament, das damals noch Grosser Gemeinderat hiess, gewählt. Sechs von ihnen waren dabei, als das 63-köpfige Gremium am 1. Januar 1973 in eine neue vierjährige Amtszeit stieg. Seit Anfang 2023, also exakt fünfzig Jahre später, sitzen nun erstmals in der Stadtgeschichte mehr Frauen als Männer im Parlament der Gallusstadt, 32 sind es genau.

Grossen Anteil daran, dass die Vertretung von Männern und Frauen heute ausgewogen ist, hat eine Gruppe, die sich immer weniger als Partei, sondern viel mehr als Bewegung verstanden hat. Die Politische Frauengruppe St.Gallen (PFG) war nicht nur die erste reine Frauenliste der Schweiz, sie ist heute auch die letzte Gruppe ihrer Art im ganzen Land. In allen anderen Städten der Schweiz haben sich Frauenparteien inzwischen wieder aufgelöst, nur in der St.Galler Stadtpolitik hält die PFG das feministische Banner weiterhin hoch.

Sie will das auch in Zukunft tun, wie Stadtparlamentarierin Andrea Hornstein und PFG-Mitglied Judith Pekarek sagen. So wird die PFG im Herbst 2024 «natürlich» wieder mit einer Frauenliste zu den St.Galler Stadtwahlen antreten.

Die derzeitige Frauenmehrheit im Stadtparlament ist für die PFG-Frauen kein Grund aufzuhören. Die Gruppe sei 1980 für die Gleichberechtigung der Frau und gegen ihre Diskriminierung in allen Lebensbereichen – etwa auf politischer, rechtlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene – angetreten. Dieses Ziel sei bei vielen Themen noch nicht erreicht, sagen Andrea Hornstein und Judith Pekarek. Gewalt gegen Frauen und Sexismus seien solche Fragen, aber auch bei der Verteilung der Care-Arbeit oder der Vereinbarkeit von Familie und Karriere gebe es noch immer viel zu tun.

Frauenmehrheit: Zufall, aber ein positives Signal

Die ausgeglichene Vertretung von Frauen und Männern im Stadtparlament war in den 1980er- und 1990er-Jahren ein Traum politisch engagierter Frauen. Jetzt ist er Realität. Judith Pekarek will die derzeitige Frauenmehrheit im St.Galler Stadtparlament allerdings nicht überbewerten. Letztlich sei sie etwas zufällig und könne jederzeit wieder kippen. Je nachdem, wer zurücktrete und wer daraufhin nachrutschen könne. Die Entwicklung hin zu einer ausgeglichenen Vertretung der Geschlechter im Parlament sei aber sicher ein positives Signal.

Wichtig an der grossen Zahl von Frauen im Parlament sei, dass es damit auch viele weibliche Identifikationsfiguren für junge Frauen gebe, sagt Andrea Hornstein. Sie stellt zudem fest, dass durch die stärkere Vertretung der Frauen im Rat auch andere Themen aufs Tapet kämen und sich die Tonalität positiv verändert habe: Politikerinnen seien jetzt breit akzeptiert. Als sie noch eine Ausnahmeerscheinung gewesen seien, hätten viele über sie und ihre Themen etwas von oben herab gelächelt. Das sei vorbei. Frauen könnten sich heute stärker in die politische Arbeit einbringen.

1980 auf Anhieb einen Sitz im Parlament erobert

Gegründet wurde die Politische Frauengruppe auf die Stadtsanktgaller Wahlen vom Herbst 1980 hin. Dass sie auf Anhieb bereits bei der ersten Kandidatur einen Sitz erringen konnten, überraschte die Angehörigen der Gruppe damals mindestens genauso wie den Rest der politisch interessierten Öffentlichkeit. Das Frauenstimmrecht in Stadt und Kanton St.Gallen war immerhin erst 1972, also acht Jahre zuvor, eingeführt worden. Im Herbst 1972 waren auch erstmals sechs Frauen in den Grossen Gemeinderat, das Parlament der Stadt St.Gallen, gewählt worden.

1988 kamen zwei weitere Gemeinderatsmandate zum ersten Sitz der PFG dazu. Diese gingen allerdings schon vier Jahre später wieder an die SP-Frauen verloren, die die PFG kopiert hatten und erstmals selber mit einer reinen Frauenliste angetreten waren. Heute politisiert die PFG-Vertreterin im Stadtparlament mit SP und Juso in einer gemeinsamen Fraktion. Im Herbst 2012 trat eine PFG-Frau auch das erste und bisher einzige Mal – allerdings erfolglos – zu den Wahlen in die Stadtregierung an. Formal tat das Sylvia Huber auf dem SP-Ticket; von Wählerinnen und Wählern wurde sie aber auch stark mit der PFG identifiziert.

Wahlwerbung 2020: Kandidatinnen der PFG vor der Abgabe ihrer Wahlliste fürs Stadtparlament im Bahnhofpärklein. Bild: PFG

Im Herbst 2024 will die Politische Frauengruppe sich wie seit Herbst 1980 alle vier Jahre üblich an den städtischen Parlamentswahlen beteiligen. Ambitionen auf die nationale und kantonale Ebene haben sie keine. Dafür möchten die PFG-Frauen bei den nächsten Wahlen mit zwei Parlamentarierinnen im Waaghaus einziehen. Die Chance dafür sei nicht schlecht, sagt Andrea Hornstein: 2020 errang die PFG-Liste immerhin genügend Stimmen für 1,7 Mandate. Für den zweiten Sitz habe damals nicht wirklich viel gefehlt. Heute zählt die PFG rund 300 Mitglieder – Frauen und auch Männer.

Aufmarsch der jungen Frauen war «wahnsinnig eindrücklich»

Dass Andrea Hornstein und Judith Pekarek den kommenden Wahlen guten Mutes entgegenschauen, hat einen Grund. Nachdem es der PFG einige Jahre an Nachwuchs gefehlt hat, zeichne sich hier eine Trendwende ab: «Junge Frauen interessieren sich wieder für den Feminismus», sagen die beiden übereinstimmend. Viele aus dieser jungen Generation seien durch aktuelle Ereignisse, etwa die Frauenstreiks und die Klimabewegung, politisiert worden. Es falle auf, dass diese jungen Frauen im Schnitt auch sehr gut informiert seien und wüssten, was sie wollten, stellt Judith Pekarek fest.

Der Frauenstreik von 2019 hat in St.Gallen viele junge Frauen auf die Strasse getrieben. Bild: Michel Canonica

Vor allem der Frauenstreik von 2019 habe «eine Masse von jungen Frauen» mobilisiert. Sie selber sei davon überrascht worden und gerührt gewesen, erinnert sich Judith Pekarek. Der Aufmarsch der jungen Frauen sei «wahnsinnig eindrücklich» gewesen. Angesichts des in den Jahren zuvor bei jungen Frauen geringen Interesses an feministischen Positionen und an feministischer Politik habe sie sich manchmal selber gefragt, ob sich das Engagement noch lohne. Heute gebe es solche Zweifel angesichts der hohen Aktualität des Feminismus nicht mehr.

