Jungstadt: Leon Stelzer gestaltet am liebsten alles gleichzeitig

JUNGSTADT Am liebsten gestaltet er alles gleichzeitig: Warum Grafiker Leon Stelzer die Stadt St.Gallen nicht gegen Zürich tauschen würde Der 21-jährige Leon Stelzer ist in Kaltbrunn aufgewachsen. Dennoch orientiert er sich schon früh nach St.Gallen, wo er bald auch wohnt. Hier hat er bereits einiges bewegt – und noch mindestens genauso viel vor. Luca Ghiselli 31.10.2022, 12.00 Uhr

«St.Gallen bietet mir alles»: Leon Stelzer möchte im Gegensatz zu vielen jungen Kreativen in der Stadt bleiben. Bild: PD

Leon Stelzer ist Gestalter durch und durch. «Am liebsten alles gleichzeitig», sagt er und lacht. Der 21-Jährige ist in Kaltbrunn aufgewachsen, bald zieht in die Kantonshauptstadt. Hier hat er sich in kurzer Zeit ein grosses Netzwerk aufgebaut.

Mit DIF («Design im Fokus») versucht er, dieses Netzwerk zu bündeln. Im Jugendkulturraum Flon bringt er mit DIF mehrmals jährlich kreative junge Leute zusammen. Illustration, Animation, Video, Foto: fast nichts, das Stelzer nicht unversucht lässt. Sein Talent hätte er ohne die Schule nie entdeckt. «Zeichnen hat den Unterricht interessanter gemacht.» Er schnupperte als Grafiker, absolvierte den gestalterischen Vorkurs und die Fachklasse Grafik an der GBS St.Gallen und arbeitet heute in Zürich in einer Kommunikationsagentur.

Rubrik «Jungstadt» Während der Coronapandemie hatten es viele junge Menschen schwer. Die Einschränkungen trafen sie hart, die Ausschreitungen an Ostern 2021 befeuerten die Debatte über Freiräume weiter. In dieser Rubrik stellen wir ab heute in loser Reihenfolge junge Menschen aus der Stadt St.Gallen vor. Wie prägen sie das Stadtgeschehen? Was wünschen sie sich von Politik und Gesellschaft? Und warum bleiben sie der Stadt St.Gallen treu? (ghi)

«Ich mag es, Dinge zu erschaffen, die einen Mehrwert bringen und Bestand haben», sagt Stelzer.

Warum will er nach St.Gallen ziehen – und nicht gleich an seinen Arbeitsort Zürich? «St.Gallen ist viel schöner als Zürich!», kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. St.Gallen biete ihm alles und entwickle sich in eine gute Richtung.

Grosse Vielfalt an Räumen

Und doch verlassen viele junge Kreative die Stadt in Richtung Westen. Was fehlt hier? Stelzer findet: nicht viel. An der GBS beispielsweise laufe bereits viel zusammen. «Uns geht’s gut», sagt er. Talhof, Schwarzer Engel, auch das seien wertvolle Räume für junge Menschen in der Stadt. Und es kämen immer mehr dazu, Stelzer erwähnt zum Beispiel das Lattich-Quartier auf dem Güterbahnhof-Areal. Einzig ein Angebot draussen fehle noch, gerade ein wettergeschütztes, zum Beispiel ein Pavillon.

Ende Juni ist Stelzer an einer Podiumsdiskussion am Open Air St.Gallen gemeinsam mit Stadtpräsidentin Maria Pappa aufgetreten. Thema: die mentale Gesundheit junger Menschen nach zweieinhalb Jahren Pandemie. Wie geht es seiner Generation? Stelzer mag nicht alle über einen Kamm scheren. Er kenne einige Leute näher, die in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung seien. «Das ist in erster Linie aber ein Zeichen, dass das Thema enttabuisiert wird und man auch vorsorgt.» Die psychischen Probleme seien nicht grösser als früher, man unternehme einfach eher etwas dagegen. Er selbst sei gut durch diese Zeit gekommen, auch dank eines stabilen Umfelds. «Wir haben uns dann halt im kleineren Kreis getroffen, draussen.»

Was wünscht sich der junge Grafiker für die Zukunft? «Dass sich die Menschen mit weniger Vorurteilen begegnen. Ich wünsche mir Solidarität und Zivilcourage.» In einer Stadt müssen alle miteinander auskommen. Und das sei auch möglich.