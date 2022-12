Das Hinrundenfazit zum FC Gossau in der 1. Liga.

Fussball Jung, mutig, offensiv: Wie der FC Gossau mit dem unerfahrensten Team die 1. Liga aufmischt Der FC Gossau bietet in der 1. Liga mit dem neuen Trainer Oscar Escobar attraktiven Fussball – das Hinrundenfazit. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Captain Nico Abegglen (rechts) geht beim FC Gossau voran. Mit 32 Jahren ist er der älteste Spieler im Kader. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Der FC Gossau hat in der Hinrunde der 1. Liga viel Spektakel geboten. Mit einem Torverhältnis von 34:33 in 16 Spielen liegt das Team des neuen Trainers Oscar Escobar mit 21 Punkten genau in der Tabellenmitte auf Platz acht von 16 Mannschaften. Escobar setzt neben einigen Routiniers und ein paar Eigengewächsen des FC Gossau vor allem auf bestens ausgebildete Spieler aus den Nachwuchsteams des Future Champs Ostschweiz (FCO), die er einst selbst betreute. In der U21-Trophy, der Wertung der eingesetzten U21-Spieler in der 1. Liga, nimmt Gossau den ersten Platz ein. Ein Hinrundenfazit in fünf Kapiteln.

Der Saisonverlauf

In den ersten acht Spielen überzeugte der FC Gossau mit fünf Siegen und zwei Unentschieden. Damit waren die Fürstenländer in der Spitzengruppe vertreten. Danach reichte es bis zur Winterpause nur noch zu einem weiteren Vollerfolg – bei sechs Niederlagen. «Wir sind unbekümmert gestartet und konnten die Gegner mit unserer Spielweise überraschen», sagt Trainer Escobar. Mit der Leistung in den 16 Spielen ist der Thurgauer insgesamt zufrieden. In einer jungen Equipe gebe es immer Schwankungen. «Wichtig war, dass wir nie mehr als zwei Spiele in Folge verloren haben.»

Die Spielweise

«Ich will nicht abwarten», sagt Escobar. Deswegen setzt er mit seinem Team auf ein hohes Pressing und will dabei mutig und offensiv agieren. Ihm sei bewusst, dass bei dieser Anzahl an jungen Spielern manchmal auch ein gewisses Risiko dabei sei. «Es ist wichtig, dass alle mit voller Überzeugung mitmachen. Das ist der Fall.» Eine Folge der Taktik. In den Spielen mit Gossauer Beteiligung fallen ligaweit am meisten Tore. Gossau stellt mit 34 Treffern die zweitbeste Offensive, musste aber auch schon 33 Gegentore hinnehmen. «Das ist uns bewusst.» Mit zwölft Toren führt Captain Nico Abegglen die interne Torschützenliste an. Zur Erinnerung: So viele Treffer erzielte er in der gesamten vergangenen Saison.

Der Trainer

Oscar Escobar Bild: PD

Nach über zehn Jahren im FCO-Nachwuchs zog es Escobar zurück in den Erwachsenenfussball. Er sagt: «Ich bin im Herzen immer noch ein Förderer.» Nur stehen nun am Wochenende wieder die Punkte im Vordergrund, nicht nur die Entwicklung. Das hat der 47-jährige Thurgauer explizit gesucht. «Ich habe mit vielen guten Leuten zusammengearbeitet und kann nun beim FC Gossau meine Philosophie umsetzen.» Er sei ein Trainer, der immer nach vorne schaue und das Risiko nicht scheue. «Fehler gehören dazu. Bei jungen Spielern sind sie häufig eine wichtige Investition in die Zukunft.»

Das Durchschnittsalter

Mit 22,5 Jahren hat der FC Gossau das tiefste Durchschnittsalter aller Teams der 1. Liga. Die Zahlen der U21-Trophy sind bemerkenswert: Zwölf U21-Spieler absolvierten 86 Einsätze und 5675 Spielminuten. Und die Rechnung geht für Gossau auf. Die Mannschaft ist absolut konkurrenzfähig. Ohne routinierte Spieler ginge es aber nicht. Captain Nico Abegglen und Innenverteidiger Marco Franin gehen voran. Beide sind ehemalige FC-St.Gallen-Spieler. «Mit ihrem Profidenken reissen sie die anderen mit. Sie reden viel mit den Jungen», sagt Escobar.

Die Ziele

Rangziele möchte Escobar keine nennen. «Wenn wir gut arbeiten, kommen die Ergebnisse von alleine.» Ab Mitte Januar steigt der FC Gossau in die Vorbereitung ein. Viele Veränderungen dürfte es im Kader nicht geben. «Die Schlüsselspieler bleiben.» Ende Februar geht es dann weiter in der 1. Liga. Eines ist dabei sicher: Der FC Gossau wird weiter nach vorne spielen.

