Jugendkrawalle Bewährungsprobe am Karfreitag: Wie die neue St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa in der Krawallnacht den Dialog mit coronamüden Jugendlichen suchte Petarden knallen, die Luft ist rauchgeschwängert und aufgeladen – und mittendrin eine Stadtmutter, die mit den jungen Menschen redet statt über sie: Maria Pappa, erst drei Monate im Amt, im Stresstest. Daniel Wirth 06.04.2021, 05.00 Uhr

Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa (SP). Bild: Michel Canonica

Es herrscht Ausnahmezustand am Abend des Karfreitags in der St.Galler Innenstadt. Gegen 1000 Teenager und junge Erwachsene aus der ganzen Deutschschweiz sind nach St.Gallen gekommen. Ihre Motive sind unterschiedlich: Action erleben, Party feiern, gegen die angebliche Unverhältnismässigkeit des Polizeieinsatzes vor Wochenfrist auf Drei Weieren protestieren, Freunde treffen. Der Motivekatalog ist reichhaltig.

In Erfahrung gebracht hat ihn Stadtpräsidentin Maria Pappa (SP) höchstpersönlich. Sie hat sich am Karfreitag unter die Jugendlichen gemischt. Die ausgebildete Sozialpädagogin wollte keine Informationen aus zweiter Hand; sich vom Hörensagen ein Bild über die Jugendlichen zu machen, das ist nicht ihr Ding. Sie fühlt den Puls der Teenager lieber selbst.

Sie lässt sich auf die Problembehafteten ein

Sie tat das ruhig und ernsthaft. Erstaunlich dabei: Die Jungen liessen sich auf Maria Pappa ein. Das hat einen Grund: Sie fühlten, dass die Politikerin sie ernst nimmt. Als Maria Pappa am Tag nach der Krawallnacht an der gemeinsamen Pressekonferenz von Stadtpolizei und Stadtrat sagt, die meisten der Jugendlichen seien friedlich gewesen, ist das fundiert und keine leere Worthülse. Pappa war vor Ort, begleitet von Stadtparlamentarierinnen und -parlamentariern der SP und der SVP.

Maria Pappa ist erst seit drei Monaten Stadtpräsidentin. Im Wahlkampf im Sommer 2020 hatte sie gesagt, sie wolle eine Stadtmutter für Alle sein, auch für Menschen, die es schwierig hätten. Sie hält Wort. Jugendliche haben es in der Pandemie schwierig und an den vergangenen zwei Wochenenden sind sie in den Fokus gerückt durch ihren Widerstand gegen die Obrigkeit. Nach den ersten Ausschreitungen, bei denen es Verletzte und grossen Sachschaden gegeben hatte, hagelte es heftige Kritik gegen sie.

Sie weiss, wovon sie spricht

Pappa sagt unmissverständlich, sie verurteile Gewalt aufs Schärfste. Aber sie macht Ursachenforschung und beschränkt sich nicht auf pauschale Symptombekämpfung. Sie macht Politik, wo die Post abgeht und nicht nur hoch oben im Büro im elften Stockwerk des Rathauses am Bahnhofplatz. Maria Pappa ist nahbar; sie geht auf die Strasse. Das ist bemerkenswert, weil es unkonventionell ist. Und mutig, weil die Jugend gerade rebelliert.

Zusammen mit der Stadtpolizei versandte der Stadtrat am Nachmittag des Ostersonntags ein Communiqué. Es wurde auf die bevorstehenden Personenkontrollen und Wegweisungen aus der Stadt hingewiesen und eindringlich appelliert, dem Aufruf in den Sozialen Medien zu einer dritten Krawallnacht sei keine Folge zu leisten. Dahinter konnte Maria Pappa stehen, weil sie dabei war, als es am Abend des Karfreitags eskaliert war.

Da wurden Molotowcocktails gegen die Polizei geworfen und Steine, Petarden gegen Uniformierte abgefeuert, Bushäuschen demoliert und Velos in Brand gesetzt. Die heftige unschöne Folge: Gummischrot und Tränengas. Maria Pappa stellte sich nach dem Karfreitagseinsatz voll und ganz hinter die Stadtpolizei. Diese könne nichts für die Massnahmen gegen das Coronavirus. Gewalt gegen Polizisten sei deswegen unangebracht.

Sie übernimmt Verantwortung

Als am Tag nach der Krawallnacht im Gebäude der Stadtpolizei über den Polizeieinsatz informiert wurde, war Stadträtin Sonja Lüthi (Grünliberale) als Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit ebenfalls anwesend und stand den Journalisten Red und Antwort. Maria Pappa liess ihre Regierungskollegin aber nicht alleine vor den Medienschaffenden aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland. Pappa übernimmt Verantwortung - so wie die Wählerinnen und Wähler es von ihr erwarten.

Maria Pappa an der Medienkonferenz nach der Krawallnacht.

Bild: Ralph Ribi

Als Maria Pappa Anfang dieses Jahres von der Direktion Planung und Bau in die Direktion Inneres und Finanzen und ins Stadtpräsidium wechselte, gab es Skeptiker vor allen Dingen rechts der politischen Mitte, die das der 50-Jährigen nicht zutrauten: Das Loch, das die Coronapandemie voraussichtlich in die Stadtkasse reissen wird, Arbeitsplätze, die wegen des Virus verschwinden, Wirte, die um ihre Existenz fürchten, Touristen, die ausbleiben. Überall Sorgen und Begehrlichkeiten. Der Start als Stadtpräsidentin war für Pappa kein einfacher. Im Gegenteil. Und nun plötzlich noch das: Jugendkrawalle.

Das ist kein ruhiges Fahrwasser, das ist schwere See, durch die Pappa die Stadt St.Gallen gerade manövriert. Das ist kein Herantasten an das neue Amt. Das ist eine Bewährungsprobe der besonderen Art, die Maria Pappa gemeinsam mit dem Stadtrat gekonnt meistert. Die Kommandobrücke der Stadtpräsidentin ist die Strasse, bei den Menschen. Weil sie mit den Jungen im Gespräch ist, kann sie auch mit Überzeugung sagen, dass die Jugendkrawalle kein St.Galler Phänomen sind, sondern die Stadt in der Ostschweiz wegen der Auflösung einer illegalen Party vor Wochenfrist zufällig in den Fokus der genervten rebellierenden Jugend geraten ist. Pappa politisiert am Brennpunkt des Geschehens - das ist ihre Grundlage für Politik in Krisenzeiten. Sie tut dies, wie von Politikern selten gesehen.