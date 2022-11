Jugend St.Galler Jugendraum im Dornröschenschlaf: Wie die Offene Jugendarbeit ihn wachküssen will Aktuell wird der Jugendaktionsraum Jam im Heiligkreuz nur selten von Jugendlichen genutzt. Nun suchen die Verantwortlichen nach Lösungen. Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 04.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Jugendaktionsraum Jam im Heiligkreuz. Bild: Donato Caspari

Angebote für Jugendliche in der Stadt St.Gallen gibt es viele. Jugendtreffs, Jugendaktionsräume, Jugendkultur. Der Jugendaktionsraum Jam an der Heiligkreuzstrasse im Osten der Stadt kämpft aber mit einem Problem: Die Verantwortlichen können den Treff wegen geringer Ressourcen nicht im gleichen Umfang bespielen wie die gut genutzten Jugendtreffs.

Willi Bühler, Fachmitarbeiter der Dienststelle Kinder Jugend Familie, ordnet ein. Die «Jam»-Baracke im Heiligkreuz wird momentan hauptsächlich an Privatpersonen fremdvermietet, bestätigt der 39-jährige Sozialpädagoge. Bühler sagt, dass der daraus resultierende finanzielle Zustupf willkommen sei. Er bedauert aber, dass seine Zielgruppe, die Jugendlichen im Quartier, nicht direkt davon profitieren.

Willi Bühler von der Offenen Jugendarbeit. Bild: Gabriela Hagen

Ist das Angebot zu wenig bekannt? Bühler erklärt: «In der sogenannten ‹sechsten Klasseneinführung› gehen die Schülerinnen und Schüler aus den Quartieren mit ihren Lehrpersonen in einem der zwei Jugendtreffs der Stadt vorbei und lernen das gesamte Angebot der Offenen Jugendarbeit kennen.»

Das sei aber nur eine Möglichkeit, um die jungen Menschen an den Jugendaktionsraum heranzuführen. Wichtig sei, ihnen das Angebot auch auf anderen Wegen bekannt zu machen. «Hier zeigt sich aber, dass es eine passende und laufende Begleitung durch die Offene Jugendarbeit braucht.» Das passiere aber nicht von heute auf morgen, sondern müsse langfristig angestrebt werden.

Bedürfnisse so vielfältig wie Sorgen

Das «Jam» im Osten der Stadt und das «Biwi» im Westen der Stadt sind Jugendaktionsräume. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab zwölf Jahren dürfen dort ihre Freizeit ohne Beaufsichtigung durch Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit und ohne fixe Öffnungszeiten gestalten. In den Jugendaktionsräumen besteht die Möglichkeit, eine Betriebsgruppe zu gründen. Das sind meist eine Handvoll Kollegen, die sich zusammentun und Aktivitäten für sich und andere Jugendliche organisieren.

Im «Biwi» ist eine solche Gruppe bereits aktiv und hat Events wie Fifa-Turniere und Livesportübertragungen organisiert und durchgeführt. Bühler vermutet, dass im «Jam» nichts läuft, weil sich dort keine Betriebsgruppe engagiert und es nicht «bespielt» wird, sprich, es sind keine Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit vor Ort. «Das macht viel aus», sagt der 39-Jährige.

Gut besucht am Mittwoch und Freitag

Ganz anders sieht die Situation in den Jugendtreffs aus. «Die laufen wie verrückt», freut sich Bühler. Bis zu 70 Jugendliche treffen sich freitagabends im «Looping» im Osten der Stadt oder im «Lollypop» im Westen. Am Mittwochnachmittag tummeln sich zwischen 30 und 40 Jugendliche in den Treffs. Ein bis zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit sind vor Ort, gestalten die Freizeit im Treff und sind für die Jugendlich als Ansprechpersonen da.

Mobbing, Probleme im Elternhaus oder in der Schule, Suchtmittel, Sexualität, sich selbst finden; die Palette ist gross. Neben Willi Bühlers animatorischer Hauptaufgabe zeigt er jungen Menschen auch Lösungsansätze zu diesen Problemen auf. Bühler schätzt die bunte Durchmischung der Jugendlichen in den Treffs. Quer durch alle sozialen Schichten und Nationalitäten. Bühler beobachtet, dass sich seit den Sommerferien der Anteil Mädchen und Jungen ausgeglichen hat, zuvor waren die Jungs zahlenmässig überlegen.

«Ein Safe Space ist wichtig»

Zwei sogenannte «Meidli-Treff» an der Kräzern- und Rorschacher Strasse sind, wie der Name schon sagt, ausschliesslich den Mädchen vorbehalten. Dort bekommen sie den Raum, um sich über mädchenspezifische Themen auszutauschen, ohne dass die Jungs stören. Bühler sagt: «Ein Safe Space ist wichtig. Nicht nur für die Mädchen.»

Gleichzeitig werde dieser Treff aber auch ausgebaut. «Heute können wir nicht mehr nur von Mädchen oder Jungen reden.» Ein neues Genderkonzept sei wichtig, um das Angebot an das Publikum anzupassen. Das Bedürfnis sei da, führt er aus, aber es fehle wie immer an personellen Ressourcen. Das «Jam» als Jugendtreff zu nutzen, wäre eine Möglichkeit, so Willi Bühler.

Turnhallenangebote im Osten und Westen

In der Buchwald-Turnhalle im Osten können die Jugendlichen jeweils am Donnerstagabend und jeden zweiten Samstag das Turnhallenangebot nutzen. In der Schönau-Turnhalle im Westen findet es bis Ende Jahr jeweils am Samstagabend statt. Die Jugendlichen können sich austoben. Basketball oder Fussball spielen, mit sämtlichen Turngeräten ein Ninja-Warrior-Parkour nachbauen, alles, was mit Bewegung und auspowern zu tun hat, ist erlaubt.

«Bewegung ist den Jugendlichen mindestens genauso wichtig wie ihr Handy», macht Bühler klar. Handy und soziale Medien sind allgegenwärtig, aber der Austausch mit Gleichaltrigen ist den Jugendlichen genauso wichtig, sagt Willi Bühler. Er beobachtet, dass sich Teenies nach stundenlangem Gamen auf dem Jugendtreffsofa von der Dynamik der Gruppe mitreissen lassen und anschliessend Basketball oder Pingpong spielen. «Wir tun den Teenagern oft Unrecht, mit unserer Erwachsenenbrille», sagt der Sozialpädagoge.

Wie geht es jetzt weiter? «Wir haben einen Prozess gestartet, der den Aufbau einer Jugendgruppe/Betriebsgruppe zum Ziel hat.» Diese sollen den Raum in Eigenverantwortung, mit entsprechender Begleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit, nutzen und bespielen können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen