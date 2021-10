Jubiläum Trotz häufiger Ausfälle: Der beliebteste Lift der Schweiz steht in Rorschach Ende Oktober jährt sich der Spatenstich des Grossprojekts Stadtlift Rorschach zum zehnten Mal. Der Lift am Hauptbahnhof fährt täglich bis zu 1000 Mal auf und ab. Kein anderer Lift in der Schweiz wird öfters genutzt – das erklärt die ständigen Betriebsausfälle. Pascal Keel 19.10.2021, 05.00 Uhr

30 Meter ragt der Betonturm des Stadtlifts über den Rorschacher Hauptbahnhof. Bild: Andri Vöhringer

Wer früher vom Rorschacher Hauptbahnhof zur Promenadenstrasse hinauf wollte, kam ganz schön ins Schwitzen. Der 25 Meter hohe Steilhang musste zu Fuss bewältigt werden. Für Senioren und Menschen mit einer Behinderung eine Qual – im Winter wegen Vereisung gar eine Herkulesaufgabe.

2009 plante die Stadt Rorschach darum ein Projekt zum Bau eines Aufzugs, der den Hauptbahnhof via 40 Meter langer Passerelle mit der Promenadenstrasse erschliessen sollte. Zudem sollte eine Aussichtsplattform mit Panoramaausblick über den Bodensee geschaffen werden. Die Planung des Grossprojekts, das auf 1,6 Millionen Franken geschätzt wurde, übernahm das Architekturbüro Alex Buob. Realisiert wurde das Vorhaben dann mit dem Spatenstich am 27. Oktober 2011. Die ersten Pendler beförderte der Lift im Sommer 2012.

Anlage für die gesamte Region

Marcel Aeple ist Stadtschreiber der Stadt Rorschach. Bild: PD

Insbesondere behinderten und älteren Menschen habe der steile Fussweg vom Bahnhof zur Promenadenstrasse früher grosse Mühe bereitet, sagt Marcel Aeple, Stadtschreiber der Stadt Rorschach. «Mit dem Bau des Personenlifts beim Hauptbahnhof wurde seinerzeit ein altes Anliegen erfüllt.»

Der Aufzug vereinfache einerseits den Umstieg von der Bahn auf das regionale Busnetz sowie umgekehrt und verbinde das höher gelegene Siedlungsgebiet der umliegenden Gemeinden mit den regional genutzten Seeuferanlagen. Laut Aeple sei der Stadtlift daher nicht nur für die Stadt Rorschach, sondern für die gesamte Region eine wichtige Infrastrukturanlage.

Opfer des eigenen Erfolgs

In seiner bald zehnjährigen Geschichte landete der Stadtlift derweil öfters wegen Betriebsausfällen in den Schlagzeilen. Immer wieder kam es zu Wartungsarbeiten und technischen Defekten. So musste die städtische Feuerwehr 2014 gleich zweimal ausrücken, um Personen zu befreien, die im Lift stecken geblieben waren. Aeple selbst bezeichnete den Lift 2019 wegen den häufigen Ausfällen als «Sorgenkind».

Der Lift sei ein Opfer seines eigenen Erfolges, sagt Aeple heute. Denn:

«Der Lift absolviert rund 350'000 Fahrten im Jahr.»

Damit ist er der meistgenutzte Lift der Schweiz. Dies führe zu einer entsprechend hohen Belastung der elf Tragseile, erklärt Aeple. Aus Sicherheitsgründen müssen diese alle eineinhalb Jahre ausgetauscht werden, was jeweils zu kurzzeitigen, nach Aeple aber vertretbaren Unterbrüchen führe.

Der Stadtlift geniesst derweil nicht nur bei Pendlern, sondern auch bei Architekten grosse Beliebtheit: 2015 wurde die Betonkonstruktion des Architekturbüros Alex Buob im Architekturführer Schweiz gar als eines der 200 besten Bauwerke im 21. Jahrhundert ausgezeichnet.