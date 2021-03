Jubiläum St.Galler Ehepaar feiert Gnadenhochzeit: Seit 70 Jahren sind die beiden ein Team ‒ dank ihrer geteilten Liebe für Bildung Johannes und Maria Ebersold sind seit 70 Jahren verheiratet. Fast ohne Streiterein. Ihr Geheimnis: «Die Pflege der Kultur.» Und gegenseitige Unterstützung in Krisenzeiten. Rosa Schmitz 30.03.2021, 18.00 Uhr

Das Ehepaar Ebersold hat am 31. März 1951 geheiratet. Ralph Ribi

«Ich würde sagen, dass wir uns in all den Jahren selten gestritten haben», sagt Johannes Ebersold und schaut fragend zu seiner Frau rüber. «Gell Maria?» Sie nickt eifrig: «Ja, würde ich auch sagen.» Das Paar ist seit 70 Jahren verheiratet und immer noch verliebt. Wie? Einen guten Teil ihrer Ehe verbrachten sie damit, gemeinsame Interessen und Aktivitäten zu finden. Vor allem: «Die Pflege der Kultur», sagt Johannes. Sie gingen zusammen ins Theaters und in klassische Konzerte, spielten Musik – sie das Klavier, er die Geige – und lasen. Viel.



«Eine der grössten Leidenschaften meiner Frau sind Bücher», sagt Johannes. Der Berner steht langsam von seinem Ledersessel im Wohnzimmer auf, um das Zimmer nebenan zu zeigen. Der gemütliche Raum, mit zwei grossen Regalen ausgestattet, ist erleuchtet von der Mittagssonne. Hunderte Bücher stehen zur Auswahl. «Das Meiste davon haben wir bereits gelesen», sagt er und schmunzelt.



Sehschwäche wurde zur Leseunfähigkeit

Für Maria ist es allerdings immer schwieriger geworden, dieser Leidenschaft nachzugehen und mit dem Alter gar unmöglich. Die 95-Jährige leidet unter Retinopathia pigmentosa. Der Begriff beschreibt eine durch Vererbung – wie in Marias Fall – oder spontane Mutation entstehende Netzhautdegeneration, bei der die Fotorezeptoren zerstört werden. Was als Sehschwäche begann, wurde schliesslich zu einer Leseunfähigkeit. Seit 1978 kann Maria kein «normales» Buch mehr lesen.

Sie beherrscht heute aber die Blindenschrift. «Auf diese Weise kann sie immer noch für sich selbst lesen», sagt Johannes. Um ihr aber ein Freude zu bereiten und ihr mehr zu ermöglichen, lese er ihr fast täglich vor.

«Nicht alle Bücher, die sie spannend fände, werden ‹übersetzt› oder sie sind nur ausleihbar, nicht kaufbar.»

Das Paar sitzt beim Lesen meist nebeneinander im Wohnzimmer, wo Johannes ein Leselicht aufgestellt hat, und so tauchen sie gemeinsam in die Welt der Bücher ein. Manchmal stundenlang. Sie verschlingen Klassiker, Belletristik, Kunst- und Geschichtsbücher. Manchmal Krimis. Vieles, was gerade erst erschienen ist. Sie sind, auch im hohen Alter noch, immer auf dem Laufenden. «Im Moment lesen wir Barack Obama’s ‹A Promised Land› – eine fantastische Biografie, wie auch schon Michelle’s ‹Becoming›.»

Bildung immer im Vordergrund

Bildung stand bei Johannes und Maria schon immer im Vordergrund. Ein stets neugieriges Paar. Das ganze Leben hindurch haben sich beide bemüht, so viel Wissen wie möglich anzueignen. Johannes, der 1939 zu Kriegsbeginn mit seiner Familie von Bern nach St.Gallen zog und hier Maria kennenlernte, studierte an der Universität Zürich Mathematik. Seine Frau besuchte das Konservatorium Winterthur und absolvierte ein Programm für werdende KlavierlehrerInnen. Johannes erklärt:

«Wir wollten beide unsere Fähigkeiten verbessern und uns für die Gesellschaft so nützlich wie möglich machen und das Gelernte schliesslich weitergeben.»

Johannes und Maria sind leidenschaftliche Leser – und haben sogar ihre eigene kleine Bibliothek. Ralph Ribi

Nachdem sie ihre Diplome erhalten hatten, heirateten sie. Am 31. März 1951. Ein Jahr später kam ihr erstes Kind zur Welt, eine Tochter. Infolgedessen übernahm Maria mehr Hausarbeit, blieb aber musikalisch aktiv und Johannes arbeitete einige Jahre als Assistent an der ETH. 1955 promovierte er und wurde Doktor der Mathematik. Die dreiköpfige Familie zog daraufhin nach Burgdorf, wo er ans Technikum gewählt wurde. Sie bekamen zwei weiter Kinder, beides Söhne. Und zogen erst 1960 wieder um.

Diesmal nach Winterthur. Dort arbeite Johannes ebenfalls am Technikum und wuchs mehr und mehr in die Welt der Computer hinein. 1965 kam dann ihr viertes und letztes Kind zu Welt, eine Tochter.

Johannes schwärmt:

«Wir wuchsen zu einer grossen, glücklichen Familie ‒ und unser Haus war immer voller Musik, Singen und Lachen.»

Heute haben Johannes und Maria zehn Enkel und «zwölfeinhalb» Urenkelkinder – «eines ist noch ungeboren», sagt Johannes. Auch die halten sie wach und munter.

Bücher für Bibliothek produziert

Nachdem Maria ihre Lesefähigkeit verloren hatte, verbrachte sie immer mehr Zeit in der Schweizerischen Bibliothek für Blinde (SBS) in Zürich. Hin und wieder kam Johannes mit. Und durch eine Reihe von Zufällen half er bei der Produktion ihrer Bücher. Johannes erklärt:

«Ich hatte von einer Zeitschrift für Blinde gehört, die mit einem speziellen Computerprogramm hergestellt wird. Und ich lernte, wie es funktioniert.»

Er installierte daraufhin die Software für die automatische Übertragung von Schwarzschrift in Blindenkurzschrift auf den Computern der SBS. Wohlgemerkt: ehrenamtlich. «Verdient habe ich daran nichts, nur meine Spesen wurden gedeckt.» In Zusammenarbeit mit seiner Frau, produzierte Johannes zudem zahlreiche Bücher bei sich zu Hause. Maria lass Korrektur.



Seit 2000 ist das Paar wieder in St.Gallen zu Hause. Ihre Wohnung im Stadtzentrum, direkt um die Ecke vom Bärenplatz, ist mit endlosen Beweisen ihrer langen, erfüllten Ehe bestückt. Postkarten aus aller Welt. Reisebücher. Familienfotos. Alles im selben Holzkasten wie ihre umfassende Sammlung von Wörterbüchern. Und eines Dudens in Blindenschrift von 1981. Die Interessen von Johannes und Marie sind vielfältig und haben sich in den letzten 70 Jahren überhaupt nicht verringert. «Wenn, sind sie gewachsen», sagt der 95-Jährige.