Jubiläum Ein Brandanschlag, Mister Schweiz Renzo Blumenthal und Beschwerden wegen Tabledance: Inhaber Hanspeter Dürr blickt auf 20 Jahre BBC Gossau zurück Seit dem 9. März 2002 treffen sich Gossau und Umgebung im «Butterbarcafe». Damals wurde das BBC in der ehemaligen Butterzentrale eröffnet. In den letzten zwanzig Jahren ist viel passiert, beispielsweise brannte 2005 das BBC ab und zog später um. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Das BBC in Gossau feiert am 9. März sein 20-jähriges Bestehen. Seit Februar 2008 ist es an seinem heutigen Standort am Bahnhof Gossau. Bild: Benjamin Manser

Das «Butterbarcafe» in Gossau ist fester Bestandteil des Ausgangs so mancher Jugendlichen in und um Gossau. Die Bar im alten SBB-Güterschuppen am Bahnhof Gossau feiert bereits sein 20-jähriges Bestehen. Inhaber Hanspeter Dürr erinnert sich: «Ich hatte im Jahr 2000 meine eigene Bar Los in Arosa an meinen Geschäftspartner verkauft. Anschliessend suchte ich etwas Neues in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin.» Der gebürtige Niederwiler wird schnell fündig: die ehemalige Butterzentrale an der Stadtbühlstrasse beim Bahnhof Gossau. Am 9. März 2002 eröffnet darin das «Butterbarcafe» mit angrenzendem Club.

BBC-Inhaber Hanspeter Dürr Bild: PD

Dürr steht die ersten Jahre noch selber hinter dem Tresen. Das Team besteht anfangs nur aus vier Festangestellten und einigen Wochenendaushilfen – heute arbeiten rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BBC. Im August 2004 veranstaltet Dürr das erste Open Air, das BBC Open, welches bis vor Beginn der Pandemie jährlich ausgetragen wurde.

Brandanschlag auf das BBC mit 750'000 Franken Schaden

Wegen einiger Tabledance-Anlässe in den ersten Jahren gab es reichlich Kritik, wie sich Dürr erinnert. Doch das «Butterbarcafe» wird schnell zum Treffpunkt für junge Erwachsene. Im September 2005 kann die zweite Ausgabe des BBC Open mit «Music Star»-Finalist Jesse Brown und dem damals amtierenden Mister Schweiz Renzo Blumenthal durchgeführt werden.

Dann der herbe Dämpfer: Am 7. Oktober 2005 brennt das BBC vollständig ab. «Das war ein Brandanschlag. Der Täter wurde wegen schwerer Brandverletzungen gefasst», sagt Dürr. Die Höhe des Sachschadens: 750'000 Franken. Doch die Versicherung zahlt, und auch die Stadt Gossau greift dem «Butterbarcafe» finanziell unter die Arme. Bereits am 22. Dezember, nur gut zwei Monate nach dem Brand, feiert das BBC am selben Ort seine Wiedereröffnung.

Die wichtigsten Meilensteine in 20 Jahren BBC 9. März 2002: Das «Butterbarcafe» eröffnet an der Stadtbühlstrasse 2 in Gossau. Die Bar beerbt die ehemalige Butterzentrale, die seit 1928 vom Käsereiverband und dem Milchkäuferverband betrieben wurde. 29. August 2004: Die erste Ausgabe des BBC Open findet statt, Headliner ist die Schweizer Band QL. 7. Oktober 2005: Auf das BBC wird ein Brandanschlag verübt. Der Betrieb brennt vollständig nieder, wird aber bereits am 22. Dezember desselben Jahres wiedereröffnet. 21. Februar 2008: Das BBC eröffnet an seinem heutigen Standort, dem alten SBB-Güterschuppen beim Bahnhof Gossau. Der alte Standort muss der Überbauung Perron 3 weichen. Neu ist auch die Terrasse mit grosser LED-Leinwand, die während der EM 2008 eröffnet wird. September 2013: Das BBC Open findet zum zehnten Mal statt. Das Open Air zählt 11'000 Besucherinnen und Besucher. Headliner ist die Spider Murphy Gang. 20. Februar 2018: Das «Butterbarcafe» feiert sein 10-jähriges Bestehen im SBB-Güterschuppen. Zu Gast ist DJ Mr. Da-Nos.

Mehr Vandalismus und Gewalt seit der Pandemie

Bis heute stellte nur Corona das BBC vor vergleichbare Probleme. Dürr sagt, bis zur Pandemie habe er jährlich rund 200'000 Franken in die Bar investiert – in TV-Geräte, Discoeffekte oder Nebelmaschinen. Dann von einem Tag auf den anderen nichts mehr. Immerhin: «Mit dem unkomplizierten Sofortkredit des Bundes und mit privaten Darlehen mussten wir keinem einzigen Mitarbeiter kündigen», sagt Dürr.

Doch während der Pandemie haben der Vandalismus und die Gewaltbereitschaft stark zugenommen. Dürr sagt:

«Es war keine Seltenheit, dass nach einem Wochenende TV-Geräte, WC-Schüsseln, Spiegel und sogar Fenster ersetzt werden mussten.»

Dies führe dazu, dass immer mehr Sicherheitspersonal benötigt werde – ein weiterer Unterschied zu den Anfängen des BBC: Vor 2005 seien Türsteher in der Ostschweiz noch ein Fremdwort gewesen. «Heute wäre ein Betrieb ohne Security gar nicht mehr möglich.»

Seit dem 1. März hat das BBC wieder dienstags bis samstags geöffnet. Die Bar erfreue sich sehr guter Besucherzahlen, sagt Dürr.

«Die Jungen gehen raus und wollen Spass haben. Man darf nicht vergessen, dass nun ganze zwei Jahrgänge zum ersten Mal in den Ausgang dürfen.»

Und auch die Probleme mit Vandalismus und Gewalt seien relativ schnell zurückgegangen.

Am Samstag, 12. März, findet die Jubiläumsparty im BBC Gossau statt, Livemusik ab 21 Uhr, Eintritt frei.

