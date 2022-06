Die St.Galler Hausgemeinschaft Solinsieme feiert 20-Jahr-Jubiläum

JUBILÄUM «Hier ist niemand einsam»: Die St.Galler Hausgemeinschaft Solinsieme tüftelt seit 20 Jahren an neuen Wohnformen im Alter An der Tschudistrasse 43 leben 20 Parteien unter einem Dach. In der Wohnfabrik Solinsieme wird seit 2002 das gelebt, worüber sonst oft nur diskutiert wird: ressourcensparendes Zusammenwohnen im Alter. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wohnfabrik Solinsieme an der Tschudistrasse 43 wurde anlässlich des 20-jährigen Bestehens beflaggt. Bild: Belinda Schmid

Gerade in Städten gibt es an alternativen Wohnformen kaum mehr ein Vorbeikommen. Ob Wohnen im Alter, autofreies Wohnen, Mehrgenerationenhäuser: In den vergangenen Jahren wurde der Frage, wie es sich zukunftsweisend wohnen lässt, viel Aufmerksamkeit geschenkt.

St.Gallen ist da im Vergleich mit Zürich, Basel oder Bern weniger weit. Aber auch hier drehen sich immer wieder Diskussionen um alternative Wohnformen – etwa bei der Planung auf der Ruckhalde – doch tatsächliche Resultate sind bislang selten.

Eine Ausnahme gibt es aber, und sie nennt sich Solinsieme. Diese Wortkomposition aus dem Italienischen (solo = allein, insieme = gemeinsam) ist an der Tschudistrasse 43 seit 20 Jahren Programm. Solinsieme ist eine Genossenschaft für neue Wohnformen und betreibt eine Hausgemeinschaft fürs Leben im zweiten Lebensabschnitt. In 17 Wohnungen leben aktuell 20 Bewohnerinnen und Bewohner. Es gibt gemeinschaftlich genutzte Räume und private Wohnungen. Es gibt ein Miteinander, aber mit Privatsphäre.

Aus der Vision wurde schnell Wirklichkeit

Bernadette Wang gehört zu den Initiantinnen von Solinsieme und lebt seit 20 Jahren in der Hausgemeinschaft. Bild: Belinda Schmid

Entstanden ist Solinsieme durch einen Glücksfall, wie Bernadette Wang sagt. Die mittlerweile pensionierte Ärztin gehört zu den vier Genossenschafterinnen der ersten Stunde. Gemeinsam mit einem Architekturbüro begaben sich Wang und ihre Mitstreiterinnen auf die Suche nach einer Liegenschaft, in der ihre Vision vom gemeinschaftlichen Leben im Alter Realität werden konnte. Fündig wurden sie an der Tschudistrasse 43. Die Stickereifabrik, die im Gebäude untergebracht war, stellte den Betrieb ein. Die Fabrik eignete sich perfekt für das Projekt: zentrumsnah, geräumig und im Wohnquartier gelegen. 20 Wohnungen wurden eingebaut und auf der Südseite durch ein ausgeklügeltes Terrassensystem auf drei Stockwerken erweitert. 2002 konnten die Wohnungen bezogen werden, Solinsieme war geboren.

Was hat sich seither geändert? «Wir sind älter geworden», sagt Bernadette Wang und lacht. Damals sei der Altersschnitt Mitte 50 gewesen, in der «postfamiliären Phase». Man habe noch gearbeitet, jetzt sei ein Grossteil der Solinsieme-Bewohnerinnen und -Bewohner pensioniert. «Man trifft sich öfter, weil wir öfter zu Hause sind.» Das Treffen, der organisierte Austausch – das ist es, was Solinsieme von einem gewöhnlichen Mehrfamilienhaus unterscheidet. Die Wohngenossenschaft ist selbstverwaltet, es gibt einen regelmässigen runden Tisch und andere «offizielle» Versammlungen, aber auch viele informelle Treffen.

Entspannen auf der Terrasse: Jede Wohnung verfügt über einen Zugang zum Balkon, der ohne grossen Sichtschutz oder Abtrennung auskommt. Bild: Belinda Schmid

Auf einem Rundgang wird das spürbar. An den Wänden im Gang erinnern Fotografien an die Zeit, als hier noch gestickt wurde, eine Kunstausstellung bringt Farbe in die gemeinschaftlich genutzten Räume. Auf der Terrasse grüsst man freundlich. Die Balkone sind fast wie in einem Fuchsbau verschachtelt, die Gitter ausgeklügelt montiert für den idealen Lichteinfall. Überall spriesst das Grün, sogar auf der angrenzenden Privatstrasse. Treppe hoch, Treppe runter: Die Terrassen sind miteinander verbunden, überall Pflanzen und Sonne und Menschen, die sich schon lange kennen.

Eine grüne Oase: Auf der Südseite der Wohnfabrik Solinsieme spriesst das Grün um diese Jahreszeit überall. Bild: Belinda Schmid

Aufenthaltsräume, Gästezimmer, Atelier und Waschküche werden gemeinsam genutzt, die Wohnungen mit einer Grösse zwischen 55 und 95 Quadratmeter sind getrennt. Ein wichtiges Ziel von Solinsieme sei von Anfang an gewesen, urban zu wohnen, persönlichen Wohnraum zu reduzieren, Ressourcen zu teilen, der Isolation vorzubeugen. Ein aktives Zusammenleben zu ermöglichen, nicht zuletzt auch durch die entsprechende Architektur. Gerade in der Coronazeit hätten sich daraus Vorteile ergeben. «Bei uns aber war niemand allein, wir haben einander Sorge getragen.»

Zuletzt geht es auf dem Rundgang zum Gästezimmer, das allen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung steht. Und zwar rege, wie Bernadette Wang sagt. Ausgestattet ist es wie ein Hotelzimmer, mit eigenem Bad und herrlichem Ausblick von den Originalfenstern der Stickereifabrik aus auf die westliche Innenstadt und den Rosenberg.

Fast wie im Hotel: Das Gästezimmer der Wohnfabrik wird rege genutzt. Bild: Belinda Schmid

Solinsieme soll bleiben

Das 20-Jahr-Jubiläum ist für die Solinsieme-Genossenschaft ein Meilenstein. Und Überlegungen zu neuen Wohnformen, gerade im Alter, sind längst in der breiten Gesellschaft angekommen. «Gerade am Anfang kamen uns Interessierte von weither besuchen», sagt Bernadette Wang. Sie hätten dann jeweils das Konzept und die Idee hinter Solinsieme erklärt – und so gewissermassen auch einen Beitrag an die Information der Öffentlichkeit geleistet. Das Interesse an Solinsieme sei immer noch gross, auch wenn mittlerweile neue, ähnliche Projekte entstehen oder geplant werden.

Nur wenige Wechsel habe es in den 20 Jahren gegeben, auch das sei ein Zeichen dafür, dass das, was hier in der Wohnfabrik geschaffen wurde, funktioniert.

Doch wie geht es weiter? Was ist in 20 Jahren? Diese Fragen treiben auch die Genossenschafterinnen und Genossenschafter um. Wang erklärt: Sollte jemand sterben, wird die Wohnung vererbt. «Die Genossenschaft hat lediglich ein Vorkaufsrecht.» Die Idee und der Wunsch sei aber ausdrücklich, das Projekt Solinsieme auch in Zukunft so weiterzuleben, wie es in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut wurde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen