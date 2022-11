60 Jahre verheiratet: St.Galler Paar feiert Diamantene Hochzeit

Jubiläum Es war keine Liebe auf den ersten Blick: Jetzt feiert dieses St.Galler Paar diamantene Hochzeit Vor über 60 Jahren lernten sie sich an einem Ball im St.Galler Hotel Ekkehard kennen, der Portier und die Hauswirtschafterin. Jetzt feiert das St.Galler Ehepaar Margot und Salvatore Costantini-Mathis diamantene Hochzeit mit einer Messe in Einsiedeln. Rita Bolt Jetzt kommentieren 16.11.2022, 12.00 Uhr

Ein glückliches Paar: Salvatore und Margot Costantini-Mathis aus St.Gallen feiern am 17. November ihren 60. Hochzeitstag. Bild: Ralph Ribi

Salvatore und Margot Costantini-Mathis feiern ein besonderes Jubiläum: diamantene Hochzeit. Am 17. November vor 60 Jahren haben der Italiener aus Pescara und die Österreicherin aus St.Gallenkirch geheiratet, im vorarlbergischen St.Anton. Es sollten noch mehr Feiern folgen. Ein zweites Mal haben sie sich das Jawort 2009 im Casino St.Gallen gegeben. «Es war eine Überraschung für meinen Mann», erzählt Margot Costantini und lacht herzlich.

Die goldene Hochzeit vor zehn Jahren hat das Paar in Einsiedeln mit einer Messe gefeiert. Beide haben das Eheversprechen erneuert, die Familie war dabei. Und jetzt feiert das Ehepaar seinen 60. Hochzeitstag, die diamantene Hochzeit, wieder in Einsiedeln, organisiert von den Kindern.

Salvatore und Margot Costantini-Mathis sagen übereinstimmend:

«Unsere Familie ist Gold wert.»

Sie zeigen stolz auf ein Bild an der Wand, auf dem ihre «goldige» Familie zu sehen ist: die Töchter Gabriela, Antonietta und Veronica mit den Schwiegersöhnen, Sohn Roland mit Schwiegertochter und die vier Enkel.

Gold ist ein gutes Stichwort bei Familie Costantini: Die älteste Tochter Gabriela hat die Goldmedaille an den Judo-Weltmeisterschaften 2003 in Japan gewonnen. Enkeltochter Ileana hat an den Weltmeisterschaften 2017/2018 die Goldmedaille im Haarschneiden gewonnen. Ihr Bruder Alessio wurde 2017 in Montreux zum schönsten Schweizer gekürt. Und schliesslich wäre da noch der 85-jährige Salvatore Costantini. Er hat ein wahrlich goldiges Händchen: Er hat 33 Jahre bei einem St.Galler Unternehmen Gold- und Silbermünzen geprägt. «Einmal hatte ich 200 Kilogramm Gold vor mir, aus denen ich Münzen prägen musste», erzählt er.

Die Familie bereite ihnen viel Freude. «Unsere Kinder standen immer an erster Stelle», sagt das Ehepaar. Margot Costantini ergänzt: «Ich habe die Kleider für meine Kinder immer selber genäht. Sogar die Badehosen und Skianzüge.»

Mit 70 Jahren in der Seifenkiste

Den Ton im Hause Costantini gibt die Ehefrau an. Ehemann Salvatore Costantini sagt:

«Sie hat auch heute noch das Temperament von mindestens drei Personen.»

Er nimmt es gelassen und lobt sie: Sie mache die beste Pizza und die besten Spaghetti. Sie nickt und erzählt, dass sie mit 43 Jahren Autofahren, mit 44 Jahren Skifahren gelernt habe und mit 49 Jahren die SBB-Prüfung als Zugassistentin erfolgreich absolvierte. «Für diese Prüfung musste ich 298 S-Bahn-Stationen auswendig lernen und Bremsberechnungen machen.» Die Tätigkeit als Zugassistentin habe sie sehr gerne gemacht. Doch 1991, nach viereinhalb Jahren, wurden die Zugassistentinnen «ausrangiert».

Margot Costantini war trotzdem mit Vollgas unterwegs. So steht es jedenfalls auf der Einladung zu ihrem 70. Geburtstag: Sie nahm zum ersten Mal in einer Seifenkiste an einem Rennen teil. Aber nicht das letzte Mal. Mit 72 und 74 Jahren hat sie nochmals Fahrt aufgenommen und in ihrer Kategorie – wie könnte es anders sein – Gold gewonnen.

Salvatore Costantini ist der ruhigere Teil des Paares. Er freut sich über sein über 100-jähriges «Handörgeli», das ihm sein Vater vererbt hat und dieser wiederum von seinem Vater bekommen hatte. Salvatore Costantini kann ein bisschen spielen.

Salvatore Costantini spielt gerne Handörgeli. Bild: Ralph Ribi

Und er konnte auch ein bisschen Ski fahren, mit 50 Jahren habe er damit begonnen. Mehr Freude bereitet habe ihm der Schrebergarten, den er mit seiner Frau 46 Jahre lang gehegt und gepflegt habe. Aus den Ringelblumen kreiert die quirlige Margot Costantini jeweils eine Crème, die bei Husten, Schnupfen, Gelenkschmerzen und vielem mehr helfe. Beigemischt sei kalt gepresstes Olivenöl.

Keine Liebe auf den ersten Blick

In St.Gallen lernten sie sich kennen. Salvatore Costantini erzählt von jener kalten Nacht 1956, als er mit dem Zug von Pescara (Italien) in die Schweiz gefahren ist. «Bis nach Mailand haben wir neun Stunden gebraucht.» Er sei so glücklich gewesen, als er schliesslich in der Westschweiz angekommen sei. Dort hat er als Saisonnier sein Geld verdient, unter anderem auf einem Landwirtschaftsbetrieb, er hat bei Kohletransporten geholfen und Fleisch für eine Metzgerei ausgeliefert. Im August 1958 kam er nach St.Gallen. Er hatte eine Anstellung im damaligen Hotel Ekkehard als Portier bekommen.

Das Hochzeitsbild von 1962, als Salvatore und Margot Costantini-Mathis 17. November im vorarlbergischen St.Anton heirateten. Bild: Ralph Ribi

1960 reiste Margot Mathis in die Schweiz, um Geld zu verdienen. Sie hatte eine Hauhaltstelle in St.Gallen. Es habe ihr vom ersten Moment an in St.Gallen gefallen. Salvatore Costantini ging an einem freien Tag an einen Ball ins «Ekkehard». Er habe ganz alleine an einem Tisch gesessen und das Glas einfach so zu einem Prost erhoben – Margot Mathis habe ihm zugeprostet.

Die beiden haben anschliessend getanzt, er habe sie nach Hause gebracht und sie haben sich wiedergesehen. «Sie hat immer gesungen und mit einem Stock gefuchtelt wie ein Dirigent, wenn wir uns getroffen haben», erinnert sich der 85-Jährige. Nein, es sei keine Liebe auf den ersten Blick gewesen, antwortet die 80-Jährige auf eine entsprechende Frage. «Salvatore war ein rassiger Mann und hatte schöne Haare.» Zwei Jahre habe es gedauert, bis sie ein Paar geworden seien. Was lange wärt, wird endlich gut: Jetzt sind daraus 60 Jahre geworden.

