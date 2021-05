Jubiläum Ein Ghetto und einige Berühmtheiten: Der Quartierverein St.Fiden feiert seine 125-jährige Geschichte Wo heute Blut gespendet wird, wurde vor 125 Jahren der Quartierverein St.Fiden-Neudorf gegründet. Dieses Jubiläum wird gefeiert – mit einer Publikation zur Geschichte und mit einem Fest im Herbst. Mirjam Bächtold 06.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Dörflibrunnen (rechts) musste vor das Restaurant Hirschen verschoben werden. Dies wegen der Strassenkorrektur für die Autobahnzufahrt. Bild: Stadtarchiv

Kaum aus dem Bus ausgestiegen, fällt an der Endhaltestelle Guggeien gleich als Erstes das Plakat auf: Der Quartierverein St.Fiden-Neudorf sucht Freiwillige, die im Vorstand mitarbeiten möchten. «Heute ist es nicht mehr so einfach, junge Menschen für die Vereinsarbeit zu begeistern. Dabei hält sich der Aufwand in Grenzen», sagt Bruno Stalder, Präsident des Quartiervereins.

«Viele vergessen die Vorteile: Man lernt die Menschen im Quartier besser kennen und kann ein Netzwerk aufbauen.»

Derzeit sind von den rund 17'000 Einwohnern des Quartiers etwa 2500 Mitglieder im Verein. Es ist der flächenmässig grösste Quartierverein der Stadt und der drittälteste. Am 14. Juli 1896 wurde der Verein Krontal-Neudorf im damaligen Restaurant Wiesental gegründet. In einem der ersten Dokumente wurden die Ziele formuliert: «Der Zweck des QV war die freundnachbarliche, gesellige und belehrende Unterhaltung zu pflegen und die öffentlichen Interessen des Quartiers zu fördern und zu wahren!» 1908 entstand der Quartierverein St.Fiden-Kleinberg, und 1921 fusionierten die beiden Vereine zum heutigen QV St.Fiden-Neudorf, um gegenüber der Stadtregierung mehr Einfluss zu erhalten.

Vom Kantonsspital bis zum SC Brühl: Sie kommen in der Festschrift zu Wort

Zum 125-Jahr-Jubiläum hat es sich Jürg Rickenbacher zur Aufgabe gemacht, die Geschichte des Quartiers in einer Festschrift festzuhalten. Das Vorstandsmitglied hat Vereine, Firmen und Organisationen im Quartier angeschrieben und sie gebeten, die eigene Geschichte für die Festschrift beizusteuern. «Es hat mich gefreut, wie gross der Rücklauf war. Fast alle haben etwas geschrieben», sagt Jürg Rickenbacher. Vom Kantonsspital über das Baugeschäft Bärlocher bis zum SC Brühl – die Beiträge sind so vielseitig wie das Quartier. Einige Texte seien von professionellen Medienschaffenden geschrieben, andere von den Vereinsmitgliedern. Rickenbacher sagt:

«Die Festschrift lebt von dieser Unterschiedlichkeit und Vielfalt.»

Er selbst hat im Stadtarchiv und in alten Ausgaben der Quartierzeitschrift «Tablättli» recherchiert und einige interessante Artikel entdeckt. Diese sind in der Jubiläumsschrift nun ebenfalls abgedruckt.

Buchwald war ein Ghetto

Da findet sich etwa ein Text von Kurt Agostini, der viele Jahre im Vorstand des Quartiervereins amtete und in der Redaktion des «Tablättli» mithalf. Er schreibt über die Italiener, die Anfang des 20. Jahrhunderts in die Schweiz und auch nach St.Gallen kamen. Hier haben sie beim Bau der Bodensee-Toggenburg-Bahn mitgearbeitet.

Auch Kurt Agostinis Grosseltern kamen damals nach St.Gallen. Er schildert die prekäre Wohnsituation der Italiener: «Sie waren dicht gedrängt in einzelnen Quartieren untergebracht, welche dadurch den Charakter von Ghettos erhielten. Berühmt und berüchtigt war in dieser Beziehung das Gebiet um den Bahnhof St.Fiden, das sogenannte Klein- oder Neu-Venedig. Die Wohnungen waren auf diese Weise hoffnungslos überbelegt. Das Quartier galt bald einmal als gesundheitsgefährdend und sittlich verdorben. Hatte man das zweifelhafte Vergnügen, das Buchwaldquartier zu durchgehen, so brauchte man eine rechte Dosis Mut dazu», schreibt Agostini.

Vom Star-Ministranten zum Star-Schreiber

Eine andere Trouvaille in der Jubiläumsschrift ist der Text vom früheren Tagesschau-Chef Otmar Hersche über Niklaus Meienberg. Beide sind in St.Fiden aufgewachsen und haben gemeinsam ministriert. Der ältere Hersche hat den jüngeren Freund in die Tätigkeit der Ministranten eingeführt. «Niklaus war ein gelehriger Schüler. Schon nach wenigen Monaten war er so etwas wie ein Star-Ministrant», schreibt Hersche im «Tablättli».

Dass Niklaus Meienberg später ein «kritischer Zeitgenosse wurde, der oft kein Blatt vor den Mund nahm», hätte Hersche damals nicht gedacht. In manchen Kreisen wird der spätere Journalist und Schriftsteller gar als «linker Rambo und Bürgerschreck» betitelt. Seine Reportagen gelten als Paradebeispiele des investigativen Journalismus, er kannte keine Tabus. 1976 erhielt er vom «Tages-Anzeiger» ein Schreibverbot. 1993 wurde er in der NZZ als «Star-Schreiber» des «linken Schweizer Journalismus» verrissen. Im selben Jahr wählte Meienberg in Zürich den Freitod. Heute ist die Strasse im Birnbäumen-Quartier nach ihm benannt.

Zusammenarbeit mit der Stadt hat sich verändert

Der Quartierverein hat sich für digitale Anzeigetafeln an Endhaltestellen stark gemacht: Bruno Stalder (rechts) übergibt dem Stadtrat, Peter Jans, eine Petition. Bild: Adriana Ortiz Cardozo (31. Juli 2019)

Die 102-seitige Jubiläumsschrift ist ab Samstag in der Buchhandlung zur Rose erhältlich. Das Fest zum Jubiläum wurde von Mai auf den 18. September verschoben. Es soll ein Anlass sein für das freundnachbarliche, gesellige Zusammensein, wie es bereits in den ersten Statuten beschrieben wurde. «Solche Anlässe haben wir über die Jahre immer wieder organisiert. Etwa das Preisjassen im Herbst oder ein Fest zum Tag der Nachbarschaft», sagt Bruno Stalder. Über die Jahre habe sich auch die Zusammenarbeit mit der Stadt verändert.

«Es ist schön, zu sehen, dass wir miteinbezogen werden, etwa wenn bauliche Veränderungen anstehen.»

Das war beispielsweise der Fall, als Parkplätze für einen Velostreifen weichen mussten. «Wir haben aber auch etwas erreicht. Mit einer Petition machten wir uns für Echtzeit-Anzeigetafeln an den Endhaltestellen stark, die nun installiert sind», sagt Stalder. Nun hofft der Präsident, dass der Verein weiter Zuwachs erhält, besonders auch von jungen Familien mit neuen Ideen.