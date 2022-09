Am 23. November 1919 fand die Gründung des Bezirkssänger-Verbands Rorschach in der «Sonne» in Goldach statt. Gründungsmitglieder waren der Männerchor Helvetia Rorschach, der Männerchor Frohsinn Rorschach, der Sängerbund Goldach, der Männerchor Horn, der Männerchor Rorschacherberg und der Männerchor Steinach (1926 aus- und 1946 wieder eingetreten). Ab 1920 fanden alle zwei Jahre Bezirkssängertage oder Sängertreffen statt. 2008 wurde das letzte Bezirkssängertreffen im Bützel in Staad durchgeführt. An der Delegiertenversammlung 2010 wurde anstelle des Bezirkssängertreffens ein Auftritt der Chöre in der evangelischen Kirche mit anschliessendem Essen im «Stadthofsaal» beschlossen. 2011 wurde entschieden, dieses Konzert alle zwei Jahre durchzuführen. Ebenfalls wurden die neuen Statuten und die Namensänderung in «Chöre Region Rorschach» genehmigt. (rb)