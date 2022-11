100 Jahre: Agustoni ist das ältestes Reisebüro von St.Gallen

Jubiläum Das älteste Reisebüro der Stadt, wenn nicht gar der Schweiz: Über die Reiselust der St.Galler und wie alles mit Passagen nach Übersee anfing Angela Bentele-Agustoni führt in vierter Generation das St.Galler Reisebüro Agustoni. Gegründet hatte es ihr Urgrossvater: 1922 verkaufte er Passagen für Auswanderer. Heute geht es um individuelle Reisen – und ums Durchhalten angesichts der Krisen der Welt. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 15.11.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Wand ein historisches Werbeplakat für die Hamburg-Amerika-Linie: Angela Bentele-Agustoni führt in vierter Generation das Reisebüro Agustoni. Bild: Marius Eckert

Die grossen Bücher bewahrt sie im Tresor auf. Angela Bentele-Agustoni hat für die Jubiläumsfeier die Anfänge ihres Reisebüros in einem Regal und auf ihrem Schreibtisch ausgebreitet. Abgegriffene, gebundene Bücher, grösser als ein Zeichenblock. In gestochen scharfer Handschrift sind dort sämtliche Verkäufe vermerkt. Am 21. Juni 1922 reiste der erste Kunde mit einem Billett, das ihr Urgrossvater verkauft hatte, nach Südamerika. Ein Auswanderer, vermutet Bentele-Agustoni heute. Emilio Matthion, ein Tagelöhner aus Italien, fuhr mit dem Schiff von Hamburg nach Santos in Südamerika. 240 Franken kostete die Passage, inklusive Versicherung.

Wenn man durch die alten Geschäftsbücher blättert, ist es, als tauche man in ein vergangenes Jahrhundert ein, in Geschichten und Biografien. Ihr Urgrossvater sei einst selber ausgewandert nach Amerika, «erfolglos», wie Angela Bentele-Agustoni sagt, er kam zurück nach St.Gallen. Fand eine Stelle bei der Versicherungsgesellschaft Rusconi, als Berater, er hatte ja Auswanderererfahrung. 1922 konnte er das Geschäft an der St.Leonhard-Strasse übernehmen, am 1. Mai eröffnete er seinen Betrieb – aus der Versicherungsagentur machte er eine Reise-Versicherungs-Agentur, mit Generalagentur der Hamburg-Amerika-Linie. Als einziger in der gesamten Ostschweiz konnte er Tickets für Überfahrten verkaufen.

Zeitzeugen: Die alten Geschäftsbücher, ein Foto des ersten Reisebüros, eine Zeitungsbeilage von 1959, als das Reisebüro in den Neubau am Blumenbergplatz zog. Bild: Marius Eckert

Seine Kundinnen und Kunden waren einige Geschäftsleute und viele Auswanderer. Landwirte, Hausfrauen, Handwerker, Tagelöhner, Dienstmädchen, Sticker – im ersten Jahr verkaufte Marco Agustoni 56 Passagen nach Übersee. Die Kunden kamen aus dem Kanton St.Gallen, aber auch aus Appenzell, Vorarlberg, Süddeutschland. Das Geschäft wuchs, 1923 verkaufte er 203 Passagen. New York, Buenos Aires, Cristobal.

Von der Praktikantin zur Geschäftsführerin

Billette verkauft Urenkelin Angela Bentele-Agustoni 100 Jahre später auch noch. Ob sie das älteste Reisebüro der Schweiz führt? Sie hat versucht, herauszufinden, ob es noch ältere inhabergeführte Reisebüros gibt. Doch sie fand keine Listen oder Daten, auch nicht beim Schweizer Reise-Verband. Das älteste Reisebüro der Stadt St.Gallen führt sie auf jeden Fall. Und vielleicht auch das älteste der Schweiz. Kuoni wurde 1906 gegründet – aber Kuoni ist mittlerweile ein Konzern. Das kleine Reisebüro Agustoni ist seit 100 Jahren inhabergeführt.

In dieses erste Geschäftsbuch hat Angela Bentele-Agustonis Urgrossvater 1922 alle Kundinnen und Kunden eingetragen. Bild: Marius Eckert

Dabei hat es Angela Bentele-Agustoni nicht in die Reisebranche gezogen. Die St.Gallerin absolvierte eine Drogistenlehre, arbeitete dann in Zürich. Irgendwann wollte sie mehr, wollte weiterkommen, wusste aber nicht wie. Erst als eine Kollegin ihr sagte, sie könne doch bei ihrem Vater im Reisebüro anfangen, sei ihr aufgegangen, dass das eine Möglichkeit wäre.

Sie traf sich mit ihrem Vater, die Eltern waren geschieden, und konnte 1993 ein Praktikum beginnen. Als «Ganggo», der Vater und seine Angestellten behandelten sie wie jede andere Praktikantin auch. Sie besuchte die Reisefachschule in Aarau, bildete sich in Abend- und Wochenendkursen weiter. 1999 übergab der Vater ihr das Geschäft, er wurde Generalsekretär der World Association of Travel Agencies. «Das war eine Chance für ihn und für mich», sagt Bentele-Agustoni. Sie brachte neue Technik ins Reisebüro, auf Dauer wären da Welten aufeinandergeprallt, sagt sie.

Im Reisebüro spüre sie «das Husten der Welt»

Was ihr bis heute an ihrem Beruf gefällt: Planen, vernetzt sein, die Welt kennen lernen, auch ohne selber vor Ort gewesen zu sein. Sie selber reist so oft wie möglich. Auf ihrer Bucket-List: Antarktis.

Dieses Jahr hat es nur für Ferien in der Schweiz gereicht, Engadin, den Laptop hatte sie immer dabei – ihre Mitarbeiterin ist in Mutterschutz, Angela Bentele-Agustoni will und muss für ihre Kunden erreichbar sein. Es kann immer etwas passieren, sie muss dann als Troubleshooterin bereitstehen. Zu Beginn der Coronapandemie hat sie Kundinnen und Kunden aus der Südsee und der Karibik heimgeholt, mit den letzten Fliegern. Es gibt immer eine Lösung, sagt sie, und vertraut auch hier auf ihre Erfahrung und ihr Netzwerk.

In ihrem Reisebüro spüre sie «das Husten der Welt», Swiss-Air-Grounding, Schweinegrippe, Ölkrieg, Vogelgrippe, die Attentate in New York – alles überstanden, alles gemeistert. Aber die Coronapandemie habe ihr zu schaffen gemacht, nicht arbeiten dürfen, nicht wissen, wann und wie es weitergeht. Jetzt läuft es wieder, auch wenn die nächsten Krisen vor der Tür stehen, Energiekrise, Inflation, Klimakrise. Was sie sich für die nächsten 100 Jahre wünscht? Sie überlegt. Eine Reduktion des Massentourismus, stattdessen ökologische und qualitativ hochstehende Reisen, dass Reisende das Interesse am Land mehr gewichten. Den Horizont, wohin es gehe, den sehe sie noch nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen