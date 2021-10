JUBILÄUM 175 Jahre Naturmuseum St.Gallen: Wie alles begann und warum einige bedeutende Exponate nie zu sehen sind Das Naturmuseum St.Gallen ist 175 Jahre alt. Eine Feier gibt es keine. Dafür eine Online-Aktion, die 175 besondere Exponate näherbringt. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Toni Bürgin ist seit 25 Jahren Direktor des Naturmuseums St.Gallen. Und doch feiert er dessen 175-Jahr-Jubiläum nur still.

Bild: Benjamin Manser

Diese Aussicht bietet nicht jedes Café. Da nippt man an der Tasse und blickt einem Nilkrokodil tief in die Augen. Man muss dafür nicht nach Afrika fliegen, ein Ausflug ins Naturmuseum St.Gallen genügt schon. Das Präparat hängt an der Wand hinter der Restauranttheke und stammt aus dem Jahr 1623. «Das erste und älteste Objekt unseres Museums», sagt Museumsdirektor Toni Bürgin.

Ein reicher Bürger hatte es der Stadtbibliothek geschenkt. Sie nahm die Gabe zum Anlass, fortan neben Büchern und astronomischen Instrumenten auch tierische Präparate auszustellen. «Es war der Beginn der Naturaliensammlung im Knabenkloster St.Katharinen, eine Art Kuriositätenkammer», sagt Bürgin. Diese wurde immer reicher. Als 1819 die St.Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft entstand, trugen viele ihrer rund 50 Mitglieder gepresste Pflanzen, Mineralien und Fossilien zusammen. Die Naturaliensammlung wechselte später in ein Zimmer im Rathaus, 1846 ging das Naturmuseum St.Gallen aus ihr hervor. Der erste Direktor: Jacob Wartmann.

Digitale Aktion statt Bildband

Toni Bürgin ist der siebte. Im Januar hat er seinen letzten Arbeitstag und übergibt an seinen Nachfolger Matthias Meier. Bis dahin habe er viel zu tun, sagt er. Die Rechnung abschliessen, das Budget vorbereiten, die neue Ausstellung zusammenstellen. «Wildes St.Gallen» wird sie heissen. Es hätte Bürgins krönender Abschluss sein sollen. Doch Corona funkte dazwischen. Nun wird sie erst Anfang Juni 2022 eröffnet.

Das Museum, das er 25 Jahre lang begleitet hat, ist unterdessen 175 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern. Eigentlich. Doch kein Fest, kein Jubiläumsbildband, wie das andere Institutionen handhaben. «Wir haben uns für den digitalen Weg entschieden. Wir stellen auf unserer Homepage 175 besondere Exponate in Bild und Wort vor», sagt Bürgin, während das Nilkrokodil auf ihn hinunterblickt.

Das Krokodil ist eine frühe Ausnahme. «Exotische Exponate stiessen hauptsächlich ab Mitte des 19. Jahrhunderts zur Sammlung dazu», sagt Bürgin. Damals bekamen Handelsreisende aus der Textilwirtschaft Aufrufe mit auf den Weg, sie mögen doch bitte Exotika nach Hause bringen. Und der zweite Direktor des Museums, Bernhard Wartmann, sei international gut vernetzt gewesen. Bekannte schickten ihm gefiederte Tiere aus verschiedensten Ländern. Bürgin:

«Er konnte eine schöne Paradiesvogelsammlung anlegen.»

Direktor Emil Bächler machte sich einen Namen als Erforscher der Höhlenbären. Ihm verdanke das Museum mehrere Tausend Knochen, die im Sammlungsarchiv im Keller liegen. «Wir lassen sie gegenwärtig neu inventarisieren.» Die Zeiten, in denen Alter und Herkunft auf Karteikarten vermerkt waren, sind vorbei. Nun steht alles in einer Datenbank. «Das hat viele Vorteile. Es braucht aber auch Personal, das sie bewirtschaftet», sagt Bürgin.

Bei einer Temperatur von 14 Grad geht es den Exponaten im klimatisierten Sammlungsarchiv am besten. 350’000 Stück umfasst sie. Bild: Benjamin Manser

Steinbock Paul aus dem Wildpark lagert hier

Hier unten im Sammlungsarchiv ist es 14 Grad frisch. Steht die Türe ein paar Sekunden offen, schliesst Bürgin sie fast schon ungeduldig. «Der Raum ist klimatisiert», sagt er erklärend. 350'000 Exponate umfasst die Museumssammlung heute, ausgestellt sind lediglich rund 3000 Stück. Die wissenschaftlich wertvollen Objekte – etwa ein Rothirsch aus Vorarlberg aus dem 19. Jahrhundert, präpariert von Ernst Heinrich Zollikofer – schaffen es gar nie nach oben in die Räume, durch welche die Besucherinnen und Besucher schlendern. Licht und Wärme in der Ausstellung, sie könnten den Preziosen zusetzen. Bürgin kennt zu jedem Stück im Keller eine Anekdote. Der mächtige Elch, zu trophäenartig. «Wir zeigen die Tiere lieber ganz», sagt er. Auch Paul steht hier, einer der ersten Steinböcke, die im Wildpark Peter und Paul in Rotmonten aufgezogen wurden. 1911 habe man ihn im Weisstannental ausgesetzt.

«Weil er eine Vorliebe für Hausgeissen und nicht für seinesgleichen hatte und man keine Mischlinge wollte, musste er seinen Lebensabend im Wildpark verbringen.»

Im Gegensatz zum spanischen Steinbock, der nebenan steht, wirkt er fast schon bieder und temperamentlos.

Mit Nadeln und Schnüren versehen: Dieser frisch präparierte Papagei muss nur noch trocknen, damit sein Gefieder die Form für immer behält.

Bild: Benjamin Manser

In einem Papagei stecken Nadeln, als liesse er sich mit Akupunktur behandeln. Er ist mit Schnüren umwickelt. «Der wurde kürzlich präpariert. Er muss jetzt so trocknen, damit er seine Form behält», erklärt Bürgin. Von Zoos und Wildparks, Wildhütern oder der Polizei erhalten der Museumsdirektor und sein Team neue Objekte: verendete oder angefahrene Tiere. Auch Museen tauschen untereinander. Der Präparator bereitet die Objekte dann in wenigen Tagen auf. «Die Qualität muss stimmen, die Herkunft bekannt sein. Sonst hat das Tier keinen Wert für unsere Sammlung.» Die Mitarbeiter fassen die in die Jahre gekommenen Stücke noch immer nur mit Handschuhen an. Der Grund: Die alten Präparate sind mit Arsenikseife behandelt. «Gut vergiftet», sagt Bürgin. Heute komme kein Insektizid mehr zum Einsatz.

«Dafür müssen wir aufpassen, dass der Museumskäfer uns nicht die Sammlung zerfrisst. Er mag Federn und Haare und fühlt sich bei Zimmertemperaturen wohl.»

Wie seine Vorgänger hat auch Bürgin ein Fachgebiet. Lebende und versteinerte Fische. 1997 zeigte er die fünfhundert Millionen Jahre lange Stammesgeschichte der Wassertiere in einer Ausstellung auf. Gerne erinnert er sich auch an die wohl grösste Schau während seiner Amtszeit: «Natur im Kopf» hiess sie, und verdeutlichte, wie wir Menschen die Natur wahrnehmen und mit ihr umgehen. Sie war eine Leihausstellung des Musée d’ethnographie de Neuchâtel. Er erinnert sich:

«Das Material wurde mit zwei Lastwagen samt Anhängern angeliefert.»

Nebst den eigenen Räumen füllte sie zwei Säle im Kunstmuseum. 1997 ist auch eine Fotoausstellung geplant gewesen. Bruno P. Zehnder hätte seine preisgekrönten Pinguinaufnahmen zeigen sollen. «Er lebte in New York, flog zur Vorbesprechung in die Schweiz. Danach wollte er in der Antarktis noch ein letztes Bild von einem schlüpfenden Kaiserpinguin machen. Er ging alleine nach draussen und erfror in einem Schneesturm», sagt Bürgin.

Mehr Platz, mehr Besucher, mehr Forschung

Auch wenn das Museum sein Jubiläum digital begeht: In den Ausstellungen sucht es einen Mittelweg. Hör-, Tast- und Geruchstationen sprechen zwar verschiedene Sinne an, nach wie vor findet man aber viele Infotafeln. Wer es moderner mag, begibt sich mit dem digitalen Museumsguide auf Schnitzeljagd. «Familien und Schulen machen einen Grossteil unserer Kunden aus. Da ist das Spielerische sehr wichtig», betont Bürgin.

50’000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr, so lautet das Ziel am neuen Standort. 30’000 Besucherinnen und Besucher waren es am alten Ort. «Damals waren wir noch Kellerkinder, hatten wenig Raum.» Dann stimmten Politik und Bevölkerung dem rund 40 Millionen Franken teuren Neubau zu. Nun sind die Säle grosszügig, das Depot ist klimatisiert, die Anlieferung überdacht und vor Regen geschützt. Und statt eines Selecta-Automaten wartet ein Café samt Shop. Bürgin:

«Ein grosser Sprung nach vorne. Eine ganz andere Welt.»

Im Jahr nach der Eröffnung im November 2016 kamen sogar 77’000 Menschen. «Wir haben unser Ziel stets erreicht, nur letztes Jahr wegen Corona nicht», sagt Bürgin.

Wenn um 10 Uhr die Türen aufgehen und sich das Haus kurz danach schon mit Leben füllt, gefällt ihm das. Und dennoch ist noch mehr möglich, wie er sagt. «Ein Museum soll nicht nur eine Ausstellung sein, sondern auch eine Plattform, auf der man sich austauscht. Über Biodiversität und Umweltschutz zum Beispiel.» Bürgin kann sich mehr Vorträge und Podiumsdiskussionen vorstellen. Gerade baut er die Forschung aus. Ein Team untersucht am Pizol, ob sich der Klimawandel auf Kleinsäuger und wirbellose Tiere auswirkt, ob sie deswegen ihren Lebensraum verschieben. «Auch sie ist Aufgabe eines Museums.» Scheint, als hat auch sein Nachfolger viel zu tun.