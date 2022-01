Runde Gedenktage von der Pest bis zur Zeitungsfusion

Jubiläen Von der Pest über die Trambahn bis hin zur Einstellung der «Ostschweiz» – Jahrestage in St.Gallen Grosse Jubiläen werden heuer in St.Gallen kaum gefeiert. Runde Jahrestage gibt es hingegen einig. Hier einige davon – von der Pest, die 1022 Stadt und Kloster erreichte bis hin zur letzten Ausgabe der Tageszeitung «Die Ostschweiz» von Ende 1972. Reto Voneschen Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Vor 600 Jahren wurde die Altstadt mit der Ummauerung der Ira- und St.Mangen-Vorstadt (rechts) auf die heutige Fläche ausgedehnt. Bild: Stadtarchiv Ortsbürgergemeinde SG

Vor 1000 Jahren: Truppen von Kaiser Heinrich bringen am 17. Juli 1022 auf dem Rückweg von einem Feldzug in Süditalien die Pest (oder einen anderen Virus) nach St.Gallen.

Das Ira-Tor steht dort, wo das untere Ende der Marktgasse beginnt. Vor 1422 war es das Stadttor Richtung Norden, danach wurde der Mauerring um Marktplatz, Ira- und St.Mangenvorstadt nach Norden gezogen. Bild: Stadtarchiv Ortsbürgergemeinde SG

Vor 600 Jahren: Die Altstadt wird auf ihren heutigen Umfang erweitert. 1422 sind die Bauarbeiten aufgegleist. Jene am Unterbau des Brühltors sind sogar schon abgeschlossen. Neu wird der Ring der Stadtmauer um die heutige nördliche Altstadt mit Augustiner-, Engel-, Metzger und Kirchgasse sowie Magnihalden gezogen. Dies vermutlich im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Stadtbrand von 1418.

Vor 500 Jahren: Die Stadt St.Gallen schliesst 1522 einen Soldvertrag mit Frankreich. Er regelt die Anwerbemöglichkeit von Söldnern, ihren Sold sowie die Entschädigung für die Stadt.

Vor 500 Jahren: Stadtvater Vadian zügelt 1522, und zwar ins Haus «Zum tiefen Keller» in der Hinterlauben, direkt neben dem Haus «Zum Goldapfel», in dem er am 29. November 1484 auf die Welt gekommen ist.

Vadian war in St.Gallen Stadtarzt, Bürgermeister und Reformator. Vor 500 Jahren zügelte er ins Haus «Zum tiefen Keller» in der Hinterlauben. Bild: Historisches und Völkerkundemuseum

Vor 175 Jahren: Johann Peter Mirer wird am 30. August 1847 erster Bischof von St.Gallen und waltet seines Amtes bis 1862. Zuvor hatte St.Gallen seit dem 27. September 1824 zu einem Doppelbistum mit Chur gehört.

Vor 175 Jahren: 1847 wird St.Gallen zum Schicksalskanton der Schweiz. Wegen des Wahlresultats im Bezirk Schänis an 2. Mai 1847 verschob sich das Kräfteverhältnis im Kantonsrat zwischen Liberalen und Katholisch-Konservativen auf 77:73. Damit hatten jene Kantone, die den Sonderbund von sieben mehrheitlich konservativen Kantonen auflösen wollten, die Mehrheit in der Tagsatzung. Das mündete in den Sonderbundskrieg und 1848 in die Gründung des Schweizer Bundesstaats.

Die Militäroperationen des Sonderbundskriegs von 1847. Die liberalen Kantone zerschlugen dabei das Bündnis von sieben mehrheitlich katholischen Kantonen und setzten die Ausweisung der Jesuiten durch. Bild: Keystone

Vor 150 Jahren: Die Stadt litt im 19. Jahrhundert stark unter Wassermangel. Anfang der 1870er-Jahre gab es Versuche, artesische Brunnen zu finden. Nachdem eine Bohrung auf der Davidsbleiche, dem heutigen Vadianplatz, bis 60 Meter Tiefe ergebnislos war, wurde 1872 endgültig darauf verzichtet. Das Wasserproblem wurde in den 1890er-Jahren mit der Leitung an den Bodensee gelöst. Die erfolglosen Bohrungen erinnern etwas ans ebenso erfolglose Geothermie-Projekt vor ein paar Jahren...

Ein Tram 1957 auf der Leonhardsbrücke. Kurz darauf wurde der Betrieb eingestellt und Trolleybusse übernahmen. Bild: Sammlung

Reto Voneschen

Vor 125 Jahren: 1897 ist für die Entwicklung der Stadt ein wichtiges Jahr. Die Einführung der Elektrizität, des Trams und der elektrischen Strassenbeleuchtung wie auch die rege Bautätigkeit hingen mit dem Stickereiboom zusammen. Im Januar wurde das erste Elektrizitätswerk an der Steinachstrasse in Betrieb genommen. Die Trambahn wurde offiziell am 19. Mai eingeweiht. Ebenfalls ab Mai beleuchteten die ersten zehn elektrischen Bogenlampen St.Galler Strassen.

Vor 125 Jahren: Vom 3. bis 7. Juli 1897 fand in St.Gallen das elfte Eidgenössische Musikfest statt.

Vor 125 Jahren: 1897 wurden in St.Gallen erste bewegte Bilder gezeigt. Überliefert sind «kinematographische Vorführungen» am 20. Mai im Hotel Ekkehard und am 20. September im Hotel Schiff. Am 15. Oktober zeigte Georges Hipleh-Walt in einem Zelt auf dem Jahrmarkt Filme.

Vor 125 Jahren: Im Herbst 1897 brachte ein Fälscher in St.Gallen falsche 20-Franken-Münzen in Umlauf.

Vor 100 Jahren: Schwarz, weiss, rot werden 1922 offiziell die St.Galler Stadtfarben.

Vor 100 Jahren: Alice Kriemler-Schoch legt 1922 mit einer Schürzenproduktion den Grundstein für das heutige Modehaus Akris.

Paul Grüninger in einem 1997 vom Fernsehen SRF gezeigten Dokumentarfilm von Richard Dindo. Bild: Keystone

Vor 50 Jahren: Am 25. Januar 1972 stirbt Paul Grüninger, der als Kommandant der Kantonspolizei in den 1930er-Jahren von den Nazis verfolgte Jüdinnen und Juden rettete, indem er sie illegal einreisen liess.

Der Bahnhof St.Gallen noch mit dem alten Rathaus dem dem Kornhausplatz und dem alten Bahnhof dort, wo heute das neue Rathaus steht. Der alte Bahnhof wurde 1972 abgebrochen. Bild: Stadtarchiv Ortsbürgergemeinde SG

Titelbild der letzten Ausgabe von «Die Ostschweiz»: Das Personal geht. Bild: Ostschweiz-Archiv

Vor 50 Jahren: Das Hotel Schiff an der Multergasse schliesst Anfang Januar 1972 und wird dann wie der alte Bahnhof abgebrochen. In Betrieb genommen wird die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) im Sittertobel.

Vor 50 Jahren: Im Oktober 1972 werden erstmals sechs Frauen ins Stadtparlament gewählt, das damals Grosser Gemeinderat hiess.

Vor 50 Jahren: Der Stadtsanktgaller Kurt Furgler wird 1972 in den Bundesrat gewählt.

Vor 25 Jahren: Am 30. Dezember 1997 erscheint letztmals «Die Ostschweiz». Sie geht – wie andere Blätter in der weiteren Region – im «St.Galler Tagblatt» auf.

