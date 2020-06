«Jetzt stehe ich mal im Mittelpunkt»: Der Gossauer Johann Häfele feiert seinen

100. Geburtstag Der Gossauer empfing gestern Stadtpräsident Wolfgang Giella im Altersheim Abendruh und stiess mit ihm an. Rosa Schmitz 19.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stadtpräsident Wolfgang Giella überbringt Johann Häfele Glückwünsche und Geschenke. Michel Canonica

«Dass ich so alt werde, hätte ich nie gedacht», sagt Johann Häfele und lacht herzlich. Am Donnerstag feierte der Gossauer seinen 100. Geburtstag im Altersheim Abendruh. Die Aufregung war gross. Auch Stadtpräsident Wolfgang Giella überbrachte Glückwünsche und Geschenke. Jetzt darf Häfele mal im Mittelpunkt stehen. «Wie schön!», sagt er.

Er ist froh, gesund zu sein

Der 100-Jährige ist körperlich noch relativ fit. «Ich habe keine Schmerzen, keine Krankheiten», sagt er. Nur sehen und hören könne er nicht mehr so viel – «damit bin ich zufrieden». Häfele ist einfach froh, gesund zu sein. Vor allem geistig. Bis vor 5 Jahren konnte er noch Auto fahren. Und lange Zeit allein zu Hause leben – mit Hilfe von Spitex und Mahlzeitdienst. Im Altersheim Abendruh ist er erst seit letztem Herbst. «Ich kann hier nicht mehr so viel von dem manchen, was ich will», sagt Häfele. Schlecht gehe es ihm aber nicht.

Der 100-Jährige ist körperlich noch relativ fit. Michel Canonica

Der Jubilar, die Mitarbeiter des Altersheims und der Stadtpräsident mutmassen über das Geheimnis seines Alters. «100 wird nicht jeder», sagen sie und legen sich schliesslich auf Häfeles Zufriedenheit zum Grund seiner Langlebigkeit fest. Allerdings könnten auch die Gene eine Rolle spielen: Seine Mutter hat bereits ein hohes Alter erreicht.



Freude im Schützen- und Arbeiterverein gefunden

Früher hat Häfele vor allem im Schützenverein und im Arbeiterverein viel Freude gefunden. «Die waren mir sehr wichtig – dort hatte ich meine Kollegen», sagt er. Heute widmet er seine verbliebene Freizeit eher verschiedenen Handarbeiten. Vor allem das Schreiben hat es ihm angetan – und das bis ins hohe Alter. «Ich habe bis vor ein paar Jahren noch regelmässig Tagebuch und Briefe an meine Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder geschrieben», sagt er. Aber auch heute greife er noch ab und zu zu seinen Stiften.

Johann Häfele und seine Tochert, Marie Klinger, beim Apero. Michel Canonica

Im Altersheim Abendruh wird der ehemalige Buchhalter gut umsorgt. «Wir haben uns irgendwann überlegt, ihn hierher zu bringen, weil er nicht mehr richtig herumgekommen ist», erklärt seine Tochter Marie Klinger. Sie und ihre Schwester, Astrid Grundel, hätten sich gesorgt, dass er sich verletzen könnte. Und wollten ihn, nachdem er einige Male zu Hause gestürzt ist, nicht mehr allein lassen.

«Hier kümmert sich immer einer um ihn.»

Am Nachmittag fand ein grosses Fest mit Kaffee und Kuchen statt. Michel Canonica

Zum 100. Geburtstag gab es einen Apéro. Danach gab es ein Mittagessen im kleineren Rahmen. Gewünscht hatte sich Häfele Rösti mit Ei. Und am Nachmittag fand ein grosses Fest mit Kaffee und Kuchen statt.

«Das Leben möglichst einfach gestalten»

«Ich habe viel zu feiern», sagt Häfele. Er habe ein schönes Leben gehabt. Zwar ist nicht immer alles nach Plan gelaufen. Es gab auch schwierige Erlebnisse. Zum Beispiel seine Militärzeit während des Zweiten Weltkriegs. «Das war nicht einfach», sagt Häfele. Aber im Grossen und Ganzen, habe er mehr gute als schlechte Erinnerungen. Anders machen würde er nichts. Auf die Fragen nach einem Rat an die jungen Generationen antwortet der Hundertjährige denn auch:

«Das Leben möglichst einfach gestalten – sich nicht zu viel wünschen. Es kommt eh alles anders.»