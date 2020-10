Jetzt sind die Parlamente am Zug: So soll das Industrieareal zwischen Gossau und St.Gallen weiterentwickelt werden Die Stadtparlamente von Gossau und St. Gallen entscheiden bald über Gelder für Massnahmen zur Entwicklung des Gebietes St.Gallen West – Gossau Ost. Es geht um 1,74 Millionen Franken für Planungsgrundlagen. Das entscheidende Thema ist der Verkehr. Michel Burtscher 03.10.2020, 05.00 Uhr

Versuche, das Areal im Westen der Stadt St. Gallen und im Osten der Stadt Gossau zu entwickeln, gab es in den letzten 30 Jahren schon einige. Michel Canonica

Es gehört zu den grössten Wirtschaftsflächen der Schweiz und ist das grösste zusammenhängende Arbeitsplatzgebiet im Kanton: das Areal St.Gallen West – Gossau Ost. Nun soll sich dort etwas bewegen. Eine vorberatende Kommission des Gossauer Stadtparlaments befasst sich derzeit mit einem finanzielle Beitrag an die Entwicklungsplanung, die vom Verein Asgo ausgearbeitet wurde.

Diese hat das Ziel, den Arbeitsort und Lebensraum in diesem Gebiet «langfristig zu stärken und zukunftsfähig zu machen». Der Kanton St.Gallen kategorisiert den Perimeter als Schwerpunktgebiet mit besten Voraussetzungen für die Wirtschaft und grossen Nutzungsreserven. Er umfasst rund 1,7 Millionen Quadratmeter, die sich nördlich entlang der Bahnlinie zwischen dem Gossauer Bahnhof und Winkeln erstrecken.

Der Verein Asgo (Areal St.Gallen West – Gossau Ost) wurde im Jahr 2017 ins Leben gerufen, heute umfasst er 35 Mitglieder. Dazu gehören 25 Unternehmen, zwei Energieversorger, eine Baugenossenschaft, die Städte St.Gallen und Gossau, die Gemeinde Gaiserwald, drei Privatpersonen sowie die Energieregion GSG.

Das Ziel sei, eine hohe Standort- und Arbeitsplatzattraktivität für ansässige wie neue Unternehmen zu erreichen und damit verbunden auch eine zukunftsfähige Infrastruktur aufzubauen, sagt Andreas Schläpfer, Koordinator der Asgo. Das Vorhaben ist komplex. Viele Faktoren würden bei der Planung eine Rolle spielen, unter anderem die Siedlungs- und Arbeitsplatzentwicklung, das Mobilitätsangebot und -verhalten oder das Freiraumangebot. Zudem seien die Möglichkeiten zur Entwicklung wegen des schon bebauten Raumes, der vorhandenen Infrastruktur sowie der finanziellen Mittel beschränkt.

Grosse Gedanken und Analysen gab es schon viele

Versuche, das Areal zu entwickeln, wurden in den vergangenen 30 Jahren schon einige unternommen – jedoch mit wenig Erfolg. Es habe viele Analysen und Studien dazu gegeben, sagt Schläpfer. «Meistens ist es aber dabei geblieben.» Die Umsetzung sei oft daran gescheitert, dass Akteure den Weg alleine gehen wollten. Das sei diesmal anders, das Vorhaben breit abgestützt. Er betont:

«Wir haben ein Vorgehen gewählt, das die Unternehmen, die Städte und den Kanton von Anfang an mitgenommen hat.»

Die Asgo hat neun Massnahmenbündel geschnürt, mit denen in den nächsten Jahren konkrete Vorhaben eingeleitet werden sollen. Ein entscheidender Faktor ist der Verkehr. Dort bestehe der grösste Handlungsbedarf, schreibt der Gossauer Stadtrat. Mehr Produktion und die Ansiedlung von zusätzlichen Arbeitsplätzen seien in der jetzigen Situation nicht möglich. Schon heute kommt es auf der Strasse zu Engpässen, auch die ÖV-Situation ist für die Asgo unbefriedigend. «So ist eine Entwicklung des Gebiets schwierig», sagt Schläpfer.

Viertelstundentakt am Bahnhof Winkeln

Der Ausbau des S-Bahn- und Busangebots sei ein Schlüsselfaktor für die Standortattraktivität und die damit verbundene Areal- und Standortentwicklung, heisst es in der Entwicklungsplanung. Bleibe das ÖV-Angebot unverändert, schmälere dies die Attraktivität für Firmen massiv, sich im Gebiet niederzulassen. Die wichtigsten Massnahmen beim Verkehr sind laut Schläpfer die Abstimmung zwischen der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie die Einführung des Viertelstundentakts am Bahnhof Winkeln.

Für letzteres setzt sich der St.Galler Stadtrat schon seit längerem ein – bisher ohne Erfolg. Erreicht werden solle die Verbesserung des ÖV-Angebots durch «klare politische Forderungen der involvierten Gemeinden und des Kantons», heisst es in den Unterlagen.

Künftiges Verkehrsaufkommen soll simuliert werden

Bei den meisten Massnahmen geht es in diesem Schritt aber vor allem um Grundlagenarbeiten, Analysen zu verschiedensten Themen sollen erstellt werden. Es seien vorwiegend Aufgaben der öffentlichen Hand, die bereits im kantonalen und in den kommunalen Richtplänen festgehalten sind, sagt Schläpfer. So soll ein Konzept etwa aufzeigen, wie Naherholungs- und Freiräume geschaffen, entwickelt und erhalten werden können.

Weiter soll simuliert werden, wie sich das Siedlungswachstum in den nächsten Jahrzehnten auf das Verkehrsaufkommen und das Mobilitätsverhalten auswirken wird. Weitere Massnahmen betreffen die Standortförderung, das Fuss- und Velonetz oder die Energieversorgung. «Singuläre Studien führen nicht zum Ziel, alles ist miteinander verknüpft und beeinflusst sich gegenseitig», sagt Schläpfer.

Gossau und St. Gallen sollen je 611'000 Franken zahlen

Nun ist aber erst einmal die Politik am Zug: Die Kosten für die Umsetzung der Massnahmen betragen insgesamt 1,74 Millionen Franken. Die Städte Gossau und St.Gallen tragen den Hauptteil der Kosten, je 611'000 Franken. Der Kanton übernimmt 345'000 Franken, die Gemeinde Gaiserwald 75'000 Franken und die Wirtschaft 92'000 Franken. Es ist vorgesehen, dass alle Beteiligten eine Charta unterzeichnen und ihre Beteiligung zusichern.

Das Gossauer Stadtparlament wird am 3. November über den Beitrag entscheiden, wie VBK-Präsident Florian Kobler (SP) auf Anfrage bestätigt. Bereits eine Woche zuvor ist laut Schläpfer das Stadtparlament St. Gallen an der Reihe. In Gaiserwald müssen die Stimmberechtigten nächstes Jahr noch an der Bürgerversammlung ihren Segen geben.

Stadträte weibeln für den Beitrag

Der Gossauer Stadtrat befürwortet den Beitrag. Er sieht ein «grosses Potenzial» in der Entwicklung des Gebietes und den «zwingenden Bedarf», die Planungen koordiniert mit allen Betroffenen anzugehen, schreibt er in seinem Bericht. Für eine zukunftsgerichtete Entwicklung des Gebietes seien eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der öffentlichen Hand sowie das Zusammengehen der Wirtschaft «wichtig und unumgänglich».