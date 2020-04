Jetzt macht auch Goldach seine Parkplätze am See dicht: Die Gemeinde verbietet zudem den Glaceverkauf am See Der Besucherandrang am Seeufer zwischen Rorschach und Goldach am Wochenende war riesig. Rorschach hat bereits am Freitag seine grössten Parkplätze geschlossen, was Ausflügler nicht wie gehofft fern hielt. Nun hat auch Goldach nach Absprache mit der Nachbargemeinde beschlossen, die Parkplätze beim Rietli und jenen bei der Badi zu schliessen. Rudolf Hirtl 06.04.2020, 11.27 Uhr

Rorschach - Leute spazieren und geniessen das schöne Wetter trotz Coronavirus und der Empfehlung möglichst nicht das Haus zu verlassen. Bild: Ralph Ribi

«Ich persönlich und weitere Leute aus der Verwaltung haben sich am Wochenende bei Hotspots wie der Kellen-Anlage oder dem Seeufer regelmässig vor Ort ein Bild von der Situation gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass sich die Leute diszipliniert verhalten und auf die geforderten Abstände geachtet haben», sagt Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Es seien zusätzlich Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens im Einsatz gestanden, um nach dem Rechten zu sehen.

Entwicklung ständig auf dem Radar

Gemperli räumt aber auch ein, dass der Besucherandrang am Seeufer sehr gross gewesen sei und daher nicht der Aufforderung des Bundesrates «Bleiben Sie zu Hause» entsprochen habe. «Das Bedürfnis der Menschen, sich an der frischen Luft aufzuhalten ist spürbar, wir haben die Entwicklung am See aber ständig auf dem Radar und werden wenn nötig einschreiten», so Gemperli.

Kein Glaceverkauf mehr am Seeufer

So habe der Krisenstab der Gemeinde auch über den Glacestand diskutiert, der just zu Beginn der Coronakrise im Rietli aufgetaucht ist. «Von den rechtlichen Vorgaben her ist es zwar nicht verboten, dort Glace zu verkaufen, doch wir wollen keine Anreize schaffen, um noch mehr Leute ans Seeufer zu locken. Aus diesem Grund werden wir die Bewilligung zurückziehen und am Goldacher Seeufer den Glaceverkauf über Ostern verbieten.» Dies gelte auch für jenen Stand, der schon seit mehreren Jahren beim Rietli stationiert sei. Ob Rorschach diesbezüglich mitzieht, ist noch nicht bekannt.

Sperre der Parkplätze soll auch Schaufahrten eindämmen

Eine Streife der Kantonspolizei St.Gallen ist am Goldach Seeufer unterwegs. Rudolf Hirtl

Während Rorschach die Parkplätze beim Seerestaurant und beim Strandbad bereits am Freitagabend geschlossen hat, blieben jene in Goldach übers Wochenende offen. Heute Vormittag hat nun der Gemeinderat entschieden, auch die seenahen Parkplätze in Goldach zu schliessen, vorläufig über die Osterfeiertage.

Damit soll auch das Schaufahren in Rorschach wenigstens eingedämmt werden. An sonnigen Wochenende zirkulieren dort über Stunden aufgemotzte und auf Hochglanz polierte Edelkarossen ganz nach dem Motto, sehen und gesehen werden.