«Jetzt erst recht», sagt sich der Rorschacher Jazz-Night-Veranstalter: Sieben Beizen, sieben Bands, viel Abstand und Desinfektionsmittel Die Rorschacher Jazz Night geht trotz steigender Coronafallzahlen über die Bühne. Die Veranstalter setzen auf Hygieneregeln und kommunizieren über allfällige Änderungen spontan auf ihrer Webseite. Ralf Rüthemann 09.10.2020, 05.00 Uhr

Rolf Hofstetter ist Gründervater der Rorschacher Jazz Night. Bild: Ralph Ribi

Lange stand die Jazz Night Rorschach auf der Kippe, doch jetzt gibt der Organisator Rolf Hofstetter grünes Licht: «Wir haben den Entscheid so lange wie möglich hinausgezögert. Nun findet die Jazz Night aber statt. Man kann nicht einfach alles aufgeben und nichts mehr tun», sagt der Gründer der Veranstaltung. Hofstetter sagt:

«Aber klar, wir gehen ein gewisses Risiko ein.»

Wie gut die Veranstaltung besucht sein wird, ist für Hofstetter schwierig abzuschätzen. Er spüre auch eine gewisse Unsicherheit in der Bevölkerung. Nichtsdestotrotz wollen die Leute wieder kulturelle Veranstaltungen besuchen. Der Veranstalter sagt:

«Es gibt diejenigen, die sagen, jetzt müsse man erst recht etwas unternehmen – bei aller Vorsicht und Einhaltung der bekannten Regeln.»

Rolf Hofstetter sieht die diesjährige Situation als hoffentlich einmalig: «Wir hoffen jedenfalls, dass sich innerhalb eines Jahres etwas tut mit Impfmöglichkeiten.» Grundsätzlich wird aber Jahr für Jahr aufs Neue entschieden, ob die Jazz Night wieder stattfindet. Im Moment sieht es für die Fortsetzung des Anlasses gut aus, denn eine Anpassung des Konzepts vor zwei Jahren gab der Veranstaltung wieder frischen Wind: Statt ausschliesslich Oldtime Jazz werden nun auch andere Stilrichtungen gespielt, wodurch wieder mehr Besucher angezogen werden.

Der Veranstalter steht selbst auf der Bühne

Die Jazz Night findet am Freitag, 30. Oktober, in mehreren Rorschacher Lokalen statt: In den Restaurants Schweizerhof, Treppenhaus, Falken, Mariaberg, Rössli, Münzhof und im Hotel Mozart. In jedem Lokal spielt eine Band – darunter auch die «River House All Star Band», in welcher Rolf Hofstetter selbst mitspielt. Ein Lokalwechsel sei nach wie vor möglich, sagt Hofstetter:

«Aus Erfahrung wissen wir, dass längst nicht alle Leute einen Wechsel vornehmen und dies meist nur in kleinsten Gruppen tun.»

Also auch 2020 sollte das kein Problem sein.

«Funkig und rockig» soll es klingen, zum Beispiel von der Band Groovin’J5. Bild: PD

Veranstalter bleiben optimistische und spontan

Da die Konzerte ausschliesslich in Restaurants stattfinden, gelten für diesen Anlass die schon bekannten Vorschriften für Wirte: grösserer Abstand der Tische, keine Stehplätze, Hände desinfizieren. Eine Maskenpflicht besteht nicht. «Klar kann sich das bis zum 30. Oktober wieder ändern», sagt Hofstetter. Und:

«Dann müssten wir erneut über die Bücher. Wir werden das auch noch zusätzlich auf der Webseite kommunizieren.»

Abgesagt werden könnte die Veranstaltung nur noch, wenn der Bundesrat erneut einen Lockdown oder schärfere Massnahmen bestimmt, welche den Aufenthalt in Beizen unmöglich machen würde. «Aber wir sind jetzt einfach optimistisch», sagt Hofstetter.

Der Headliner hätte dieses Jahr Justina Lee Brown sein sollen, doch sie musste aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. «Wir haben aber mit Larissa Baumann eine aufstrebende Schweizer Sängerin engagiert, die die Absage von Justina sicher verschmerzen lässt», sagt Hofstetter.

Larissa Baumann tritt anstelle von Justina Lee Brown auf. Bild: PD

Das Programm wird durch die Bands Walt’s Blues Box, Groovin’J5, River House All Star Band, Anderscht, Paradise Creek Jazz Band und Breiti & The Big Easy Gators vervollständigt. «Es wird ziemlich funkig und rockig klingen in Rorschach», sagt Hofstetter. Es werden auch die Musikrichtungen Blues, Swing, Dixie, Boogie Woogie und experimentelles Hackbrett zu hören sein.