«Jedes Geschäft muss selbst beurteilen, was ihm am meisten bringt»: Längere Öffnungszeiten lohnen sich in der St.Galler Innenstadt bisher nur für die Grossen Seit zwei Monaten dürfen Läden in der Innenstadt länger offen halten. Bisher tun das nur wenige. Doch im Advent könnten weitere Läden nachziehen. Eine Zwischenbilanz. Marlen Hämmerli 25.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wären die Öffnungszeiten einheitlicher, würden auch mehr Kundinnen und Kunden einkaufen kommen, heisst es bei Aldi. Bild: Benjamin Manser (13. Juni 2020)

In St.Gallen zu Randzeiten einkaufen, das benötigt derzeit Vorbereitung. Die Öffnungszeiten in der Innenstadt gleichen einem Flickenteppich, so viel steht nach zwei Monaten mit erweiterten Geschäftszeiten fest: Am Samstag schliessen einige Läden um 17 Uhr, andere um 18 Uhr. Unter der Woche haben viele ab 18.30 Uhr zu, darunter vor allem kleine Geschäfte.

Andere hingegen lassen um 19 oder um 20 Uhr die Läden runter. Noch komplizierter wird es am Donnerstag, wenn einzelne zum Abendverkauf bis 20 oder 21 Uhr verlängern. So handhaben dies zum Beispiel das Rösslitor oder der Zolli-Bolli im Neumarkt.

Pro City gibt keine Empfehlung mehr ab

Ralph Bleuer, Präsident der Detaillistenorganisation Pro City St.Gallen, sagt dazu: «Eine einheitliche Lösung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das war schon früher so.» Bei Pro City wolle man zu diesem Thema keine Empfehlung mehr abgeben.

Pro-City-Chef Ralph Bleuer. Bild: Michel Canonica (14. September 2018)

Das klang zur Einführung der erweiterten Ladenöffnungszeiten noch anders. Damals dachte die Detaillistenorganisation darüber nach, eine Empfehlung abzugeben. «Die Öffnungszeiten wurden gelockert. Wir wollen diese nicht wieder einschränken», sagt Bleuer nun.

«Jedes Geschäft muss selbst beurteilen, was ihm am meisten bringt.»

Die Läden seien sehr unterschiedlich. Die Bedürfnisse unterscheiden sich vom Spezialitätenlädeli bis zur Kleiderkette stark. «Wichtig ist, dass jedes Geschäft die Öffnungszeiten klar kommuniziert. Wichtig ist auch, dass sich Kundinnen und Kunden vorab informieren», sagt Bleuer.

Ähnlich tönt es bei einzelnen Geschäften. «Aus Kundensicht wären einheitliche Ladenöffnungszeiten sicher attraktiver. Aber jedes Geschäft muss für sich selber abwägen», sagt Lukas Aebersold, Projektleiter Kommunikation der Genossenschaft Migros Ostschweiz.

Einheitliche Zeiten würden mehr Leute anlocken

Der Flickenteppich wirkt sich auch auf die Kundenfrequenzen in der Migros Neumarkt aus. Bis auf Samstag und Donnerstag gebe es da jedoch noch Steigerungspotenzial, sagt Aebersold. «Das hängt sicher auch damit zusammen, dass die Migros eines der wenigen Geschäfte ist, das die erweiterten Öffnungszeiten nutzt.»

Mitte Juni hatte es am Samstag nach 17 Uhr kaum noch Leute in der Migros Neumarkt. Bild: Benjamin Manser (13. Juni 2020)

Insbesondere die zusätzliche Stunde am Samstag entspreche einem Kundenbedürfnis. Aber auch am Donnerstag werde gerne nach 19 Uhr eingekauft.

«Die verlängerten Öffnungszeiten werden je länger, je mehr genutzt.»

Die Entwicklung sei jedoch abhängig vom Verlauf der Coronapandemie. Durch diese ist es laut Aebersold zudem schwierig, ein klares Fazit zu ziehen. «Die Pandemie und die Sommerferien haben das Einkaufsverhalten unserer Kundinnen und Kunden stark verändert.»

Für fundierte Schlüsse sei es zu früh, heisst es auch bei Aldi. Erfahrungsgemäss brauche es ein wenig Zeit, bis die Kundschaft sich an neue Öffnungszeiten gewöhnt und das Einkaufsverhalten angepasst habe. Etwas stellt Pressesprecher Philippe Vetterli aber fest:

«Die Kundinnen und Kunden verteilen sich seit der Anpassung besser über den Tag.»

Kurz vor Ladenschluss in der Aldifiliale. Die Verantwortlichen sind zufrieden damit, wie sich die Kundenfrequenzen entwickeln. Bild: Benjamin Manser (13. Juni 2020)

Zudem habe es samstags nach 17 Uhr jeweils viele Leute. Noch besser wäre es, hätten die Läden in der Innenstadt einheitliche Öffnungszeiten. «Das würde sich aus unserer Sicht noch positiver auswirken», sagt Vetterli. Generell sei man aber zufrieden, wie sich die Filiale im Neumarkt entwickle. Diese ist vergangenen Dezember eröffnet worden. Es ist die erste Aldifiliale in der St.Galler Innenstadt.

Die Denner-Filiale im Neumarkt hat seit diesem Monat ebenfalls länger offen. Zu den Kundenfrequenzen könne man aufgrund dieser kurzen Zeit und wegen der Sommerferien noch nichts sagen, erklärt Mediensprecher Thomas Kaderli auf Anfrage. Man werde nach den Sommerferien die verlängerten Öffnungszeiten aktiv bewerben.

Coop hat hingegen die Öffnungszeiten der Filiale an der Neugasse und von Coop City am Bohl früh angepasst. Man sei zufrieden mit den Kundenfrequenzen am Samstagabend, sagt Mediensprecher Markus Brunner. Man erwarte weiter steigende Zahlen, besonders bei Coop City. Die Filiale wird bis Ende Jahr umgebaut.

Coop machte mit einem Schild vor dem Eingang auf die angepassten Öffnungszeiten aufmerksam. Bild: Benjamin Manser (13. Juni 2020)

Unter der Woche – abgesehen vom Donnerstag – schliessen beide Filialen weiterhin um 19 Uhr. «Ab dann nimmt die Kundenfrequenz in der Innenstadt ab», sagt Brunner. Ändere sich das Kundenbedürfnis, passe man die Öffnungszeiten an. So hat aktuell die Filiale an der Neugasse donnerstags noch bis 21 Uhr offen.

Derzeit sind Gewerbler mit anderem beschäftigt

Zwei Monate nach der Ausweitung der Öffnungszeiten zeigt sich zudem: Grosse Geschäfte nutzen sie, kleine nicht. Logisch, eine Person alleine kann nicht dieselben Öffnungszeiten abdecken wie ein Geschäft mit sechs Angestellten. Werden also kleine Läden doch benachteiligt? Ralph Bleuer von Pro City verneint.

«Die Ungleichheit ist durch die Möglichkeit der erweiterten Öffnungszeiten nicht grösser geworden.»

Er wisse von Ladenbesitzern, die überlegen, die Öffnungszeiten in der Adventszeit auszuweiten. Andere hätten einen anderen Zeitpunkt für die Ausweitung festgelegt, entschieden, die Öffnungszeiten beizubehalten oder würden die Situation weiter beobachten. «Die Ausweitung ist in einer Phase möglich geworden, in der die Läden mit ganz anderem beschäftigt sind.» So arbeite in manchen Läden das Personal weiterhin reduziert. Ein Fazit sei deshalb noch nicht möglich.

Stadtpräsident Thomas Scheitlin betont, es sei zu früh für ein Fazit. «Verschiedene Massnahmen greifen nun ineinander und sind nach wenigen Wochen noch nicht bewertbar.»

Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Bild: Ralph Ribi (28. April 2020)

Scheitlin erwähnt als Beispiel die neue Werbekampagne des «City Management Board». Diese richtet sich primär an Sanktgallerinnen und Sanktgaller und soll die Stadt unter anderem als attraktiven Ort fürs Einkaufen positionieren.

Gut möglich also, dass der Flickenteppich bald ausgebessert wird. Oder um es mit den Worten von Kathrin Baumgartner, Geschäftsleiterin der auf Tee und Kaffee spezialisierten Baumgartner & Co. AG zu sagen: «Kleine Geschäfte können rasch reagieren und Öffnungszeiten anpassen.»