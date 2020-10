Jeden Donnerstag spielen Hobbysportler auf der St.Galler Kreuzbleiche Touch Rugby – Zuschauer sind eingeladen, mitzuspielen Auf der Kreuzbleiche, neben dem Fussballplatz, spielen Hobbysportlerinnen und -sportler regelmässig Touch Rugby. Die Gruppe ist entstanden, weil eine St.Gallerin die Sportart in der Schweiz vermisste. Mirjam Bächtold 15.10.2020, 05.00 Uhr

Expats und Schweizer spielen jeweils neben dem Fussballfeld auf der Kreuzbleiche Touch Rugby. Bild: Michel Canonica (8. Oktober 2020)

Es ist nicht einfach, dem Ball mit den Augen zu folgen. Ein Spieler packt ihn, rennt nach vorne und wird sogleich von einem Gegner am Rücken abgeklatscht. Der Spieler muss den Ball auf die Wiese legen, wo ihn sich sofort ein Teamkamerad schnappt. Das Ziel: Den kürbisförmigen Rugby-Ball hinter der imaginären Linie ablegen, die durch zwei Rucksäcke markiert wird. Auf der Wiese neben dem Fussballfeld auf der Kreuzbleiche spielen 13 Männer und drei Frauen Rugby, ohne sich gegenseitig umzuwerfen.

Neben der Wiese bleiben immer wieder Schaulustige stehen und beobachten die hier immer noch fremde Sportart. Auch Brian Frank blieb eines Tages auf seiner Joggingrunde neugierig neben dem Platz stehen und schaute zu, bis ihn jemand zum Mitspielen aufforderte. Seither kommt er fast jeden Donnerstagabend zum Spiel hierher.

Nagelschuhe sind bei diesem Spiel von Vorteil: Ein Spieler schnappt sich den Rugby-Ball. Bild: Michel Canonica (8. Oktober 2020)

In Neuseeland ist Touch Rugby populär

Die Sportart, die Brian Frank und die anderen spielen, heisst Touch Rugby. Es ist eine schnelle und sanfte Version des traditionellen Rugbys. «Man könnte sagen, es ist die kleine Schwester», sagt Johanna Feil. Sie hat die Sportart in Neuseeland kennen gelernt.

Johanna Feil vermisste die Sportart in der Schweiz. Bild: Mirjam Bächtold

Dort ist sie von den Spielwiesen nicht wegzudenken. Über die Sommermonate bildet fast jedes Unternehmen ein Team – oder auch mehrere – und nimmt an einem Turnier teil, dass den ganzen Sommer dauert. Johanna Feil hat zwei Jahre in Neuseeland gelebt und als Lehrerin gearbeitet. Ihr Mann Stefan kennt die Sportart aus England, wo er sie oft gespielt hat. In St.Gallen spielt er zu dieser Zeit beim Sportklub Bishops das normale Rugby.

Seine Frau vermisst die Sportart aus Neuseeland. Deshalb beschliessen sie, mit einem befreundeten Paar aus Christchurch die Spiele auf der Kreuzbleiche zu organisieren. «Der Mann meiner Freundin brachte genügend Spieler aus seinem Unternehmen zusammen», sagt Johanna Feil. Es sind alles Expats. Also Angestellte, die für den Job ihre Heimat verlassen und für einige Jahre im Ausland leben.

Aus Spass an der Sache und nicht wegen Wettkämpfen

Das war vor elf Jahren. Seither vergeht kaum ein Donnerstagabend, an dem nicht Touch Rugby gespielt wird. In der Schweiz gibt es einige Touch-Rugby-Klubs, die auch an Wettkämpfen teilnehmen. Doch bei der St.Galler Gruppe steht der Spass im Vordergrund. «Wir sind bewusst kein Verein und wir wollen auch nicht für Wettkämpfe trainieren», sagt Stefan Feil. Dass jemand von ihnen als Präsident bezeichnet werde, sei eher als Scherz gemeint.

Viele Spieler sind durch Zufall dazugestossen, wie etwa Brian Frank. Feil sagt:

«Wir sprechen oft Leute an, die uns zuschauen und fragen sie, ob sie mitspielen wollen.»

Stefan Feil hat auch bei den Bishops Rugby gespielt. Bild: Mirjam Bächtold

Es seien alle willkommen, derzeit spielen Frauen und Männer im Alter von 25 bis 45 Jahren mit. Wobei die Frauen an diesem Donnerstagabend klar untervertreten sind. Claudia Gafko ist eine von ihnen. Ihr macht es nichts aus, in der Minderheit zu sein. «Am Anfang war ich schon eher zurückhaltend. Aber es ist eine tolle Gruppe, jeder versucht, jeden zu integrieren, egal ob Mann oder Frau», sagt sie.

Dass der soziale Aspekt im Vordergrund steht, zeigt sich auch daran, dass meistens keine Punkte gezählt werden. «Wir spielen einfach. Höchstens in der letzten Viertelstunde gilt es ernst und wir zählen mit», sagt Stefan Feil.

Zu den Spieltreffen gehört auch der Austausch nach dem Training am Stammtisch. «Mittlerweile sind wir nicht nur eine Spielgemeinschaft, daraus sind Freundschaften entstanden. Wir unternehmen auch viel nebst dem Touch Rugby», sagt Johanna Feil. Sie pausiert zwar momentan mit Spielen, weil sie kleine Kinder hat, geht aber oft mit ihnen zum Zuschauen auf die Kreuzbleiche.

Die Spieler treffen sich jeweils am Donnerstag, ab 18 Uhr. Bild: Michel Canonica (8. Oktober 2020)

Ein Work-out mit sozialer Komponente

Touch Rugby ist schneller als das normale Rugby. Von Rugbyspielern wird es oft als Trainingsmethode angewendet. Doch auch als Spiel für sich scheint es Spass zu machen. «Es ist wie ein Work-out. Man kommt ins Schwitzen, hat aber die soziale Komponente, das gefällt mir», sagt Johanna Feil.

Auch den internationalen Aspekt der Gruppe findet sie spannend. Jeder könne dazu stossen. Momentan seien viele Englischsprachige dabei, die das Spiel aus ihrer Kindheit oder Jugend kennen, aber auch Deutsche, Österreicher und Schweizer spielen mit. Stefan Feil erinnert das Touch Rugby an seine aktive Zeit bei den Bishops.

Nach einer Verletzung musste er dort als Spieler aufhören. «Beim echten Rugby sind der Adrenalinkick und der Ehrgeiz schon grösser als hier, weil man den Gegner zu Fall bringt oder selbst zu Fall gebracht wird», sagt er. Und ergänzt: «Aber ich freue mich auch auf jeden Donnerstag – auf das Spiel und vor allem meine Freunde.»