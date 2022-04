Jahrmarkt «Wir geniessen es einfach, wieder unbeschwert zu schlendern»: Der Offa-Jahrmarkt hat begonnen Der erste Frühlingsjahrmarkt komplett ohne Massnahmen ist gestartet. Die Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern sowie den Markthändlerinnen und Händlern ist äusserst positiv. Einige lassen aber weiterhin Vorsicht walten. Joshua Lindenmann Jetzt kommentieren 20.04.2022, 19.30 Uhr

Insgesamt bieten über 36 Fahr- und Laufgeschäfte Unterhaltung für Kinder und Erwachsene. Bilder: Belinda Schmid 93 Markthändler bieten eine diverse Auswahl an Waren an. Die Bahn Break Dance im Zentrum des Spelteriniplatzes.

Es ist ein St.Galler Frühlingsmorgen. Die Sonne scheint, aber das Thermometer zeigt vier Grad an. Bereits vom Marktplatz her ist ein Strom von Leuten in Richtung Spelteriniplatz wahrzunehmen. Je näher man dem Jahrmarkt kommt, desto lauter erklingt das Schreien von Adrenalinjunkies.

Vor dem Messehaupteingang bilden sich bereits erste Schlangen. Anders sieht es beim Bratwurststand der Metzgerei Schmid aus. Um 10.30 Uhr will noch niemand eine Bratwurst. Trotzdem ist die Stimmung gut. «Es ist schön, dass sich Leute wieder frei bewegen können», sagt Jocelyne Rüdin, Mitarbeiterin beim Schmid-Stand. Ihr gefalle, dass jetzt alles wieder so sei wie früher.

Seit 44 Jahren an der Olma

Gegenüber befindet sich der Raclette-Stand von Astrid Mascetti. Sie komme schon seit 44 Jahren regelmässig an die Olma und die Offa. «Ich bin froh, dass alles wieder normal ist. Speziell für Messen ist es wichtig, dass die Leute wieder uneingeschränkt zusammen sein können», sagt Mascetti.

Neben dem Raclette-Stand liegt der Rohner Magenbrot Stand. Er ist vielleicht einer der bekanntesten Stände an der Offa. «Wir hatten bereits viele Anlässe ohne Massnahmen, die Offa ist nicht unser erster», sagt Patrick Rohner. Die Bevölkerung sei begeistert. Rohner sagt:

«Das Arbeiten ist angenehmer ohne Masken.»

Ebenfalls sehe man die Mimik der Gesichter wieder. Zwischen den Marktbuden schlendert ein Vater mit seinen zwei Kindern, eines rennt aufgeregt voraus. «Tipptopp, alles bestens», antwortet der Vater Christian Prasciolu auf die Frage nach der Stimmung. Wie alle sei auch er froh, dass es wieder in die Normalität zurückgeht. «Ich denke, es ist richtig so und es tut uns auch allen gut», sagt Prasciolu.

Die Bahn namens Break Dance in Aktion. Bild: Belinda Schmid

Hier kennt jeder jeden

Ein paar Meter weiter preist ein Händler lautstark seine Waren an. Der Inhaber des Standes ist Othmar Huwiler. Er verkauft Reinigungsmittel und ist ebenfalls optimistisch: «Es ist toll, dass wir wieder ausstellen dürfen.» Unser Gespräch wird durch eine überschwängliche Begrüssung zweier benachbarter Schausteller unterbrochen. «Hier kennt jeder jeden», kommentiert Huwiler. Er nehme bei den Leuten ein Bedürfnis wahr, sich wieder treffen zu wollen. Die Stimmung sei dementsprechend sehr gut.

Auch bei Passant Bruno Härri ist die Stimmung positiv. Im Moment habe es einfach noch zu wenig Leute an der Marktstrasse. «Es ist eine Freude, wenn man wieder an die Offa darf», sagt Härri. Als Stadtsanktgaller sieht er die Offa als Pflichtanlass.

Es kann sich jederzeit wieder ändern

Weiter geht der Rundgang in Richtung Spelteriniplatz. Am St.Galler-Möckli-Stand steht Marcel Borth. Er hat eine etwas andere Meinung:

«Ich konnte auch mit den Massnahmen sehr gut leben. Ich denke, es ist eine Einstellungssache.»

Er möge es aber den Leuten gönnen, wenn sie wieder ohne Einschränkungen unterwegs sein können. Falls es zu kurzfristigen Änderungen komme, sei er gut vorbereitet. So könne zum Beispiel ein Plexiglasschutz jederzeit wieder montiert werden. Auch hat es Desinfektionsmittel am Stand. «Es ist noch nicht vorbei und wir wollen das den Leuten auch zeigen», sagt Borth. Er mache das auch zum Selbstschutz.

Ähnlich sieht das auch Patrick David, er verkauft Handyhüllen aus Holz: «Ich stelle hier am Stand Desinfektionsmittel sowie Masken zu Verfügung. So können sich die Leute schützen, wenn sie es wollen.» Die Leute wollen wieder raus und miteinander zusammenkommen. So sieht das auch eine Familie, die gerade vorbeikommt: «Wir sind als Familie lange nicht mehr am Jahrmarkt gewesen. Wir geniessen es einfach, wieder unbeschwert zu schlendern.»

Erleichterung beim Präsidenten des Marktverbandes

Auch Jürg Diriwächter, Präsident des Schweizerischen Marktverbandes zeigt sich erleichtert: «Es ist befreiend. Endlich einmal ein Anlass ohne Eintrittskontrollen, Masken und Einschränkungen. Aber Hauptsache, wir konnten arbeiten.» Er denkt, dass es für alle eine Erlösung gewesen sei, als die Massnahmen aufgehoben wurden. Diriwächter betreibt zusammen mit seiner Frau den Stand «Öpfelchüechli vo de Doris». Trotz der Euphorie setzen sie weiterhin auf Plexiglasscheiben und Desinfektionsmittel.

Etwas weiter hört man das jahrmarkttypische Klappern von Büchsen. Am Büchsenschiessstand von Roger Hauri ist zurzeit noch wenig los. «Ich bin froh, dass es wieder losgeht». Er sei gespannt, wie die Stimmung in den nächsten Tagen werde.

