Jahrhundertauftrag Täfer, Türen, Tische: Das Gossauer Holzbauunternehmen Hardegger arbeitet bei der Restauration von Schloss Hauptwil mit Seit mehr als einem Jahr ist das stattliche Anwesen in Hauptwil der Arbeitsort von Magnus Eicher. Der gelernte Schreiner der Firma Hardegger Holzbau AG aus Gossau findet für jedes Problem aus Holz eine Lösung. Tobias Haag Jetzt kommentieren 06.05.2022, 11.59 Uhr

Magnus Eicher und Sandro Hardegger (von links) sind stolz darauf, Schloss Hauptwil zu neuem Glanz zu verhelfen. Foto: Ralph Ribi

Wir treffen Magnus Eicher und Sandro Hardegger, den Inhaber der Hardegger Holzbau AG auf dem herrschaftlichen Anwesen, das im 17. Jahrhundert von der Familie Gonzenbach gebaut wurde. Lieferwagen fahren vor, Arbeitsmaterial liegt bereit, es herrscht emsiges Treiben. Das Gespräch mit den beiden Handwerkern findet im neu restaurierten Teezimmer des Hauptgebäudes statt, in dem die Besitzerfamilie Matuschka von Greiffenclau in Zukunft wohnen wird.

Wie alles begann

«Begonnen hat alles mit einem Brandschutzkasten», sagt der 31-jährige Hardegger. Er ist gelernter Zimmermann, verheiratet und Vater von drei kleinen Kindern. Er hat den Familienbetrieb, den es seit 1987 gibt, im Jahr 2020 übernommen. Die Firma hat 14 Mitarbeiter, von denen jeweils drei bis vier im Schloss arbeiten. Empfohlen durch einen anderen Handwerker auf der Schlossbaustelle, bekam man den Auftrag, einen Brandschutzkasten für eine neue Heizung zu machen. Der Eigentümer des Schlosses schien mit der Arbeit sehr zufrieden gewesen zu sein und übergab der Hardegger Holzbau AG weitere Aufträge.

Für viele davon, insbesondere für die kniffligen, zeichnet sich Magnus Eicher verantwortlich. Der 53-Jährige ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Der gelernte Schreiner arbeitete nach der Lehre ein paar Jahre auf dem Beruf, bevor er das Element wechselte und sich vor allem mit Stein beschäftigte. Nach Jahren fand er den Weg zurück zum Holz und in die Firma Hardegger. Nun ist das Schloss Hauptwil seit mehr als einem Jahr sein Hauptarbeitsort. Auch dies ist eine Rückkehr. Eicher wuchs in St.Pelagiberg auf und besuchte in Hauptwil die Schule. In den Räumen, die er heute restauriert und die damals als Altersheim genutzt wurden, durfte er sogar als Junge einmal mit seiner Trompete musizieren.

Jahrhundertauftrag

Sandro Hardegger fehlt zwar dieser spezielle Bezug zum Schloss, aber der Stolz darüber, dass seine Firma diesen Auftrag bekommen hat, ist ihm anzumerken. Sogar das Wort «Jahrhundertauftrag» ist im Teezimmer zu hören. «Ich denke, dass wir nicht noch einmal die Chance kriegen, ein Schloss zu restaurieren», sagt Hardegger. Er vergisst nicht zu erwähnen, dass sein Vater einen grossen Anteil daran hatte, dass die Holzbaufirma diesen speziellen Auftrag ergattern konnte.

Das verwendete Nussbaumholz passt sich farblich schnell dem «alten» Holz an. Foto: Ralph Ribi

Türen restaurieren, Kästen richten und Wandverkleidungen ersetzen, das sind nur einige der Arbeiten, die gemacht werden müssen. Was nach Routine tönt, ist alles andere als Alltagsgeschäft. Über die Jahre, in diesem Fall sogar Jahrhunderte, wurde im Schloss viel verändert. Das Anwesen hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nach der Ära Gonzenbach gab es einige Besitzerwechsel. Zwischen 1891 und 1951 beherbergte das Schloss eine Haushaltungsschule. Anschliessend wurde das Gebäude als Altersheim genutzt. In all diesen Jahren gingen Dinge kaputt oder wurden zweckentfremdet. Alles wieder in den Originalzustand zu bringen, erfordert Fantasie und Kreativität. Beides bringt Magnus Eicher mit.

Handwerk als Kunstform

Er scheint nicht allzu gerne über seine Person zu sprechen. Wenn er aber von seiner Arbeit erzählt, sprühen die Funken. Man kann sich vorstellen, mit wie viel Freude der Mann an die Lösung von Problemen geht. Eicher erklärt, wie es meist abläuft: «Herr oder Frau Matuschka kommen mit einem Anliegen und erklären, wie sie es gerne hätten. Wir nehmen das Problem zur Kenntnis und überlegen uns Lösungen. Manchmal passiert das im Geschäft beim Feierabendbier. Vielleicht schlafen wir noch eine Nacht darüber. Dann versuchen wir, eine Lösung zu präsentieren, die für die Schlossherren stimmt und auch preislich im Rahmen liegt. Schliesslich geht es an die Umsetzung.»

So geschehen auch beim Esszimmertisch. Aus zwei Platten und einem kaputten Fuss zauberten die Handwerker einen riesigen Ausziehtisch, der nun repräsentativ im Raum steht. Der berühmte deutsche Dichter Friedrich Hölderlin, welcher auf Schloss Hauptwil die Kinder der Familie Gonzenbach unterrichtete, hätte den Anblick wohl mit seinem bekannten Aphorismus «Lern im Leben die Kunst, im Kunstwerk lerne das Leben» kommentiert.

Der Esstisch der Familie Matuschka bestand vor der Restauration durch die Firma Hardegger aus vielen Einzelteilen. Foto: Ralph Ribi

Die meisten Arbeiten im Hauptgebäude sind nun abgeschlossen. Für die Firma Hardegger geht jetzt die Restaurierung im grossen Nebengebäude weiter. Dort sind Büros geplant. Die beiden Handwerker betonen, dass die Zusammenarbeit mit der Besitzerfamilie immer sehr wohlwollend war. Auch mit dem Bauleiter Martin Ziegler stimmte die Chemie.

Auf die Frage, worauf er besonders stolz sei, antwortete Sandro Hardegger: «Wir sind stolz darauf, dass die Familie Matuschka Freude an unserer Arbeit hat und es so gekommen ist, wie sie es sich vorgestellt haben.» Auf die Zukunft angesprochen meint Eicher: «Langweilig wird es uns sicher nicht.» Er freut sich auf den Moment, an dem er das Schloss nach Abschluss aller Arbeiten mit seiner Familie besuchen darf.

