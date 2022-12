Jahreswechsel Toleranz, mehr Schlaf, ein Leben ohne Angst: Das wünschen sich Persönlichkeiten aus der Region St.Gallen für 2023 Das Jahr 2022 ist bald Geschichte. Politiker Paul Rechsteiner, Musikerin Priya Ragu, Stiftsbibliothekar Cornel Dora, Walter-Zoo-Direktorin Karin Federer, Handballtrainer Zoltan Cordas und Schriftstellerin Anna Stern erzählen, was sie sich für das kommende Jahr wünschen. Marlen Hämmerli, Rudolf Hirtl, Julia Nehmiz, Judith Schönenberger, Samantha Wanjiru, Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Paul Rechsteiner Bild: Donato Caspari

Wenn ich mir die Perspektiven fürs kommende Jahr überlege, dann steht für mich die Hoffnung auf den Sturz Putins und die Niederlage Russlands im Vordergrund. Den Angriffskrieg gegen die Ukraine vom 24. Februar 2022 hätten wir uns noch vor einem Jahr nicht vorstellen können. Er überschattet alles, in Europa und in der Schweiz.

Dauert der Krieg länger, was zu befürchten ist, bleibt entscheidend, dass die Solidarität nicht nachlässt. Die Offenheit gegenüber geflüchteten Menschen als gelebte Realität ist ein wichtiger Beitrag der Schweiz. Überhaupt gehören die Solidarität und Offenheit meiner Meinung nach zum Besten, was die Schweiz ausmacht: Lebenschancen für alle, nicht nur für die materiell Begüterten.

Was die persönliche Seite betrifft, so lasse ich mit Blick auf das kommende Jahr alles mal auf mich zukommen. Wer weiss, was ich plötzlich mit neuen Augen sehen werde?

Priya Ragu Bild: Marius Eckert

2022 war ein intensives Jahr. Ich habe 50 Konzerte gespielt und war viel im Studio, um mein Débutalbum aufzunehmen. Zwischen Musikvideos und Auftritten habe ich mein Bestmögliches versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. In den letzten Monaten nutzte ich die Zeit, um mich meinem Privatleben zu widmen.

Für 2023 wünsche ich mir und anderen, dass wir Dinge ermöglichen, die uns die letzten Jahre verwehrt blieben. Ich glaube, es ist noch wichtiger geworden, sich nicht ablenken zu lassen von dem, was um einen passiert. Man sollte auf die Dinge fokussieren, die einem wichtig sind. Ich habe 2022 gelernt, dass alles zum richtigen Zeitpunkt passiert und man nicht alles kontrollieren kann.

Ich glaube, 2023 wird das Jahr meines Lebens. Ich werde viel reisen, neue Leute kennen lernen und geistig nochmals über mich hinauswachsen. Deshalb kaufe ich mir auch eine neue Kamera, um alle Momente einzufangen.

Cornel Dora Bild: Belinda Schmid

Ich wünsche mir für das neue Jahr, dass wir uns alle wieder mehr als Gemeinschaft verstehen und lernen, aufeinander zuzugehen. Dass wir mehr Respekt, Wohlwollen und Empathie füreinander empfinden und auch in unseren persönlichen Beziehungen mehr Ehrlichkeit und Offenheit pflegen. Den Wunsch habe ich nicht nur wegen der aktuellen Erlebnisse: In meinen Augen ist es eine allgemeine Entwicklung, dass der Gemeinschaftssinn verloren geht und der Eigensinn zunimmt.

Auch wünsche ich mir, dass wir besser lernen, mit den modernen Kommunikationsmitteln und mit Social Media umzugehen. Dass wir erkennen, wo Menschen manipulativ werden, und Grenzen setzen, wo es Grenzen braucht.

Für mich selbst wünsche ich mir mehr Schlaf und mehr Zeit für Einkehr. Es war persönlich wie beruflich ein sehr strenges, herausforderndes und lebhaftes, aber trotz allem auch ein schönes Jahr.

Karin Federer Bild: Tobias Garcia

Für 2023 wünsche ich mir wieder mehr Zeit, um einfach einmal durch den Walter-Zoo zu spazieren und die Tiere und die Gäste zu geniessen. Das hat in diesem Jahr etwas gefehlt. 2022 bin ich gefühlt von Sitzung zu Sitzung gerannt. Für den Zoo wünsche ich mir, dass wir die Weiterentwicklung vorantreiben und einige Projekte des Masterplans 2040 weiter umsetzen können.

Auch privat ist die Zeit oft knapp. Ich will öfter etwas mit meinem zweijährigen Gottimeitli unternehmen. Wir könnten meinen Naturgarten zusammen entdecken, den ich seit diesem Jahr zu Hause pflege. Dort hat sich im Sommer bereits eine Gelbbauchunke eingelebt.

Für unsere Gesellschaft ganz allgemein wünsche ich mir die Fähigkeit, Dinge etwas differenzierter sehen zu können. Ansonsten werden wir zu einer Gesellschaft von Schwarz-Weiss-Denkern. Ich hoffe zudem, dass der schreckliche Krieg in der Ukraine ein Ende findet.

Zoltan Cordas Bild: Nik Roth

Gesundheit, das ist mein Wunsch für das neue Jahr. Für die Familie, für meine Spieler, für meine Umgebung, für die Welt, und für mich auch. Wenn die Menschen gesund sind, auch geistig, dann geht es allen besser. Nach den beiden Coronajahren wünscht sich das doch jeder. Und: Wenn man gesund ist, ergibt sich der Rest. Wir hatten in unserer Mannschaft in letzter Zeit ein bisschen Pech mit Verletzungen. Sportlich lief es nicht ganz optimal. Die Spieler sind wie mein Kapital, wenn sie gesund sind, gibt es eine hohe Rendite, wenn sie verletzt sind, muss ich ziemlich abschreiben.

Gesundheit und vernünftig sein, das ist die Grundlage für Erfolg, ob in der Schule, im Sport, in der Familie oder in der Politik. Klar will ich sportlich Erfolg haben, aber nicht auf Kosten der Gesundheit anderer. Für die Gesellschaft würde ich mir zudem ein bisschen mehr Toleranz wünschen. Ein Blick in die aktuelle Weltlage zeigt, davon haben wir zu wenig.

Anna Stern Bild: Gaetan Bally/Keystone

Ich wünsche all jenen, die für ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit und eine selbst bestimmte Zukunft kämpfen, dass sich ihr Mut und ihre Entschlossenheit auszahlt. Das beschränkt sich nicht nur auf die Ukraine, sondern ist an vielen anderen Orten auch ein Thema.

Gleichzeitig sollten wir uns unserer privilegierten Welt mit Demut bewusst sein. Ein schönes Zuhause, ein warmes Essen, ein Schlaf ohne Sirenenalarm und die Möglichkeit, ohne Angst vor Tretminen durch einen Wald zu spazieren, sind nicht selbstverständlich. Wir müssen etwas von dem, was uns in den Schoss gefallen ist, zurückgeben.

Unabhängig von Jahreszahlen habe ich – schwimmend, schreibend, forschend – eine Aussage David Bowies im Ohr: «Wage dich immer etwas weiter ins tiefe Wasser hinaus, als du dich wohlfühlst. Geh ein bisschen über deine Grenzen hinaus, wenn du dann keinen Boden mehr unter deinen Füssen spürst, bist du bereit, neue Dinge zu wagen.»

