Das läuft an Silvester in der Stadt St.Gallen und Umgebung

Jahreswechsel Pingpong, Party, Traditionen: Das läuft an Silvester in der Stadt St.Gallen und in der Region Erstmals seit zwei Jahren findet Silvester ohne Einschränkungen statt. In der Stadt St.Gallen und der Umgebung finden am kommenden Wochenende zahlreiche Events statt, an denen die Neujahrswende zelebriert werden. Eine Auswahl. Davide De Martis 28.12.2022, 18.00 Uhr

Jedes Jahr treffen sich an Silvester Hunderte Menschen auf dem St.Galler Klosterplatz. Bild: Michel Canonica

Wer Silvester gerne an Partys und Veranstaltungen verbringt, darf sich freuen. Nach zwei Jahren, in denen mit Coronamassnahmen ins neue Jahr gefeiert wurde, finden dieses Jahr in der Stadt St.Gallen und der Region wieder alle Feste ohne Einschränkungen statt. Ob Klub, gemütliches Beisammensein oder öffentliche Versammlung: Im Raum St.Gallen gibt es für jede und jeden etwas.

Seit Jahren treffen sich auf dem St.Galler Klosterplatz Hunderte Menschen zu Silvester. Diese Ansammlung ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der St.Galler Neujahrsfestivitäten geworden. Da der Stiftsbezirk ein kultur- und bauhistorisch sensibler Ort ist, macht die Staatskanzlei des Kantons alle Besucherinnen und Besucher in einer Medienmitteilung darauf aufmerksam, dass dort ein striktes Feuerwerksverbot gilt.

Auch auf der Kreuzbleiche, dem Höhenweg und den Drei Weieren stossen die St.Gallerinnen und St.Galler gerne auf das neue Jahr an. Die Stadtpolizei wird in der Stadt präsent sein. «Wer Feuerwerk abfeuert, muss sich an die gegebenen Richtlinien halten», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Es gelten dieselben Regeln wie sonst, auch, was Abfälle anbelangt. Zerschlagene Glasflaschen stellen an solchen Feiertagen oftmals ein Problem dar, das vermieden werden soll.

Musikalische Dinner und Pingpong

Im «Werk 1» in Gossau wird ein Sechs-Gänge-Menu serviert. Das Dinner wird den ganzen Abend musikalisch begleitet. Der musikalische Höhepunkt des Abends ist der Auftritt von «The Voice of Switzerland»-Sieger Remo Forrer. Im Hotel Einstein in St.Gallen findet ein Silvester-Tanzball statt. Zudem wird ein Fünf-Gänge-Menu serviert. Während die Anlässe im «Werk 1» und im «Einstein» bereits ausverkauft sind, kann die «Militärkantine» ohne Anmeldung besucht werden. Dort gibt es Essen, Trinken, ein Feuer im Garten und Musik für einen «guten Rutsch mit gemütlicher Atmosphäre» ins neue Jahr.

Partygängerinnen und -gänger haben dieses Jahr wieder die Qual der Wahl. Zahlreiche Clubs laden zum Tanzen zu den unterschiedlichsten Musikrichtungen ein. In der Grabenhalle in St.Gallen wird beispielsweise nicht nur getanzt. In der «Silvester Hallenbeiz» können Besucherinnen und Besucher auch miteinander Pingpong spielen. «So können die Leute zu Beginn auch noch miteinander reden. Irgendwann werden dann die Tische zusammengeklappt und es wird getanzt», sagt Dominic Truxius, vom Kollektiv Klimastreik Ostschweiz. Der Eintritt ist gratis. Im Gallus-Pub an der Metzgergasse findet derweil ein Karaoke-Abend statt.

Clubs bieten unterschiedlichste Partys an

Im «Kugl» wird unter dem Motto «Light Up The New Year» auf zwei Floors zu elektronischen Klängen und Partyhits gefeiert. Das «Trischli» lockt ebenfalls mit zwei Floors, auf denen ins neue Jahr getanzt wird. Das «Seeger» organisiert im Vorfeld dazu ein Vier-Gänge-Menu mit DJ, um die Gäste für die Afterparty im «Trischli» in Stimmung zu bringen. Im Ivy-Club wird zu Latino- und Hip-Hop-Musik und nach dem Leitsatz «Dress to Impress» durch die Silvesternacht gefeiert.

Der am St.Galler Bohl gelegene Club B9 zelebriert das neue Jahr mit einer Party ab 16 Jahren. Am sogenannten «Silvester Crash» werden Party Tunes, House und Reggaeton gespielt. Nachdem es 2021 geschlossen blieb, feiert dieses Jahr auch das Palace wieder die Jahreswende – mit Feuerwerk und Champagner. Das «Alpenchique» veranstaltet einen Abend mit dem Motto «Casino Royale».

Auch das BBC Gossau veranstaltet eine Silvesterparty. Auf beiden Stockwerken treten DJs mit unterschiedlichen Musikrichtungen auf. «In den letzten Jahren hat sich alles ein bisschen verändert. Die Leute gehen nicht mehr gleich weg wie vor ein paar Jahren», sagt Rita Bolt, Medienverantwortliche des BBC. Aus diesem Grund verfüge man auch nicht über die finanziellen Mittel für das traditionelle Silvesterfeuerwerk. Damit die Gäste nicht auf die Silvesterstimmung verzichten müssen, hat der Club aber 250 Tischbomben organisiert.

Das Treppenhaus in Rorschach hat einen Apéro organisiert, gefolgt von einem Raclette à discrétion und einer «Digestif»-Auswahl der Distillerie ZGraggen. Die Tickets dafür sind bereits ausverkauft. Bei der Party ab 23 Uhr gilt jedoch gratis Eintritt für alle. Und auch auf dem Land wird gefestet: In Häggenschwil findet dieses Jahr bereits die zehnte «Ice Cube»-Silvesterparty statt.

Traditionen für ein gemütliches Silvester

Es finden aber auch traditionelle Veranstaltungen statt. Diese sind aber nicht zwingend ruhiger. Wer am Samstagmorgen an das traditionelle Silvesterschellen in Goldach geht, erhält ab 6 Uhr morgens vor dem Werkhof Goldach einen Silvesterweggen und einen warmen Punsch. Der Anlass wird von der Jugi und dem Verkehrsverein Goldach organisiert. Alle Teilnehmer können Gegenstände mitbringen, die sich zum Lärmmachen eignen, um den letzten Tag des Jahres möglichst laut zu beginnen.

Einen Tag zuvor, am letzten Abend vor Silvester, wird auf dem Schulhausplatz Bruggen an der Zürcherstrasse in St.Gallen das Römpelfeuer veranstaltet. Der traditionelle Römpeltanz wird vorgeführt, Sagen werden erzählt und die Knabenmusik sorgt für die musikalische Unterhaltung. Zudem gibt es einen Wurst- und Getränkeverkauf.

Wie jedes Jahr findet bei Fackelschein wieder die Führung durch die Mülenenschlucht statt, die von St.Gallen-Bodensee-Tourismus organisiert wird. Die Stadtführerinnen erzählen Geschichten und Sagen, bevor das alte Jahr mit Punsch oder Glühwein bei den «Dreilinden» verabschiedet wird.