Jahreswechsel Musik, Konfetti und lange Nächte: Das läuft in der Stadt St.Gallen und der Region an Silvester Kurz vor den Festtagen wurden die Massnahmen wieder verschärft. Trotzdem scheinen sich nicht alle die Stimmung für Silvester vermiesen zu lassen. Einige Partys und Veranstaltungen finden in der Stadt St.Gallen und der Region statt. Eine Auswahl. Sabrina Manser 29.12.2021, 18.00 Uhr

Sich gebührend vom alten Jahr verabschieden? Das lassen sich in diesem Jahr wohl einige nicht entgehen, trotz der strengen Regeln. Bild: Carina König / EyeEm

Glitzer, Cocktails, Party. Zumindest in diesem Jahr dürfte an Silvester wieder etwas mehr los sein, nachdem am letzten Silvester Veranstaltungen nicht erlaubt waren. Zum Jahreswechsel sind Partys, Konzerte, Silvester-Menus und ein Ball in der Stadt St.Gallen und der Region angekündigt, wenn auch unter strickten Regeln. Stadt und Kanton rufen dennoch gemeinsam dazu auf, zu Hause zu bleiben und sich insbesondere nicht auf dem Klosterplatz zu versammeln.

Michael Vogt, General Manager Hotel und Kongresszentrum Einstein. Bild: Michel Canonica

Dennoch wird am 31. Dezember getanzt, zum Beispiel im Hotel Einstein. Dort findet nach einem Jahr Pause wieder der Silvesterball mit Fünf-Gänge-Menu statt. Im «Bistro» wird Fondue Chinoise serviert, im «Einstein Gourmet» ein Sechs-Gänge-Menu. Nebst den Regeln 2G im Restaurantbereich und 2G-plus für den Ball würden die Anlässe wie in anderen Jahren durchgeführt, sagt Michael Vogt, General Manager des Hotels Einstein.

«Wir möchten eine möglichst hohe Normalität gewährleisten.»

Mit den neuen Schutzmassnahmen sei es wohl zu Absagen gekommen, neue Buchungen hätten sich aber auch ergeben. «Die Nachfrage ist da», sagt Vogt.

Ebenso im «Werk 1» in Gossau gibt es ein Sieben-Gänge-Menu und Musik. Der Anlass ist bereits ausverkauft. Auf eine Silvesterparty verzichtet hingegen die Militärkantine St.Gallen. Geplant waren ein gemütliches Zusammensein und ein Feuer im Garten. Nun wurde der Anlass abgesagt. «Das Risiko war uns zu gross, auch mit den neuen Regeln», sagt Anna Tayler von der Geschäftsleitung. Es sei nicht das Gleiche, nur am Tisch zu sitzen, denn normalerweise stehen Musik, Tanz und Feuerwerk auf dem Programm.

Clubs laden zu Partynächten ein

Dröhnende Beats, Konfetti und eine lange Nacht. Auch Partyfreudige dürften an Silvester in St.Gallen nicht zu kurz kommen. Die Grabenhalle schliesst sich für die Silvesterparty mit dem Restaurant Schwarzer Engel zusammen. Bis 23 Uhr ist der «Schwarze Engel» offen, dann geht es in der Grabenhalle weiter. Dieses Jahr sei es eine relativ klassische Party, wie Kollektivmitglied Matthias Fässler sagt. Statt Karaoke-Abend mit Liveband gibt es nun Musik von Hip-Hop über Wave bis Techno. Nebst der obligatorischen 2G-plus-Regel gilt eine Beschränkung von 300 Gästen, 450 wären möglich. Ebenso wird die Bühne verkleinert, um die Tanzfläche zu vergrössern und das Tragen einer Maske wird empfohlen. Diese Massnahmen setzt die Grabenhalle freiwillig um. Fässler sagt:

«Wir möchten einen Beitrag zur aktuellen Situation leisten und dennoch ein kulturelles Treffen ermöglichen.»

Andere Clubs lassen ebenfalls eine Party steigen: Das Kugl kündigt mit «Kugl goes 2022» eine lange Partynacht an. Start ist um 22 Uhr. Um dieselbe Zeit öffnen auch die Türen des Trischli. Auf dem Programm stehen nebst DJs auch Showacts. Auch das Ivy lässt sich den «New Years Eve» nicht nehmen. Einen «Silvester Crash» ab 16 Jahren gibt es im Club B9 am Bohl. Das Seeger veranstaltet ein Vier-Gänge-Menu mit anschliessender Party wahlweise im oberen Stockwerk oder im Trischli. In allen Clubs wird die 2G-plus-Regel umgesetzt.

Einige Clubs in der Stadt veranstalten eine Silvesterparty, trotz der Regel 2G-plus. Bild: Michel Canonica

Ein anderes Konzept

Das BBC in Gossau wirbt mit «Silvester Party Hits». Fünf DJs sind engagiert und bis um 10 Uhr morgens wird Party gemacht. «Es ist der erste Silvester seit zwei Jahren, an dem wenigstens mit 2G-plus gefeiert werden darf», sagt Mediensprecherin Rita Bolt. Das BBC rechne jedoch mit 50 Prozent weniger Gästen gegenüber 2019, deshalb werden auch nicht alle Floors offen sein.

Ein anderes Konzept verfolgt das Treppenhaus in Rorschach. Die Bar und der Konzertsaal werden bestuhlt, es gilt 2G. Draussen wird unter Einhaltung der 3G-Regel an Heiztischen und mit Kachelofen Glühwein getrunken. Partys mit 2G-plus gebe es schon genügend, sagt Geschäftsführer Samuel Baumann.

«Wir finden es sinnvoller, etwas Gemütliches zu machen.»

Wie viele Gäste kommen würden, sei sehr schwierig einzuschätzen, sagt Baumann.

Es gibt aber auch St.Galler Clubs, die an Silvester nichts planen. So zum Beispiel das Palace. Ausserdem informiert das Alpenchique auf der Website, dass sie vorübergehend geschlossen bleiben.

Versammlungen vermeiden

Roman Kohler, Leiter Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Obwohl das Angebot in der Stadt in der Silvesternacht eingeschränkt ist, rechne die Stadtpolizei St.Gallen nicht mit grösseren Versammlungen, heisst es auf Anfrage. Private Treffen bis zu 50 Personen sind draussen erlaubt. Die Stadtpolizei werde zurückhaltend sein. Mediensprecher Roman Kohler sagt:

«Bei grösseren Menschenansammlungen wird die Polizei den Dialog suchen.»

An Silvester wird gerne auf dem Klosterplatz, der Kreuzbleiche, dem Höhenweg oder den Drei Weieren um Mitternacht angestossen und Feuerwerk gezündet. Stadt und Kanton rufen jedoch in einer Mitteilung dringend dazu auf, sich nicht auf dem Klosterplatz zu versammeln und zu Hause zu bleiben. Ebenso erliess der Kanton St.Gallen wie jedes Jahr ein Feuerwerksverbot für den Klosterplatz und den Stiftsbezirk. Die Stadtpolizei St.Gallen appelliert zudem an die Bevölkerung, keine Feuerwerkskörper in der Innenstadt zu zünden.

Für ruhigere Abende

Wer es zum Jahreswechsel ruhiger angehen will, kann dies mit einer Silvester-Führung im Fackelschein durch die Mülenenschlucht in St.Gallen tun. Der Anlass des St.Gallen-Bodensee-Tourismus beginnt um 17 Uhr, freie Plätze gibt es noch. Es gilt Maskenpflicht.

Musikalische Unterhaltung gibt es ausserdem im Carmen Würth Saal in Rorschach. Das Stradis Orchester lädt zusammen mit dem Mundart-Duo Riklin und Schaub zum Silvester- und Neujahrskonzert ein. Der Anlass beginnt um 17 Uhr.