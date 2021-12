Jahresvorsätze Sport, Faulenzen und Schluss mit der Sammelwut: Was sich Redaktorinnen und Redaktoren für 2022 vorgenommen haben Neues Jahr, neues Glück: Wie viele andere St.Gallerinnen und St.Galler fassen auch Mitglieder der Stadtredaktion für 2022 gute Vorsätze. Daniel Wirth, Perrine Woodtli, Reto Voneschen, Melissa Müller, Sandro Büchler, Diana Hagmann-Bula 30.12.2021, 05.00 Uhr

Einmal ein Beachboy sein

Die ersten Stehversuche auf dem Stand-up-Paddle-Board (SUP) wurden im Sommer 2021 erfolgreich absolviert. Die ersten Prellungen von Stürzen vornüber aufs Brett sind verheilt, die blauen Flecken sind weg. Im Sommer 2022 wage ich mich deshalb an meine erste Allein-Expedition. So stelle ich mir das vor: Nach einer heissen Tropennacht fahre ich mit dem Velo um 5.30 Uhr an den See. Im Gepäck habe ich mein Board. Ich will live erleben, wie es sich anfühlt, cool auf dem Brett stehend der Sonne entgegen zu paddeln, die im Osten über Lindau aufgeht.

Das Ziel für 2022: Cool auf dem Brett stehend der Sonne entgegen paddeln. Donato Caspari

Dafür brauche ich kein Mobiltelefon mit Covid-19-Zertifikat, keine Maske, kein Portemonnaie mit Geld, keine Musik im Ohr. Ich brauche lediglich Zeit, etwas Gleichgewichtssinn und ganz wenig Muskelkraft. Einmal will ich das erleben: Die Ruhe eines Sommermorgens, ganz alleine draussen auf dem See, die Gedanken baumeln lassen in entspannter Erwartung dessen, was der Tag noch bringen mag. Der See, die Sonne, das Board und ich. Sollte es wider Erwarten einen Sturz geben, sieht es niemand. Ganz sicher: Den Traum, ein Bodensee-Südufer-Beachboy zu sein, mache ich im Sommer 2022 wahr. (dwi)

Zurück auf den Tennisplatz

Der Vater? Tennislehrer. Der Götti? Tennislehrer. Das Gotti? Richtig. Auch sie steht als Trainerin auf dem Platz. Ich bin also in eine Tennisfamilie geboren worden. Schon als Kleinkind sass ich während der Trainings im Ballwagen meines Vaters, als Fünfjährige hielt ich meinen ersten Schläger in der Hand, wenig später jagte ich den gelben Filzbällen hinterher. Bis ins Teenageralter verbrachte ich mehrere Stunden wöchentlich auf dem blauen Granulat oder roten Sand. Für mehr als eine Teilnahme am selben Turnier wie Belinda Bencic als Elfjährige hat’s zwar nicht gereicht. Spass gemacht hat’s trotzdem immer.

Nach langer Pause geht's zurück auf den Tennisplatz. Getty

In den vergangenen Jahren rückte der Ballsport aber immer mehr in den Hintergrund. Keine Zeit, keine Lust, immer unterwegs. Man kennt’s. Nach all den Jahren, in denen der Schläger mehrheitlich in der Ecke verstaubte, will ich die alte Liebe zu diesem Sport nun neu aufleben lassen. Nach ein paar Stunden auf dem Platz im vergangenem Herbst hat mich das Tennisfieber erneut gepackt. Deshalb heisst es 2022 nun: Jedes Wochenende zwei Stunden auf den Platz. Keine Ausreden mehr. In Zeiten von Homeoffice, in denen die Bewegung sowieso zu kurz kommt, ohnehin keine schlechte Idee. (woo)

Widerstandslos in den Ruhestand

Endlich. Die Zielgerade. Nach 33 Jahren Regional- und Lokaljournalismus winkt in sieben Monaten die Pensionierung. Mein Vorsatz: Ich werde sie widerstandslos akzeptieren! Endlich Ferien ausserhalb der Schulferien. Sardinien zu zweit und nicht mehr im Pulk mit Tausenden entdecken. Endlich alte Freunde treffen. Endlich im Café sitzen und in Ruhe Zeitung lesen (und dabei nicht ständig denken müssen, dass man im morgigen Blatt noch eine Ecke vollzuschreiben hat).

Ab August kommt auch die Zeit, Hobbys zu pflegen. Dazu zählt zwar kein Sport, aber im Garten mit Schaufel, Hacke, Säge und Axt zu wüten – der Gesundheit und der besseren Hälfte zuliebe.

Der zweite Vorsatz für 2022: Gearbeitet wird ab August nach dem Lustprinzip. Über ein Thema geschrieben wird, weil es einen interessiert, nicht weil der Chef es so wahnsinnig spannend findet. Dazu gehört auch, 33 Jahre journalistische Sammelwut endlich zu sortieren. Akten, Ansichtskarten, Fotos und Negative zur Stadt St.Gallen sichten und so ablegen, dass man nicht nur vage weiss, dass man etwas hat, sondern dass man es auch wieder findet. Das könnte dann allerdings auf eine ziemlich umfangreiche Pflichtaufgabe hinauslaufen... (vre)

2022 auf dem Plan: 33 Jahre journalistische Sammelwut sortieren. Reto Voneschen

Schluss mit der Vasen-Hamsterei

Es begann mit einer kleinen rostroten Keramikvase, die ich beim Händler Spacy in Rebstein fand. Die schlichte Form, die poröse Glasur zog mich in den Bann. Noch dazu die schwungvolle Signatur eines Schweizer Keramikers auf der Unterseite: André Freymond. Spacy erklärte, dass Freymond in den Sechzigern mit knallbunten Lavaglasuren experimentierte. Und dass Vasen einen Suchtfaktor haben.

Etwa drei Jahre und etliche Flohmarktbesuche später besiedeln zahllose Vasen Schränke und Schubladen. Als hätten sie sich darin fortgepflanzt. Manche daumengross, andere voluminös wie ein Kürbis. Wie die ikonische Drop Vase von Holmegaard, die sich kürzlich auf dem Tisch niedergelassen hat. Wie ein riesiger saphirblauer Wassertropfen thront sie da. Jedes Mal, wenn ich eine Neue kaufe, sage ich mir: Das ist die Letzte. Wie beim verzweifelten Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören.

Die Drop Vase von Holmegaard. PD

Aber gestern hatte ich einen Rückfall und ersteigerte auf Ricardo ein weiteres Freymond-Konvolut. Wie konnte aus mir so eine Materialistin werden? 2022 kaufe ich keine einzige Vase mehr. Punkt. Dass der Mann an meiner Seite ebenso vasenverrückt ist, macht den Vorsatz nicht einfacher. (mem)

Raus in die Natur

Flora und Fauna sind ein einziges Faszinosum: Wer weiss zum Beispiel schon, dass der Mauersegler – der in den Sommermonaten tagein tagaus über der Stadt kreist, gut erkennbar an seinen «Sriih-sriih»-Rufen – fast sein komplettes Leben in der Luft verbringt? Einzig zur Brut hat der Vogel festen Boden unter den Krallen. Alles andere macht er im Flug: fressen, trinken, sich fortpflanzen, ja sogar schlafen. Mauersegler legen in ihrem bis zu 20-jährigen Leben vier Millionen Kilometer zurück – das sind 97 Erdumrundungen oder zehnmal die Distanz von der Erde zum Mond.

Mauersegler verbringen fast ihr komplettes Leben in der Luft. Imago

Oder Siebenschläfer: Das Nagetier weiss bereits, wie der Sommer wird, wenn es aus dem Winterschlaf erwacht. Ist genügend Nahrung vorhanden, zeugt es Nachwuchs. Gibt es zu wenig Essbares, fangen die Tiere gar nicht erst mit der Paarung an. Wie diese hellseherische Gabe funktioniert, ist wissenschaftlich immer noch ein Rätsel.

Die Natur ist faszinierend. Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist deshalb: mehr Natur. Damit meine ich nicht nur, mehr in den Wald zu gehen, sondern die Natur auch näher anzuschauen. Herauszufinden, was für ein Vogel da zwitschert. Zusammenhänge erkennen. Mehr wissen. Denn Natur ist pure Magie. (sab)

Auch ein schiefer Christbaum kann entzücken

18.15 Uhr, zwei Tage vor Weihnachten. Es ist natürlich schon dunkel. Die im Handy eingebaute Taschenlampe muss genügen, um den schönsten unter diesen schönen lokalen Christbäumen auszusuchen. Der Fachmann schlägt ein prächtiges Exemplar vor. Zu buschig, da bleibt kaum Platz für die Kugeln. Der Fachmann schlägt einen zweiten Kandidaten vor. Zu schmächtig, irgendwo dazwischen liegt der Traumweihnachtsbaum. Vielleicht also dieser? Ist da nicht die Spitze zu lang im Verhältnis zum Rest?

Der Vorsatz für 2022: Nicht so wählerisch sein bei der Christbaum-Wahl. Imago

Der Mann sagt nichts, aber man sieht es ihm an: Diese wählerischen Kundinnen und Kunden immer, sie machen ihm das Leben schwer. Auf dem Rückweg nehme ich mir deshalb vor, nächstes Mal ein schiefes, unregelmässiges Exemplar mitzunehmen. Schliesslich liegen daheim im Kühlschrank Rüebli mit drei Beinen, um Foodwaste vorzubeugen. Weshalb nicht das Gleiche dem Christbaum erlauben? Damit krumme Gewächse gar nicht erst unverkauft bleiben und weggeworfen werden? Lichter und Schmuck verwandeln ohnehin jede Tanne in eine festliche Schönheit. Auch an Weihnachten muss doch nicht alles perfekt sein. Das Umdenken fängt wohl damit an. (dbu)