Rauschendes Fest trotz Wirtschaftskrise auf der Kreuzbleiche

Das Eidgenössische Turnfest vor 100 Jahren in St.Gallen hatte Auswirkungen aufs Frauenturnen. Erstmals an einem Turnfest mitmachen durften Turnerinnen 1912 in Basel: Sie turnten dort eine Stunde lang mit. Zehn Jahre später in St.Gallen waren für sie – am fünftägigen Fest – zwei Stunden reserviert. Wichtiger für die Turnerinnen im Kanton St.Gallen war wohl, dass dieses Fest fast zufällig am 12. Dezember 1922 die Gründung eines Damenturnvereins St.Gallen auslöste. Ihm gehörten damals 17 Vereine an. Später wurde der Verein zum kantonalen Frauenturnverband, der erst 1988 mit dem St.Gallischen Kantonalturnverband fusionierte. (vre)