JAHRESRÜCKBLICK Weiblicher, grüner, geschlossener: Wie das St.Galler Politjahr 2020 verlief und was es für die Stadtpolitik bedeutet Neben der Coronapandemie dominierten die Wahlen das zu Ende gehende Jahr in der Stadt St.Gallen. Reto Voneschen 31.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Letzter Akt im Wahljahr: Thomas Scheitlin übergibt Maria Pappa die Büroschlüssel und als Präsent das Strategiespiel «My City». Bild: PD

Mit dem Etikett «historisch» sollte man vorsichtig umgehen. Vieles, was im Moment ausserordentlich wichtig scheint, entpuppt sich später nämlich höchstens als Fussnote der Stadtgeschichte. 2020 ereignete sich in der St.Galler Stadtpolitik aber tatsächlich etwas Historisches: Erstmals in der fast 1500-jährigen Geschichte der Gallusstadt wurde mit Maria Pappa eine Frau ins höchste Regierungsamt gewählt. Sie ist zudem– nach Heinz Christen von 1981 bis 2004– erst das zweite Mitglied ihrer Partei, das das Stadtpräsidium innehat.

Der St. Galler Stadtrat in seiner neuen Zusammensetzung. Bild: Ralph Ribi

Dass Maria Pappa das Amt 2021 und so 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz antreten wird, ist ein hübscher Zufall. Die Frauen sind mit ihrer Wahl am 29. November 2020 definitiv in der Stadtpolitik gelandet. Ob und was sich mit der ersten Stadtpräsidentin in St.Gallen verändern wird, bleibt abzuwarten. Auch Pappa braucht Einarbeitungszeit ins neue Amt und in die neue Direktion. Und der Stadtrat, der Ende November durch FDPler Mathias Gabathuler ergänzt wurde und die Direktionen teils neu verteilt hat, muss sich unter neuer Leitung ebenfalls zuerst wieder finden.

SVP und Kantonshauptstadt lieben sich offensichtlich nicht

Wahlen standen 2020 ständig im politischen Zentrum. Von Anfang bis Ende Jahr standen immer Kandidatinnen und Kandidaten in einem Wahlkampf. Am 8. März wurden Kantonsparlament und Kantonsregierung neu bestellt. Am 27. September gingen die Gesamterneuerungswahlen für Stadtparlament und Stadtregierung über die Bühne. Für Regierungs- wie Stadtrat brauchte es zweite Wahlgänge: Im Kanton fanden sie mitten im Lockdown am 19. April statt. Unter den erstmals Kandidierenden befand sich niemand aus der Stadt.

Alt Nationalrat Toni Brunner zog im «Tagblatt» gegen Städterinnen und Städter vom Leder. Anthony Anex / Keystone

Und doch gab’s am Tag nach dem zweiten Wahlgang ein kleines städtisches Intermezzo. Verärgert darüber, dass SVP-Kandidat Michael Götte in der Kantonshauptstadt keinen Stich gegen SP-Frau Laura Bucher und FDP-Mann Beat Tinner gehabt hatte, zog der kantonale SVP-Chefstratege und alt Nationalrat Toni Brunner im «Tagblatt» gegen Städterinnen und Städter vom Leder. Die Strategie ging nicht auf. Die Quittung für die Wählerbeschimpfung bekam die SVP bei den Stadtratswahlen: Ihre Kandidatin Karin Winter-Dubs hatte – trotz grosser Bekanntheit, Popularität und gemässigter Positionen – keine Chance.

Labilere Mehrheit im Parlament

Bei den Wahlen vom 8. März in den Kantonsrat wie bei den Wahlen vom 27. September ins Stadtparlament bestätigte sich der Trend der nationalen Wahlen vom Herbst 2019: Grünliberale und Grüne legten zu, aber auch der Frauenanteil in den Parlamenten stieg an. Während sich an der Politik des Kantonsrats aufgrund der klaren bürgerlichen Mehrheiten nichts ändern wird, ist die Situation in der Stadt labiler.

Das St. Galler Stadtparlament tagte in der Olmahalle. Bild: Ralph Ribi

SP, Juso, PFG, Grüne und Junge Grüne halten 27 Parlamentssitze, auf FDP, Jungfreisinnige, CVP, EVP und SVP entfallen 28. Auf acht Mandate kommen Grünliberale und Junge Grünliberale. Bei Debatten im Links-Rechts-Schema wird die GLP-Position als Mehrheitsbeschafferin so noch stärker.

Schwimmbad-Vorlage zurückgewiesen

Überrascht hat im letzten Quartal des zu Ende gehenden Jahres auch das «alte» Stadtparlament. Es tat sich in der Vergangenheit schwer, geschlossen gegen Stadtrat und Stadtverwaltung aufzutreten. Immer wieder gab’s Vorlagen, unter die viele Fragezeichen gesetzt, die dann aber doch einfach durchgewunken wurden.

Der Kredit für die Sanierung und den Ausbau des Schwimmbads Blumenwies gab im Parlament zu reden. Bild: PD

Wohl unter dem Eindruck des grossen politischen Themas der nächsten Jahre, nämlich des Lochs in der Stadtkasse, übte das Parlament den Aufstand: Es wies zuerst die 50-Millionen-Vorlage für Ausbau und Sanierung des Schwimmbads Blumenwies zur Überarbeitung zurück. Und dann nahm es bei der Budgetberatung das Heft in die Hand. Mit neun Seiten Änderungen, auf die sich die Fraktionen – ausser der SVP – geeinigt hatten, setzte es gegen den Stadtrat eigenständige finanzpolitische Akzente.